Давеча в один присест отсмотрел отечественный мини-сериал "Спящие". Казалось бы проходной сериал про чекистов, внезапно обрел политическую остроту, после того как либеральная общественность развела истерику про героизацию "Кровавой Гэбни", а режиссер Быков выступил с публичным покаянием за то, что снял данный сериал.



По итогам просмотра сразу становится вполне понятно негодование либеральной общественности. По сути, Быков, опираясь на творчество Минаева, снял весьма талантливую политическую конъюнктуру в духе сериала "Родина". В свое время, наша попытка снять отечественный ремейк на американский же ремейк израильской "Родины" с треском провалилась. "Спящие", это по сути "наш ответ" в хорошем смысле этого слова. Говоря о конъюнктуре, стоит сразу сказать, что конъюнктура бывает разная. Она может быть бездарной поделкой в духе "Крыма", а может быть достаточно качественным продуктом как "Спящие", где есть и интересный сюжет и герои, за которыми интересно наблюдать.

Сам Быков, как творец мне запомнился еще по фильму "Дурак", который несмотря на бичевание существующих в России порядков, был куда как более жизненным, нежели беспросветная пьянка "Левиафана", с куда как более живыми людьми, которых действительно можно встретить в реальной жизни. И у Быкова явно талант показывать человеческие отношения, что хорошо демонстрируют "Спящие", выделяющиеся на фоне большинства отечественных поделок.

Фильм начинается с очень плохо поставленной сцены с нападением на российское посольство в Ливии, после чего сразу закрадывается впечатление, что смотришь очередной бездарный российский сериал. Пара сцен так и вовсе из области "рука-лицо". И думаешь, опять шумиху на пустом месте раздули. Как с "Матильдой". Но нет, потом сериал довольно бодро разгоняется в весьма крепкий и я бы даже сказал, выше среднего, шпионский детектив, с социально-политическим конъюнктурным подтекстом. Фабула с одной стороны проста – "пендосы шатают режим через свою агентуру, а Кровавая Гэбня все это разоблачает". Что забавно, фильм напрямую обыгрывает эту тему про "комитетчиков" и "пендосов" в процессе круговорота информационных атак, коварных подстав, заказных убийств, сакральных жертв и терактов. Некоторые фразы персонажей так и вовсе живо напоминали традиционные перепалки записных пропутинцев с антипутинцами в блоге, даром, что сам Путин в фильме появляется только в виде портретов.

С другой стороны, за счет актуальной политической конъюнктуры, фильм смотрится весьма свежо и динамично, в духе последних сезонов "Родины" и "Карточного домика", создатели которых поняли, что недостатки сюжета можно нивелировать политическим актуалом. Тут вам и роль США в спонсировании ИГИЛ, и столкновение интересов в Ливии, и российско-китайские газовые контракты, и фабрики троллей, и сидящий на двух стульях Янукович, и оппозиционные журналисты, и смелые и демократические блогеры, и разлагающаяся элита спонсирующая оппозицию против самой себя, и предатели в ФСБ, и хитроумные агенты ЦРУ, и много чего еще, что постоянно мелькает в новостях. Кто то скажет – вот ведь негодяй Быков, снял конъюнктуру собрав наиболее актуальные темы в один флакон, да еще выставляющую либеральную общественность в неприглядном свете. Да еще и через образ слишком правильного главного героя, героизирует "Кровавую Гэбню", у которой по кабинетам развешаны портреты Дзержинского и Андропова.

Но по тому же рецепту скроена и та самая американская "Родина", которую часто приводят как пример качественного шпионского кино. Там тоже, ЦРУ при всех огрехах, предательствах, преступлениях и злоупотреблениях, демонстрируется позитивной организацией, а враги (внешние и внутренние,) отрицательными, при демонстрации их мотивации, чтобы было понятно, кто и почему выступает против Америки. Разница пожалуй лишь в том, что там героиня с серьезными личными изъянами, у нас полковник ФСБ выведен совсем уж правильным, аки Иисус забежавший в храм торговцев Родиной. В остальном же, рецепт прост – главный герой продирается через многоуровневый заговор, где замешаны как чужие, так и свои, решает проблемы личной жизни, познает изнанку мира (в нашем случае – либерально-демократического) и в конечном итоге побеждает в локальной войне с локальным заговором, с полным осознанием, что война продолжается и еще много внутренних и внешних врагов предстоит вывести на чистую воду.

Казалось бы, обычный шпионский детектив. Но за счет ряда акцентов, а также последующей истории с Быковым, фильм поднимает вполне понятную проблематику "измены Родине", что регулярно всплывает в диалогах героев "Спящих". Через главного героя транслируются идеи защиты Родины, а через его оппонентов, идеи типа "свалить из сранной рашки", "все гавно и народ неандертальцы", "как вы живете в этом аду", "у нас украли свободу 90-х" и т.д. Это показывается через разные срезы общества – интеллигенцию, крупный бизнес, правительственных чиновников, творческую "элиту". Лучше всего удалось посещение премьеры фильма "Вельможа", где герой переживает разрыв шаблона, когда в духе посиделок на "Эхо Москвы", там собираются как "патриоты", так и "либералы", для которых это всего лишь игра и они при внешних проявлениях враждебности, на самом деле прекрасно ладят друг с другом за пределами телевизионного спектакля.

Недовольство общества таким отношением к стране и народу, показано как через главного героя, который оппонирует этим тезисам, но и через эпизодических персонажей, несогласных променять "неказистое отечественное здесь", на "красиво-абстрактное там" . С другой стороны, бросается в глаза существующий идейный кризис, когда оппонируя идеологии противника, герою проще объяснить против чего он сражается, нежели ответить на вопрос "за что". В этом конечно его разительное отличие от героев фильмов типа "ТАСС уполномочен заявить" или "Ошибка резидента", где чекисты могли в духе того времени объяснить это более детально, чем простыми отсылками к абстрактному патриотизму или тезам вроде "чтобы вот эти люди остались живы". Но это не вина фильма и его героев, это проблема старая, еще родом из 90х, связанная с поисками национальной идеи, которая конечно не может сводиться к противостоянию с "пендосами" и "поравалильщиками". Отсюда и кажущаяся привлекательность логики антагонистов полковника ФСБ, которые оперируют высшими категориями "свободы", "демократии", "развития"," цивилизации". Ситуацию как бы невзначай поясняет генерал, когда рассказывает про 1991-й год и как валили памятник Железному Феликсу на Лубянке, портрет которого висит у него в кабинете. Генерал выражает свою позицию просто – на эмоциях выбежал на улицу, постоял, посмотрел как валят Дзержинского, покурил…а потом вспомнил, что завтра все равно на работу. И пошел работать дальше. Механизм не может генерировать смыслы, это не его задача.

При этом, авторы пытались избежать черно-белой картины и ввели ряд эпизодов для демонстрации полутонов, вроде реплик милиционера про ФСБ-шников,, которые отмазывают мажоров-деградантов, пользуясь служебным положением, или подполковника Газаряна, который высказал главному герою весь набор обвинений в адрес ФСБ со стороны общества или журналистов, которые в том или иной степени жалуются на степень контроля спецслужб над СМИ. Ну и тема предательства в ФСБ также весьма актуальна после дела Михайлова. Но это скорее ремарки. С точки зрения посылов сериала – "контора" при всех ее недостатках это добро, защищающая стадо от волков, который когда придут (а они придут), никого не пожалеют. А волки и их пособники, зло, при всем разнообразии мотивации и ссылках на то, что "вы подмяли под себя всю страну и не оставили нам иного выбора, кроме как служить ЦРУ". Как и в случае с "Родиной", спецслужбы показаны как незримые пастухи-опричники, которые в "Спящих" оппонируют пастухам оппонентов, что выражено через диалоги генерала ФСБ с главой ЦРУшной резидентуры в Москве.

Естественно, что при таком подходе, когда демонизция госбезопасности еще с Перестроечных времен является мейнстримом в среде интеллигенции и либеральной общественности, Быков, по сути, совершил с точки зрения корпоративной этики либеральной творческой элиты, еретический поступок (о котором он потом публично сожалел). Своим сериалом, он случайно или осознанно, покусился на один из краеугольных мифов либеральной общественности, о том, что предавать Родину не зазорно ради "высших идеалов", и что борцы с такими "борцами за свободу и цивилизацию для отсталой России", отнюдь не являются абсолютным злом и в них есть не только полутона, но и позитивная общественная и государственная роль. И тут Быков сполна пожал на себе ненависть классовой прослойки, к чему он собственно и оказался не готов точно также, как его герой в фильме, был не готов к другой жизни за пределами собирания самодельных бомб.

Что забавно, фильма чисто с художественной точки зрения снят интереснее большинства того, что те, кто осуждает Быкова за "Спящих", сами снимают. По сути, это фактически калька с известной карикатуры, когда свиньи сидящие в грязи шипят в адрес радостного бегающего по полю чистого поросенка "Предатель!" Вопросы творчества тут отступают на второй план, Быков предал ряд либеральных идеологем и должен быть заклеймен.

Да, это политически-конъюнктурный шпионский детектив. Но снят он достаточно качественно, чтобы его можно было не стыдно и не скучно смотреть, и можно было говорить, что со второй попытки таки сняли "наш ответ Родине". Да, в фильме есть ряд недостатков – немногочисленные экшн-сцены сняты прямо скажем так себе (это явно не конек Быкова), американцы получились традиционно ходульными (примерно как русские, в американских фильмах про шпионов), да и игры с замедлением времени или резкими наездами камеры, уже давно утратили новизну и актуальность.

Но фильм выезжает на сюжете, хорошей актерской игре, интересных диалогах на актуальную проблематику, где заявляются различные позиции на тему отношений "Россия – мир", "Власть – общество" и "Где и что такое Родина". Авторы понятное дело на стороне главного героя, который после горько-сладкой победы над происками американцев, отправляется работать в Киев накануне евромайдана. Но и для тех, кому "Кровавая Гэбня" аж кушать не дает, авторы оставляют героев для отождествления себя с ними. Все это конечно выглядит как жирный такой задел на продолжение, которое мы впрочем вряд ли увидим, так как тематика украинской войны вряд ли позволит героям в текущей военно-политической обстановке, так уж откровенничать по целому ряду вопросов. Ну а как самостоятельное произведение из 8 серий, "Спящие" очень даже ничего, пожалуй это наиболее интересный отечественный сериал за последние годы, при всех его очевидных сценарных и технических недостатках. У Быкова определенно талант и было бы жаль потерять его как творца. Такой вот лучик света в темном царстве российского сериалостроения.



Источник: colonelcassad.livejournal.com