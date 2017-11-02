Ветеран КГБ о “Спящих” и Фельгенгауэр. Апгрейд человека

Концептуал СМИ Что думает полковник КГБ о сериале "Спящие"?

Правдиво ли там показан быт сотрудников российских и зарубежных спецслужб? Можно ли курить в архиве ФСБ? Может ли иностранный резидент встречаться с агентами в московских кафе? Какие тектонические сдвиги происходят в мировой политике, о которых нам не рассказывают СМИ? Почему охранники не смогли защитить журналистов “Эха Москвы” от израильского душевнобольного? Является ли Борис Гриц типичным представителем “демшизы”? Нужно ли защищать журналистов, если их слова вам не нравятся? В студии канала “День” ветеран Службы внешней разведки КГБ СССР, полковник запаса, Александр Полюхов.

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