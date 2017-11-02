Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 ноября 2017

Генерал-майор Джемс Джаррард, возглавляющий группу спецопераций по борьбе с ИГИЛ и командующий операцией «Непоколебимая решимость», заявил, что в Сирии находятся 4 000 военных Вооруженных сил США, это в 8 раз больше официально заявленного количества.

Цифру в 4 тысячи генерал озвучил журналистам из пула Пентагона в ходе брифинга по спутниковой связи из столицы Ирака, передаёт РТ.

Один из представителей СМИ попросил подтвердить прозвучавшие данные, после чего Джаррард замешкался, затем извинился и уточнил, что число солдат, отправленных Соединёнными Штатами в САР — около 500 человек. Таким образом генерал-майор быстро вернулся к официальной цифре, которую ранее озвучили администрация Дональда Трампа и Пентагон. Через мгновение официальный представитель Минобороны США Эрик Пэон, который находился вместе с журналистами в Пентагоне, подчеркнул, что общее количество американских военнослужащих в Сирии составляет 503 человека.

«Генерал оговорился. Я не знаю, откуда взялась цифра в 4000. Это очень далеко от реальности», — цитирует Эрика Пэона издание The Washington Post.

Интересно, что сам Пэон в своём комментарии газете признал, что солдат в Сирии и Ираке у США однозначно больше официально заявленных цифр.

«То, что количество персонала превышает 503 человека в Сирии и 5200 в Ираке, является общепринятым фактом. Это наши числа для управления силами. Они не включают в себя временно задействованных в операции военных», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Российский военный эксперт и постоянный автор журнала «Арсенал Отечества», специалист в области применения воздушно-космических сил Алексей Леонков в комментарии RT высказал предположение, что генерал Джаррард вряд ли просто случайно оговорился, а названная им в начале цифра отражает реальное количество американских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике.

«То, что говорит американский представитель командования коалиции в Сирии, сложно назвать простой оговоркой, так как американцы на протяжении всей операции путаются в цифрах. Путаются с количеством боевиков так называемой умеренной оппозиции, дислокацией, количества и наличия военных инструкторов на позициях этой оппозиции, которые вдруг потом оказываются в расположении войск ИГИЛ. Первая цифра скорее всего соответствует действительности», — подчеркнул военный эксперт.

В ходе брифинга генерал-майор Джаррард также рассказал, что военные США регулярно используют специальную линию связи в САР для контактов с российскими военнослужащими, обсуждая действия военной авиации, однако в том, что касается сухопутных операций, такая договоренность между сторонами отсутствует.

«Мы прилагаем усилия по снижению конфликтного потенциала совместно с россиянами на различных уровнях — от оперативного до штаба операции и далее, вплоть до высокого уровня в нашем правительстве, с целью понять, что мы предпринимаем в ходе операций с тем, чтобы не затрагивать друг друга. Однако координации или рабочих контактов с сирийским режимом нет», — уточнил командующий силами Коалиции.

По словам американского военачальника, в долине реки Евфрат осталось от 3 000 до 7 000 террористов ИГИЛ.

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Спецназ США в городе Табка провинции Ракка

Привычка врать о количестве войск — наследие Обамы

По словам Дженнифер Кафареллы, эксперта по Сирии Института изучения войн, своеобразное отношение к вопросу количества войск в Сирии и Ираке является наследством от администрации Барака Обамы, которая обещала искоренить ИГИЛ* с задействованием минимального количества военнослужащих США в этих странах.

«Президенту Обаме постоянно приходилось увеличивать роль США, так как первоначальная стратегия партнёрства с местными силами не могла принести требуемые результаты без более широкого американского вмешательства. Является ли цифра, названая генералом Джаррардом точной или нет, США явно оказались втянуты в Сирию глубже, чем планировали первоначально. Это является показателем недостатков в стратегии США по борьбе с ИГИЛ, которую отказываются признавать власти», — утверждает Кафарелла.

The New York Times утверждала, что количество находящихся в Сирии и Ираке американских солдат сильно занижено, такой информацией с газетой поделились осведомлённые источники в конце августа 2017 года.

Интересно, что именно в те дни новый президент США Дональд Трамп, озвучивая новую стратегию своей администрации по Афганистану, подтвердил свою приверженность идее не выносить в публичное пространство конкретные цифры по операциям и не анонсировать даты начала или завершения военных манёвров.

Через некоторое время после заявления Трампа представители Минобороны США заявили, что теперь не будут предавать огласке количество и действия военных в Сирии, Афганистане и Ираке.

Представитель комитета начальника штабов Вооружённых сил Соединенных Штатов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи сообщил, что в Афганистане находится около 11 000 американских военнослужащих, хотя ранее официально озвучивалась цифра в 8 000 солдат.

Генерал-лейтенант Маккензи подчеркнул, что эта цифра отражает ситуацию примерно за последние 6 месяцев 2017 г. Он добавил, что предание огласке этой информации не является попыткой отправить в страну ещё больше военных, а имеет целью прояснение ряда запутанных правил по установке максимально допустимой численности воинского контингента, выполняющего боевые задачи в Афганистане.

По всей видимости, занижение цифр военных в странах Ближнего Востока и сокрытие потерь является попыткой Вашингтона сохранить лицо и избежать недовольства в американском обществе, которое много лет назад заставило США прекратить операцию во Вьетнаме.

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* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.