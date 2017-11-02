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В НАТО назвали по-настоящему страшную российскую ракету

01:00. 2 ноября 2017 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал:

В НАТО назвали по-настоящему страшную российскую ракету

Оголовок ШПУ тяжелой МБР / Фото: Фото: РИА Новости, Сергей Казак

 

Различные СМИ стран НАТО с тревогой описали возможности российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" (по классификации НАТО "Сатана-2").

 

Как отмечает британская газета Daily Mail, эта ракета способна нести 12 ядерных боеголовок, преодолевать любую защиту и уничтожать целые страны. В публикации приводится следующий пример: одним сокрушительным ударом она может стереть с лица Земли Великобританию или штат Техас.

Daily Mail, подчеркивает, что ракета способна доставлять боеголовки мощностью 40 мегатонн, что в 2000 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Первые бросковые испытания ракетного комплекса стратегического значения «Сармат» пройдут до конца 2017 года, рассказал замминистра обороны России Юрий Борисов в интервью еженедельнику «Военно-промышленный курьер».

Новейший МБР станет «хорошей занозой» для противоракетных оборон потенциальных противников, отметил он. Принятие ракеты на вооружение планируется на 2019–2020 года. 

Разработка проекта «Сармат» стартовала в 2009 году — этот комплекс пятого поколения заменит известного «Воеводу». Последний принял пост в конце 80-х годов и получил среди западных коллег неофициальное название «Сатана».

По технологическим характеристикам у «Воеводы» нет аналогов и в России, и за рубежом. Но солидный возраст ракеты, подтолкнул разработке ее аналога с сопоставимым объемом полезной нагрузки и дальностью пуска — «Сармата». Главное отличие нового ракетного комплекса — время преодоления активного участка траектории. Благодаря улучшенной энергетике, полет сможет проходить в кротчайшие сроки.

Официальное название «Сармата» — РС-28. Его жидкостные двигатели, Р-36 М и РД-264, успешно прошли все испытания. Они будут помещены в специальные топливные баки с совмещенными разделительными днищами. Система базирования — шахтная, а стартовая масса превышает 100 тонн.

Точность удара обеспечивает новейшая система интернационального управления и наведения с двойной коррекцией траектории, рассказал «Иносми.ру» специалист Командного военного института ракетных войск Чу Фухай. Дальнобойность установки составляет 16 тысяч километров, что позволяет ей достигнуть любых целей на земном шаре.

«Сармат» — это самая мощная ракета в мире на данный момент», — заявил Чу Фухай. Длина установки составляет 35 метров, что позволяет нести 10–15 маневрирующих боеголовок. «Сармат» способен преодолевать самые новейшие системы ПВО и ПРО: заряд распадается на несколько частей, после чего они продолжают движения по разным траекториям.

Российский «Сармат» станет зеркальным ответом развертывания систем американских ПРО в Европе, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко в интервью радио Sputnik. Он сможет решить вопросы как ядерного сдерживания, так и несения дежурства в войсках стратегического назначения.

Массовое развертывание комплексов может начаться уже в следующем году: их разместят в Сибири и Оренбургской области. К 2025 году «Сармат» сможет полностью заменить своего старшего товарища — известного «Воеводу».

Турецкое издание Yeni Akit,  так же, эмоционально описывает российскую ракету, называя ее "страшной" и "сумасшедшей". В публикации говорится, что ракета нового поколения "Сатана" может уничтожить территорию размером с Францию.

Напомним, ранее стало известно об испытаниях российской ядерной триады. Были запущены межконтинентальные ракеты наземного, морского и воздушного базирования. 

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http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/v_nato_nazvali_po_nastoyashchemu_strashnuyu_rossiyskuyu_raketu_/
https://360tv.ru/news/tekst/samaja-moschnaja-raketa-v-mire-chto-izvestno-o-mbr-sarmat-sozdannom-v-otvet-na-amerikanskie-pro-v-evrope/
Метки: воевода, Вооружения, МБР, Россия, рс-28, Сармат, сми нато
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Один комментарий»

  • 68 45
    Иван 2 ноября 2017 в 1:44 Ссылка Пометить
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    …интернациональная система, 16 тысяч метров…
    Автор недавно ЕГЭ-шную школу похоже закончил.е

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