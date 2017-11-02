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Спасибо за Русское Нет: В Сербии установили памятник Виталию Чуркину

16:10. 2 ноября 2017 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:



1 ноября в Сербии открыт памятник ушедшему из жизни Виталию Чуркину, который замещал должность постоянного представителя России при ООН. Сербский народ благодарен дипломату за наложение Россией вето на резолюцию по Сребренице.

Сербия: «Спасибо за русское НЕТ»

Памятник установлен в знак благодарности сербского народа за наложение Россией вето на резолюцию по Сребренице.

На памятнике высечен портрет российского дипломата, полное имя Чуркина, годы его жизни, а также слова благодарности на русском языке: «Спасибо за русское Нет».

Напомним, Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорк 20 февраля 2017 года – за день до своего 65-летия.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: народ, оон, Россия, русский, Сербия
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