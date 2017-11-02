Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 ноября 2017
- 09:20 Израильская авиация нанесла удар по территории провинции Хомс.
- 09:06 Дальние бомбардировщики Ту 22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в Сирии.
- 05:30 Сирия: Под охраной русских «Тигров» и «Тайфунов» боевиков вывели из посёлка Тайха (ФОТО).
- 02:30 Оговорка по Пентагону: Зачем США врут о численности своих войск в Сирии.
- 01:17 Сирия: Российские военные в Хаме и Алеппо — репортаж РВ (ФОТО).
- 01:13 ПВО Сирии ответила огнём на удар ВВС Израиля.
- 00:45 Россия готова к финальным ударам по террористам в Сирии, — военный эксперт (ВИДЕО).
- Вчера 22:00 Сенсационная исповедь командира ИГИЛ: Бои, подготовка на базах США, оружие Израиля и торговля с турками (ФОТО, ВИДЕО).
Израильская авиация нанесла удар по территории провинции Хомс
фото:globallookpress.com
Самолёты ВВС Израиля в очередной раз нанесли удары по сирийской территории. РИА Новости сообщает о том, что удар израильская военная авиация наносила из воздушного пространства Ливана. Информационное агентство при этом ссылается на представителя ливанских специальных служб.
Из сообщения:”По нашим данным, израильские самолёты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа”.
Сообщается, что удары производились по провинции Хомс. Конкретные цели удара не называются. Обычно израильская авиация применяется для обстрелов позиций группировки «Хезболлах». В СМИ Израиля сообщается, что удар наносился “по складу боеприпасов или заводу по производству ракет”.
Заявлено, что 72-я армия Сирии отреагировала на израильский авиаудар пусками ракет класса «земля-воздух».
От официальных комментариев израильское военное ведомство на данный момент отказывается.
Напомним, что в октябре авиация ВВС Израиля нанесла по сирийской территории три удара, один из которых был нацелена на батарею ЗРК С-200 армии Сирии.
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Дальние бомбардировщики Ту 22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в Сирии
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Сирия: Под охраной русских «Тигров» и «Тайфунов» боевиков вывели из посёлка Тайха (ФОТО)
Под охраной русских «Тигров» и «Тайфунов» колонна автобусов с боевиками выехала из посёлка Тайха.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Российский Центр по примирению враждующих сторон организовал вывод боевиков из населенного пункта Тайха провинции Алеппо.
1 ноября Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике организован вывод 198 участников НВФ из населенного пункта Тайха провинции Алеппо и его окрестностей с дальнейшим сопровождением их в партию БААС для проведения проверки комиссией по амнистии на их причастность к военным преступлениям против мирных жителей Сирии.
Обеспечение безопасности осуществляли бойцы военной полиции Минобороны РФ на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун».
Подобные мероприятия наглядно демонстрируют постепенное возвращение провинции Алеппо к мирной жизни, дают возможность участникам НВФ встать на путь исправления, вернуться к жизни без кровопролития, к своим женам и детям.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Оговорка по Пентагону: Зачем США врут о численности своих войск в Сирии
Генерал-майор Джемс Джаррард, возглавляющий группу спецопераций по борьбе с ИГИЛ и командующий операцией «Непоколебимая решимость», заявил, что в Сирии находятся 4 000 военных Вооруженных сил США, это в 8 раз больше официально заявленного количества.
Цифру в 4 тысячи генерал озвучил журналистам из пула Пентагона в ходе брифинга по спутниковой связи из столицы Ирака, передаёт РТ.
Один из представителей СМИ попросил подтвердить прозвучавшие данные, после чего Джаррард замешкался, затем извинился и уточнил, что число солдат, отправленных Соединёнными Штатами в САР — около 500 человек. Таким образом генерал-майор быстро вернулся к официальной цифре, которую ранее озвучили администрация Дональда Трампа и Пентагон. Через мгновение официальный представитель Минобороны США Эрик Пэон, который находился вместе с журналистами в Пентагоне, подчеркнул, что общее количество американских военнослужащих в Сирии составляет 503 человека.
«Генерал оговорился. Я не знаю, откуда взялась цифра в 4000. Это очень далеко от реальности», — цитирует Эрика Пэона издание The Washington Post.
Интересно, что сам Пэон в своём комментарии газете признал, что солдат в Сирии и Ираке у США однозначно больше официально заявленных цифр.
«То, что количество персонала превышает 503 человека в Сирии и 5200 в Ираке, является общепринятым фактом. Это наши числа для управления силами. Они не включают в себя временно задействованных в операции военных», — уточнил представитель оборонного ведомства.
Российский военный эксперт и постоянный автор журнала «Арсенал Отечества», специалист в области применения воздушно-космических сил Алексей Леонков в комментарии RT высказал предположение, что генерал Джаррард вряд ли просто случайно оговорился, а названная им в начале цифра отражает реальное количество американских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике.
«То, что говорит американский представитель командования коалиции в Сирии, сложно назвать простой оговоркой, так как американцы на протяжении всей операции путаются в цифрах. Путаются с количеством боевиков так называемой умеренной оппозиции, дислокацией, количества и наличия военных инструкторов на позициях этой оппозиции, которые вдруг потом оказываются в расположении войск ИГИЛ. Первая цифра скорее всего соответствует действительности», — подчеркнул военный эксперт.
В ходе брифинга генерал-майор Джаррард также рассказал, что военные США регулярно используют специальную линию связи в САР для контактов с российскими военнослужащими, обсуждая действия военной авиации, однако в том, что касается сухопутных операций, такая договоренность между сторонами отсутствует.
«Мы прилагаем усилия по снижению конфликтного потенциала совместно с россиянами на различных уровнях — от оперативного до штаба операции и далее, вплоть до высокого уровня в нашем правительстве, с целью понять, что мы предпринимаем в ходе операций с тем, чтобы не затрагивать друг друга. Однако координации или рабочих контактов с сирийским режимом нет», — уточнил командующий силами Коалиции.
По словам американского военачальника, в долине реки Евфрат осталось от 3 000 до 7 000 террористов ИГИЛ.
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Спецназ США в городе Табка провинции Ракка
Привычка врать о количестве войск — наследие Обамы
По словам Дженнифер Кафареллы, эксперта по Сирии Института изучения войн, своеобразное отношение к вопросу количества войск в Сирии и Ираке является наследством от администрации Барака Обамы, которая обещала искоренить ИГИЛ* с задействованием минимального количества военнослужащих США в этих странах.
«Президенту Обаме постоянно приходилось увеличивать роль США, так как первоначальная стратегия партнёрства с местными силами не могла принести требуемые результаты без более широкого американского вмешательства. Является ли цифра, названая генералом Джаррардом точной или нет, США явно оказались втянуты в Сирию глубже, чем планировали первоначально. Это является показателем недостатков в стратегии США по борьбе с ИГИЛ, которую отказываются признавать власти», — утверждает Кафарелла.
The New York Times утверждала, что количество находящихся в Сирии и Ираке американских солдат сильно занижено, такой информацией с газетой поделились осведомлённые источники в конце августа 2017 года.
Интересно, что именно в те дни новый президент США Дональд Трамп, озвучивая новую стратегию своей администрации по Афганистану, подтвердил свою приверженность идее не выносить в публичное пространство конкретные цифры по операциям и не анонсировать даты начала или завершения военных манёвров.
Через некоторое время после заявления Трампа представители Минобороны США заявили, что теперь не будут предавать огласке количество и действия военных в Сирии, Афганистане и Ираке.
Представитель комитета начальника штабов Вооружённых сил Соединенных Штатов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи сообщил, что в Афганистане находится около 11 000 американских военнослужащих, хотя ранее официально озвучивалась цифра в 8 000 солдат.
Генерал-лейтенант Маккензи подчеркнул, что эта цифра отражает ситуацию примерно за последние 6 месяцев 2017 г. Он добавил, что предание огласке этой информации не является попыткой отправить в страну ещё больше военных, а имеет целью прояснение ряда запутанных правил по установке максимально допустимой численности воинского контингента, выполняющего боевые задачи в Афганистане.
По всей видимости, занижение цифр военных в странах Ближнего Востока и сокрытие потерь является попыткой Вашингтона сохранить лицо и избежать недовольства в американском обществе, которое много лет назад заставило США прекратить операцию во Вьетнаме.
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* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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Сирия: Российские военные в Хаме и Алеппо — репортаж РВ (ФОТО)
На территории Сирийской Арабской Республики российские военные продолжают выполнять мероприятия по оказанию гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим от войны.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Вчера Центром по примирению враждующих сторон на территории САР были проведены две гуманитарные акции.
В населенном пункте Скальбия в провинции Хама мирным жителям выданы 500 продовольственных наборов общим весом около двух тонн.
В населенном пункте Лалет-Мохаммед выдано 300 продовольственных наборов и 680 упаковок хлеба.
Опытными специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь нуждающимся. Всего осмотрено 177 человек, из них 97 детей.
До войны в Лалет-Мохаммед была всего одна больница, которую взорвали боевики. Сейчас она наполовину разрушена, ведутся работы по ее восстановлению. Однако на данный момент состояние медицинского учреждения не позволяет должным образом оказывать помощь всему населению города. Помощь российских медиков пришлась кстати: у многих осмотренных были диагностированы серьезные заболевания.
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ПВО Сирии ответила огнём на удар ВВС Израиля
Вечером первого ноября боевые самолёты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по целям на территории сирийской провинции Хомс.
Сообщается, что системы ПВО Сирии оперативно ответили на авиаудар вражеских самолётов.
Ответный огонь открыла 72-я дивизия Вооруженных сил САР. По авиации агрессора были выпущены ракеты класса «земля-воздух».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Россия готова к финальным ударам по террористам в Сирии, — военный эксперт (ВИДЕО)
Минобороны РФ опубликовало видео удара Ту-22 М3 по террористам в Сирии. По словам военного эксперта Виктора Баранца, главная цель подобных ударов — не давать боевикам передышки. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Минобороны России опубликовало в социальной сети «ВКонтакте» 54-секундное видео авиаудара бомбардировщиков Ту-22 М3 по объектам террористов в Сирии.
Ранее ведомство сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22 М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением.
На ролике показано, как бомбы загружаются в самолеты, которые затем вылетают с аэродрома. Кроме того, продемонстрировано, как два бомбардировщика сбрасывают по шесть боеприпасов.
Подчеркивалось, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей. Также отмечалось, что истребители Су-30 СМ во время авиаудара прикрывали самолеты Ту-22 М3 с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение об ударе российских бомбардировщиков по террористам в Сирии.
«Вчера наша подводная лодка нанесла удар по террористам ракетами „Калибр“, а сегодня стратегические бомбардировщики Ту-22 М3 нанесли удар по опорным пунктам и районам дислокации террористических формирований. Это говорит о том, что работа и для сирийцев, и для россиян, и для других подразделений в Сирии еще есть.
Но сейчас взят курс на то, чтобы решительными ракетными ударами добить террористические формирования, которые еще пытаются „зубами держаться“ за большие и малые населенные пункты в Сирии», — сказал Виктор Баранец.
По его мнению, сейчас в борьбе с терроризмом в САР наступает «момент истины».
«Мы видим, что все цели поражены „в колышек“ — ровно в центр той цели, которая была назначена. Применение ракет и с военно-морского состава, и со стратегических бомбардировщиков говорит о том, что Россия намерена нанести финальные, мощные удары по террористам для того, чтобы расчистить дорогу сирийским сухопутным частям, которые продолжат зачищать сирийскую территорию от террористической „заразы“.
Я предполагаю, что до нового года мы еще услышим о применении наших вооружений. Потому что наступает момент истины: или в ближайшие месяцы сирийская армия при поддержке России, Ирана, Ирака нанесет решающий удар по террористам, и они будут вытеснены за пределы Сирии, или в противном случае война с террористами может затянуться.
В любом случае инициатива перехвачена, и сейчас самое главное — не дать передышки террористам. В этом, в общем-то, и заключается смысл подобных ударов», — сказал военный эксперт.
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*Запрещенная на территории РФ террористичекая организация
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Сенсационная исповедь командира ИГИЛ: Бои, подготовка на базах США, оружие Израиля и торговля с турками (ФОТО, ВИДЕО)
Воевать не хотел, но жизнь заставила: в распоряжении «Русской Весны» оказалась исповедь пленённого в Сирии боевика «Джебхат ан-Нусры», перешедшего в ИГИЛ.
Они вооружены, считают, что очень опасны, и уверенны в своей вседозволенности и безнаказанности. Недолго раздумывая, боевики ИГИЛ* исполняли кровавые приговоры, вынесенные шариатским судом. Зачастую жестокие расправы чинились безо всяких колебаний прямо на месте. Об этом свидетельствуют многочисленные видеокадры, сделанные и распространенные самими же палачами.
Все меняется, когда члены бандформирований оказываются по другую сторону фронта. Любыми возможными способами еще вчерашние террористы пытаются откреститься от связей с террористическими течениями и под страхом смерти не признаются в причастности к преступной деятельности. Немногие находят в себе силы раскрыть правду и раскаяться…
Хамед Али Хасеп был пленен бойцами генерала Сухейла Аль-Хасана несколькими неделями ранее в провинции Дейр-эз-Зор. В откровенной беседе он рассказал о службе в рядах террористов и причинах, побудивших взять в руки оружие.
Путь боевика: Из «Аль-Каиды» в ИГИЛ
За четыре года ему удалось повоевать в «Джебхат ан-Нусре»* (сирийской «Аль-Каиде»*) и под черными знаменами ИГИЛ. Это две конкурирующие группировки, между которыми и сейчас не прекращаются ожесточенные сражения не только за территориальное влияние, но и по идеологическим соображениям. По заявлениям главарей, примирение между двумя воинствующими кланами невозможно в принципе.
Сейчас Хамеду Али 46 лет. Он родился и вырос неподалеку от города Хшам на юго-востоке от города Дейр-эз-Зор, где закончил только четыре класса средней школы. Утверждает, что раньше и представить не мог, чем придется зарабатывать в будущем.
Поначалу он занимался земледелием, как и его отец. А с 2013 года вступил в батальон «Ахуаз», принадлежащий террористической группировке «Фронт ан-Нусра». По словам Хамеда, на этот шаг толкнуло бедственное положение его семьи — фермерство не приносило больших доходов.
Однако и служба в рядах «ан-Нусры» тоже вскоре разочаровала, так как не привела к желанному обогащению. Кроме того, «нусровские» полевые командиры не считали свой рядовой состав за людей и использовали боевиков в качестве пушечного мяса.
Поэтому в 2015 году, когда в поселок пришли «игиловцы», Хасеп и большинство других боевиков из батальона «Ахуаз» не стали сопротивляться, а присягнули на верность главарям ИГИЛ. Всех несогласных облачили в оранжевую робу и жестоко казнили.
Как ИГИЛ продаёт нефть туркам
По словам Хамеда Али, на фронт он сразу не попал, выполнял мелкие поручения, в основном по доставке сырой нефти в автоцистернах на сирийско-турецкую границу, где продавал ее туркам. Стоимость 200-литровой бочки была гораздо ниже рыночной и составляла примерно 22–25 долларов США. Вырученные деньги уходили на покупку оружия, боеприпасов и денежного содержания личного состава. Зарплата рядового боевика при этом составляла 100–150 долларов, немногим больше, чем в «Джебхат ан-Нусре».
Лагерь с инструкторами из США и Европы
Через несколько месяцев ему и некоторым другим боевикам из батальона «Ахуаз» предложили отправиться в тренировочный лагерь под условным названием «Ксейба», расположенный в 20 километрах от населенного пункта Абу-Кемаль на территории Ирака.
Командиры ИГИЛ рассказывали потенциальным кандидатам, что там очень хорошие условия и неплохо кормят. Все это отчасти, по словам Хасепа, оказалось правдой. В «Ксейбе» условия проживания оказались более приемлемые, нежели в холодных подземных тоннелях Дейр-эз-Зора, где он провел несколько месяцев.
Лагерь подготовки условно поделен на два сектора, в одном из которых проживали инструкторы, а в другом — 200–300 боевиков.
«Среди инструкторов были пакистанцы, американцы, суданцы, казахи, а также представители европейских стран. Каких именно, я не знаю. Видел примерно 8 граждан Ирака, Египта и Саудовской Аравии. Всего человек 30», — рассказывает пленник.
Старшим лагеря являлся выходец из Саудовской Аравии, вторым лицом на базе — представитель Соединенных Штатов с позывным «Абу Хумар», который часто присутствовал и лично проводил некоторые занятия.
Кроме того, боевики ежедневно изучали огневую, тактическую и медицинскую подготовку, минно-подрывное дело, организацию диверсий, налетов, засад. Все эти навыки Хасеп Али реализует в будущем, когда вернется в родной Дейр-эз-Зор. А пока он вместе с другими обучаемыми тщательно вникал в алгоритм ведения боевых действий в различных условиях, начиная от открытых пространств в пустыне, заканчивая горной местностью, ведение боя в лесу или городских условиях.
Диверсанты ИГИЛ
После того, как Хасеп закончил обучение, он покинул Ирак и вернулся в Сирию, где возглавил диверсионно-разведывательную группу из семи человек. В задачи бандформирования входило ведение разведки, организация налетов, захват сирийских военных, пытки и казнь пленных. Хасеп отрицает убийства и издевательства над безоружными мирными жителями, утверждая, что его отряд противостоял только врагам ИГИЛ — правительственным войскам в окрестностях Хомса. В сентябре он участвовал в военных действиях возле аэродрома к югу от Дейр-эз-Зора.
Подготовка на базах США
После того, как сирийским вооруженным силам удалось расширить буферную зону вокруг аэродрома, около тысячи боевиков ИГИЛ были переброшены из провинции Дейр-эз-Зор на подконтрольную курдам территорию в провинции Хасеке. Часть боевиков подлежала обучению на американских военных базах, других планировалось включить в состав Сирийских демократических сил. Хасеп утверждает, что лично видел, что в эвакуации принимали участие вертолёты ВВС США.
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«Если бы не помощь зарубежных государств, с группировкой ИГИЛ давно бы было покончено», — признается Хамед Али. От утверждает, что вооружение, боеприпасы поступали преимущественно из США и Израиля.
Но даже несмотря на внешнюю поддержку, многие боевики устали и морально измождены. В отрядах распространяется пропаганда об успехах «игиловцев», иногда приглашаются религиозные проповедники для поднятия морального духа. Но это производит слабый эффект. Даже те, кто согласился пройти подготовку на американских базах, прекращают обучение и пытаются бежать.
Устал и Хамед Али. Бойцы из отряда Сухейла захватили в плен полевого командира несколько недель назад. По крайней мере, он сохранит себе жизнь. Вот только суда избежать не удастся, и наказание последует неизбежно.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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