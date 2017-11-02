В понедельник в Москве прошли общественные слушания о развитии электротранспорта. Были руководитель департамента транспорта Москвы М.С. Ликсутов, руководители заводов ЛиАЗ и КАМАЗ, многочисленные транспортные эксперты, журналисты и другие люди. Довелось туда попасть и мне, даже получилось задать вопрос Максиму Станиславовичу. В целом, видео всего мероприятия вы можете посмотреть вот здесь . Я же тут вкратце расскажу, как оно было, перечислю основные моменты.

Вёл мероприятие известный в транспортной среде Александр Шумский (proboknet). Началось всё с исторического ролика про появление транспорта. Было там, естественно, и про опальный троллейбус, про его создателя и появление.



Мероприятие позиционировалось как презентация бурного развития электротранспорта. Неоднократно на его протяжении звучал тезис как от экспертов, так и от гостей, что постепенно автобус сливается с троллейбусом, и появляется новый вид транспорта, совмещающий преимущества обоих..Но с учётом современных тенденций казалось даже чем-то невероятным, что они упомянули появление первого троллейбуса, и даже показали его на экране.Затем слово взял М.С. Ликсутов. Вот основные тезисы его выступления:

- Мировой тренд на увеличение доли электротранспорта, мы его придерживаемся и с него не свернём.

— Электробус круче автобуса и даже экономичнее троллейбуса.

— Изначально он дороже, но с учётом эксплуатации выйдет очень дёшево.

— Будем покупать теперь по 300 электробусов в год, а с 2021 — станем покупать ТОЛЬКО электробусы. Никого дизеля или газа.

— Все покупки будут только по контракту жизненного цикла (производитель всё время работы техники сам следит за её работоспособностью и чинит, если что).



— Мы долго разрабатывали ТЗ, тестировали модели, и вот совсем скоро будут первые электробусы на маршрутах.— Первые электробусы выйдут на маршруты: 7, 34к, 36, 42, 73, 76, 80, 83, 102 (???).— В далёком будущем именно электробусы будут первым беспилотным транспортом.— Нас часто спрашивают про троллейбусы. Так вот: мы троллейбус пока бережём, ни один троллейбус не был списан, разрезан и утилизирован раньше срока, все они просто перемещены на другие маршруты, где будут ходить пока не подойдёт к концу их срок службы.Затем выступила представительница Гринписа Полина Малышева.Интересный факт, который немногие заметили. В её презентации был слайд, где содержались требования сохранить экологические виды транспорта троллейбус и трамвай. Так вот она этот слайд очень быстро переключила, так, что его успели заметить единицы. Правда про обеспокоенность организации ликвидацией троллейбусов она, всё-таки, аккуратно сказала.Затем пошёл ролик про современное распространение электробусов.Показали марракешский троллейбус, назвав его тоже "электробусом". Напрасно они это сделали — это как раз тот самый троллейбус с увеличенным АХ.Презентация главного инженера ГУП Мосгортранса Павла Хмелёва об испытаниях электробусов в Москве. Вот да, это всё (да и не всё, на самом деле) ездило по городу, но так пока ничего из этого не выросло.ТЗ к электробусам выглядит так.Один из главных фэйлов, про который я писал.Далее выступили представители заводов и рассказали про свои детища. Первым был Сергей Шеенков, группа ГАЗ.Их электробус реально испытывался несколько месяцев на маршруте М2.Вроде бы они даже довольны результатами.Вторым был представитель КАМАЗа, заместитель генерального директора Николай Пронин.Обратите внимание на рисунок выше. Тот самый вид "электробуса" с динамической подзарядкой, который наши руководители в упор не хотят брать. Тем не менее, камаз его предлагает.Хар-ки зарядной станции.Потом пошли вопросы.Хорошо известный в узких кругах борец за трамвай Александр Морозов спросил, собственно, и за трамвай. Где обещанное развитие?Илья Петушков задал вопрос, а с чего вообще планируются электробусы только длиной 12 м, а где же 15-18? Или, ещё лучше, 21-24. Резонное замечание, кстати, хотел тоже об этом спросить, но тут всё охватить нереально.Гости интересовались про коммунальную электротехнику. Кстати, в том же Китае все эти уборочные и поливальные машины электрические. Нам бы тоже пора это внедрять.В целом много правильных и нужных вопросов звучало:— Откуда цифры, что электробус дешевле?— Почему снимаем троллейбусы сейчас, а электробусы будут когда-нибудь потом?— Почему электробусы идут на маршруты троллейбусов, а не автобусов (что логичнее, повысило бы долю электротранспорта)?— Почему не переходить плавно к электробусу, закупая троллейбус с автономным ходом, которые собирались неоднократно закупать? (мой вопрос был)— Ультрабыстрая зарядка потребует длительного простоя на конечных, что потребует больше машин на то же количество маршрутов при сохранении качества. Вы думали про это?Муниципальный депутат нашего Мещанского района Максим Долинский поинтересовался судьбой троллейбуса на Садовом. Почему их сначала обещали, а теперь, говорят, что им там не место?Алексей Колин из МИИТа задал резонный вопрос, почему не выбирается вариант электробуса с динамической подзарядкой. Что позволило бы рационально использовать существующую сеть и сделать переход к электробусам более плавным.В конце выступил блогер griphon. Он отметил, что несмотря на такой бравурный настрой мероприятия и на заявленные правительством Москвы планы по бурному развитию электротранспорта, реально электротранспорт пока активно уничтожается. И только за этот год был ему нанесён такой урон, который не наносился ещё за всю историю города: минус 3 парка, минус 40 маршрутов, минус 400 машин…. Вопрос с Садовым, кстати, меня тоже волновал. Как можно так держать людей за идиотов, говоря им долго одно, а потом, ничуть не стесняясь, заявлять обратное, будто ничего до этого не было.Вспомнил и про 40 троллейбусов, которые они всё-таки не побрезговали в этом году купить, вполне хороших, кстати. Вот и чего ещё их не покупать по тому же КЖЦ?

Встреча была построена так, что сначала массово задавались вопросы, а потом уже на них чиновники по очереди отвечали. Справедливости ради, все ключевые вопросы, в том числе и самые "неудобные" были разобраны. Но подобный формат не предполагает дискуссии, и последующих вопросов от других участников, поэтому на неприятные вопросы можно ответить уклончиво, невнятно, или вообще лживо. Что, местами и было сделано..



Ответы были такие:

— Длинных электробусов пока нет, потому что мы только же начали этим заниматься. Подождите, всё будет. Ну хорошо, подождём, попихаемся в тесных коротышах, какой у нас выбор? Электробус с гармошкой из Беларуси вы же брать не хотите.

— По этой же причине нет и коммунальной техники. Всё будет.

— Электробус с динамической подзарядкой невыгодный — сеть же надо содержать, а это куча денег!

— Никаких проблем с потерями времени на стоянках при зарядке нет. Времени там немного понадобится, все равно водители отдыхают. Мы это всё продумали.

— Троллейбус с автономным ходом — ну нам "тролза" сорвала контракт, плохая такая. Мы обиделись, и решили вообще таким не заниматься (вопрос сразу — что мешало заказать такой троллейбус или э/б с динамеческой подзарядкой тому же ГАЗу или КАМАЗу (у которого он и в презентации был)).

— По ценам почему электробус дешевле — ну мы так посчитали. Но пока точных цифр, сколько он будет стоить — нет. Они в конце ноября будут, когда мы окончательное ТЗ подготовим.

— По Садовому: ну да, были у нас такие планы, мы думали, что, может, вернуть туда троллейбус. Но пообщались с производителями всякими, решили этого не делать.

— На Садовом тоже, конечно же, будут электробусы. Но не сразу, а в 2019-2020. И вообще, они там будут ходить быстрее, с меньшими интервалами, и самих электробусов надо будет меньше. (???).

— Трамваи развивать будем, но на общественных слушаниях жители против высказываются. Мы ничего сделать тут не можем.

— Странно, что вас удивляет что электробусы на троллейбусных маршрутах, а не на автобусных. Это же логично совершенно, и в голову не приходило, что такой вопрос может быть. Потому что на конечных троллейбусов есть мощности для зарядной инфраструктуры (ага, ни на ВДНХ-Южной, ни на Холмогорской, ни на 6 м/р Бибирева автобусов, будто бы, и нет)!

- И да, повторюсь! Ни одного троллейбуса мы не списали раньше срока службы. Всё просто ходит на других маршрутах.

— Мы, вообще, открыты к обсуждениям, эта встреча тому подтверждение. Видите — мы всех позвали, и сторонников и противников. Готовы слушать аргументы всех, лишь бы они не были фанатскими кричалками..



Всё это время презентационный электробус от КАМАЗа стоял на улице и мок.Итоговые ощущения противоречивые.

+ Видно, что команда эта реально заинтересована в появлении и развитии электробуса. И вселяет веру в то, что этот вид транспорта через какое-то время действительно появится в массовой эксплуатации. Всё тут серьёзно: участвуют и заводы и ведомства разные. Так что с учётом их опыта пробивания своих идей в соседних сферах, я оцениваю вероятность успешного появления и развития электробусов в Москве довольно высокой. Были мы троллейбусной столицей мира — станем электробусной.

- Первые маршруты будут не автобусные, и даже не экс-троллейбусные (что бы было логично). А те, что сейчас ещё троллейбусные. Т.е. в ближайшее время доля электротранспорта точно не вырастет.

- Кроме того, половина этих маршрутов (34, 73, 76, 83) — стратегические, с высоченным пассажиропотоком. Явно не те, что подходят для опробывания новой технологии. Кроме того, сейчас там ходят троллейбусы-гармошки, а, получается, будут ходить электробусы-одиночки. Невывоз только так случится.

- Троллейбусу, видимо, тут совсем не место, и дни его сочтены. При поднятии этой темы начинается полный трэш и угар, с враньём, манипуляциями, и прочими мерзостями. Спасти его может лишь внезапное появление ума, или разочарование в эффективности "ультрабыстрой" зарядки. Как это произошло, кстати, в Китае, где активно восстанавливают контактную сеть. Главное, чтобы наша контактная сеть была сохранена, иначе восстанавливать её точно никто не будет.

- Садовое особенно жалко. Окуджаву, синий троллейбус, и все дела. Помимо транспорта, это и символ города, всё-таки, был.

- Когда столь высокопоставленный чиновник столь откровенно врёт, не стесняясь ни разу, это впечатляет. Теряешься и не можешь даже ответить такое. Нельзя сказать, что в первый раз с таким сталкиваюсь: ещё префект ЦАО лужковских времён Александров делал это уверенно и профессионально. Но жалко, что до такого скатывается Ликсутов, подававший раньше такое приятное впечатление адекватного и увлечённого человека. Уж про непорезанные троллейбусы видавшим на протяжении всей зимы 2016-17 страшные кадры расчленёнки из Щербинки любителям транспорта можно бы было не заливать.



+ Как бы то ни было, но злостнейшее выпиливание троллейбусной инфраструктуры имеет в данном случае вовсе не тот характер, который он имел и имеет везде на постсоветском пространстве, где был ликвидирован электротранспорт. Везде, где снимали троллейбусы и трамваи, делали это не от большого ума, а от жадности, города погрязали в транспортном хаосе и пробках. Практически нигде ничего не было предложено взамен, в лучшем случае убогие автобусы, отчасти лишь компенсирующие утраченные связи. Здесь же, хотя бы, пытаются предоставить что-то взамен. Убого, коряво, неадекватно, но, всё же, пытаются. Что, всё-таки, радует.



И на закуску про загадочный 102-й маршрут:

Georg писал

Про 102 — сказал, что "метро ВДНХ", при этом два раза про этот 102 повторил.

om2002

Испорченный телефон или Ликсутка сам не знал, что читает. На самом деле ларчик открывается просто:

73 (Алтуфьевское шоссе, 102 — ВДНХ (южная))

80 (Алтуфьевское шоссе, 102 — Осташковская улица)



А за троллейбусы мы продолжим бороться! Пускай это будет называться "электробус с динамической подзарядкой", или как ещё, пусть он будет сливаться с автобусом, сохраняя свои преимущества. Но это не должно быть деградацией, как это происходит сейчас.

© Георгий Красников

Источник: nnm.me