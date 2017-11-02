Эта публикация изначально не рассчитана на людей с клиповым мышлением и любителей комиксов (картинок с минимумом текста), поэтому количество информации здесь будет заряжено по максимуму, как для чтения он-лайн, так и для скачивания и изучения оф-лайн.



Пора подвести предварительные итоги моего поиска информации об В.В.Кирюшине и его "Эмоционально-образной педагогике".



Основной материал со всеми ссылками на просмотр или скачивание найдёте в PDF-книге "Наследие Владимира Кирюшина как спусковой механизм запуска ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА".

итак...







Преподаватель Консерватории, уникальный знаток детской психологии, автор множества интереснейших методик, педагог-новатор, влюблённый в свою профессию человек — в музыкальном мире имя Кирюшина стало нарицательным: все дети, когда-либо занимавшиеся с Кирюшиным, (в том числе не имевшие изначально ни голоса, ни слуха) потом без проблем поступали в музыкальные учебные заведения вне конкурса.



Существовала даже негласная квота на «кирюшинцев». К нему ехали со всей страны, записывались в группу за год, за два. Дети его обожали, родители — боготворили.



Как у всякого выдающегося, нестандартного профессионала и подвижника, его путь отнюдь не был выстлан розами — официозные музыкальные круги его на дух не выносили, завистников и недоброжелателей хватило бы на десятерых.



В музыкальных и педагогических изданиях на эпитеты не скупились — «шарлатан», «дилетант», «блаженный»...



Но эта злоба была бессильной — популярность Кирюшина росла день ото дня, поток учеников не сокращался.



Ведь против очевидного не попрёшь — любой ребёнок, даже которому на ухо наступил медведь, после нескольких занятий с Кирюшиным абсолютно чисто и правильно пел, распознавал ноты, транспонировал...источник В 70-80-е годы имя Владимира Кирюшина гремело на весь Союз.Преподаватель Консерватории, уникальный знаток детской психологии, автор множества интереснейших методик, педагог-новатор, влюблённый в свою профессию человек — в музыкальном мире имя Кирюшина стало нарицательным: все дети, когда-либо занимавшиеся с Кирюшиным, (в том числе не имевшие изначально ни голоса, ни слуха) потом без проблем поступали в музыкальные учебные заведения вне конкурса.Существовала даже негласная квота на «кирюшинцев». К нему ехали со всей страны, записывались в группу за год, за два. Дети его обожали, родители — боготворили.Как у всякого выдающегося, нестандартного профессионала и подвижника, его путь отнюдь не был выстлан розами — официозные музыкальные круги его на дух не выносили, завистников и недоброжелателей хватило бы на десятерых.В музыкальных и педагогических изданиях на эпитеты не скупились — «шарлатан», «дилетант», «блаженный»...Но эта злоба была бессильной — популярность Кирюшина росла день ото дня, поток учеников не сокращался.Ведь против очевидного не попрёшь — любой ребёнок, даже которому на ухо наступил медведь, после нескольких занятий с Кирюшиным абсолютно чисто и правильно пел, распознавал ноты, транспонировал...

Кадр из фильма "Наследие Владимира Кирюшина" Кадр из фильма "Наследие Владимира Кирюшина"

Программа "Музыкальный киоск" 1993 г.

...Так много у нас в жизни забот, хлопот, огорчений..и радости бывают..и ещё без конца работа, работа, работа..

Но если посмотреть на всё это с высоких позиций, то, согласитесь, самая главная наша работа на этой планете, на Земле, самое важное предназначение - это дети.

И не просто вырастить их надо, позаботиться о том, чтобы они были одеты, обуты, накормлены, были чистенькими, ещё ведь важно воспитать их.

А здесь мы не всегда бываем готовы к такому очень важному делу, потому что здесь нужно быть очень и терпеливыми и внимательными, а ещё нужен, если хотите, талант и ответственность.

А вообще, с чего начинается наше домашнее эстетическое воспитание?

Обычно с доброго слова мамы, с ласковой интонации, с песенок незатейливых, с колыбельных и, конечно, сказки..

А приходилось ли вам слышать вот такую сказку?.

"Когда-то очень давно высоко в горах в маленьком домике жили два брата. Одного, темноволосого и кудрявого, звали ДИССОНАНС. Другого, красивого блондина с большими голубыми глазами, - КОНСОНАНС".

Или вот ещё такая сказка..

"Вы когда-нибудь бывали в волшебном лесу? Нет? Странно. Каждый человек во сне обычно в нем бывает. Ну ничего, дело поправимое. Слушайте.

В этом лесу, как и в других, конечно же, жили самые разные звери. А в волшебном, само собой разумеется, — волшебные. И звали этих волшебных зверей — ИНТЕРВАЛЫ. ИНТЕРВАЛЫ были добрые и злые, большие и малые, жесткие и мягкие, богатые и бедные, умные и глупые. Некоторые из них были даже колючие, а некоторые очень, очень чистые".

Конечно, я уверена, что эти сказки вам неизвестны, незнакомы, потому что вошли они в новую серию "Музыкальных мифов-сказок", в которых детям самого разного возраста - от ясельного до школьного - даются основные понятия музыкальной грамоты, теории музыки, гармонии и сольфеджио.

Дети также знакомятся с музыкальной терминологией, сложной терминологией, но делается это в очень доступной и понятной для ребят форме.

Пока, как вы видите, вышли только три книжки, а будет их всего сорок, и к ним, вдобавок, ещё и грампластинки.

И всё это, конечно же, появилось не по взмаху волшебной палочки, а по воле прекрасного, доброго волшебника - Владимира Викторовича Кирюшина, который 37 лет занимается и работает честно с ребятишками.

Ведущая Элеонора Беляева Э.Б.: - Я с огромным удовольствием представляю вам нашего гостя (наконец исполнилась моя мечта) - Владимир Викторович Кирюшин. Я рада, что вы в нашей студии, хотя я понимаю, что в нашем маленьком разговоре невозможно рассказать о вашей работе, потому что она продолжается каждый день на протяжении десятилетий.

Вопрос, который я задам, может будет наивным, а может и к месту: говорят, что все ребятишки-малыши - все гениальны?

В.К.: - В потенции - да..Но проходит 4, иногда 5 лет, как эту гениальность взрослый душит своим нажимом, стремлением к послушанию и зажимом всего творческого.

На этом всё кончается. У меня был мальчик, который занимался у меня в 4 года, он был очень яркий. Потом полтора года он не занимался, перейдя в общеобразовательную школу.

Пришёл, и я его практически не узнал. Его сумели за полтора года искалечить напрочь в музыкальной и общеобразовательной школе. Мне его пришлось восстанавливать целый месяц. Сейчас он опять нормальный.

Э.Б.: - Есть ли у вас последователи?

В.К.: - Вы понимаете, какая вещь: я всю жизнь работал над тем, чтобы в педагогике меня, как педагога, не было. Последние годы я работаю не как педагог, а как учитель.

Как педагог я трачу 30 процентов времени, как учитель - 70. Повторить меня как учителя просто нельзя, потому что учителя вообще не повторяют, поэтому я делаю всё для того, чтобы вышли учебные пособия, которые можно было бы использовать без педагога.

Каждый родитель купил их, читает детишкам, там никакого учебника нет, сказки какие-то, песенки..

Э.Б.: - Вот эти 40 книжек мифов?

В.К.: - Кроме них есть ещё сказки, есть 200 шедевров музыкальной культуры (итоговый список - 350), песни для детского садика, много разных ритмических вариантов.. Педагог здесь вообще не нужен.

Э.Б.: - Но, вот скажем. показать такие вещи, наверное, зрителям надо.. Вот обычные ноты, казалось бы, они на пяти линейках, чёрно-белые, а у вас все линейки разных цветов.

В.К.: - Розовая - фея ФАЯ - розовое что-то, поэтому нотка ФА розового цвета. Ребёнок, он ведь по цвету быстро находит.

Зелёная - СОЛЬдат, солдат, да его ещё и Гаврила звали, потому что буквой G на латыни обозначается.

Синяя - понятно что это нота СИ.

Рыжая - понятно, что это нота РЕ.

Ну а коричневая - мишка значит нота МИ.

Э.Б.: - Масса, конечно, учебных пособий у вас, но самое удивительное как вы занимаетесь, у вас какой-то свой язык с ребятами.

Ещё я хочу, чтобы сами рассказали вот об этих записях. Вы дали мне эти аудиокассеты, но ничего толком не объяснили, сказав только, что в каждом человеке есть музыкальные коды..

Когда я слушала эти записи, я поняла, что ощущаю необыкновенное спокойствие, удовольствие. Я пришла такая расстроенная, уставшая, и когда я это послушала, мне стало невероятно хорошо.

Что это такое?

В.К.: - А вот это, как раз то самое, что, если бы случился пожар и сказали - спасай свою жизнь, костюмы или книжки или ещё что-то, я бы спас только это (кассеты).

Потому что это совершенно необычный путь проникновения музыкального языка в подсознание ребёнка, который трогает его энергетический потенциал.

Благодаря этим кассетам можно выхаживать больных, снять стресс, можно даже внутриутробно запустить весь интеллектуальный аппарат ребёнка, начиная от правого полушария, левого и спинного мозга.

Э.Б.: - Когда надо молодой маме начинать слушать?

В.К.: - С трёх месяцев после зачатия.

Э.Б.: - А когда вот этот кричит У-А, он Р не выговаривает, поэтому УРА не может кричать? (говорит о кассете).

В.К.: - То, что Юра поёт здесь..первое, что он начнёт мыслить, он будет мыслить нотами.

Э.Б.: - Владимир Викторович, значит у такого малыша, когда он подрастёт, не будет проблем с музыкой?

В.К.: - Да конечно, будет абсолютный слух, повышенное интеллектуальное развитие, и память будет другая.

И вообще, если случится такое.. я, слава богу, получил поддержку двух заместителей министров культуры и образования и будут разосланы письма (см.приложение ниже), чтобы это попытались внедрить в разных городах.. И если это (кассеты) когда-то ляжет в коляски нашим российским детям, то я могу со спокойной совестью предстать перед Богом и сказать: "ЗАБИРАЙТЕ! Я СВОЮ МИССИЮ ВЫПОЛНИЛ".

Если наши руководители поймут, что не битьё друг друга, а вот это важнее, вот тогда начнётся СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ ЖИЗНЬ, потому что мы должны воспитать совсем иное поколение, чем мы были сами.

И если этого не будет, то движения вперёд не произойдёт, а любое, даже стояние на месте - ЭТО РЕГРЕСС. Разве можно с этим смириться?..

Расшифровка аудиодорожки фильма, форматирование - В.Л.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Министерство образования Российской федерации;

Министерство культуры Российской федерации;

Министерство социальной защиты населения Российской федерации;

Министерство окружающей среды и природных ресурсов Российской федерации;

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

"О принципах эмоционально-образного воспитания и образования"







Одним из новых, а точнее, вовремя не внедренных направлений в современной педагогике, являются принципы эмоционально-образного воспитания и образования, которые сформулировал в стройную программу и применяет, опираясь на собственный тридцатилетний педагогический опыт и опыт педагогов-новаторов, работающих с детьми, Президент ассоциации эмоционально-образного развития личности В.В. Кирюшин.



Министерства Российской федерации рассмотрели предложения Ассоциации эмоционально-образного развития личности "О принципах эмоциональной образного воспитания и образования" и считают необходимым отметить актуальность и важность изложенной ассоциацией темы.



Министерства полагают необходимым довести до сведения территориальных органов управления образованием и культурой данные предложения и просят всех заинтересованных лиц оказать содействие для внедрения программы эмоционально-образного воспитания и образования.



Министерства просят рассмотреть предложения Ассоциации и направить в её адрес и адреса министерств свои предложения и замечания.





Заместитель Министра образования Российской федерации М.Н. Лазутова



Заместитель Министра культуры Российской федерации В.П. Демин



Первый заместитель директора Департамента проблем семьи, Женщин и детей министерства социальной защиты населения Российской федерации A.M. Панов, заместитель директора по науке. источник В настоящее время мировое сообщество уделяет все большее внимание поиску новых путей образования, воспитания и развития личности, включая природоохранное направление.Одним из новых, а точнее, вовремя не внедренных направлений в современной педагогике, являются принципы эмоционально-образного воспитания и образования, которые сформулировал в стройную программу и применяет, опираясь на собственный тридцатилетний педагогический опыт и опыт педагогов-новаторов, работающих с детьми, Президент ассоциации эмоционально-образного развития личности В.В. Кирюшин.Министерства Российской федерации рассмотрели предложения Ассоциации эмоционально-образного развития личности "О принципах эмоциональной образного воспитания и образования" и считают необходимым отметить актуальность и важность изложенной ассоциацией темы.Министерства полагают необходимым довести до сведения территориальных органов управления образованием и культурой данные предложения и просят всех заинтересованных лиц оказать содействие для внедрения программы эмоционально-образного воспитания и образования.Министерства просят рассмотреть предложения Ассоциации и направить в её адрес и адреса министерств свои предложения и замечания.

Найдено на Интернет-форуме..

Интересно узнать, - кто-нибудь пользуется сегодня в своей практике методикой Кирюшина. Раньше я встречал музыкантов-хоровиков, успешно применявших в работе с дошкольниками некоторые приемы, и, как мне казалось, результат был положительным. Или может быть в связи с кончиной Кирюшина интерес к его методике угас?

Помещаю краткое описание этой системы.

"...Эта система представляет собой оригинальную и весьма смелую методику изучения теории музыки и сольфеджио.

Несмотря на то, что эта методика написана для использования в музыкальных школах, знакомство с ней хормейстеру необходимо, а кроме того отдельные элементы этой системы вполне могут быть применены на начальном этапе обучения детей хоровому пению, например, в работе дошкольниками и младшими школьниками.

В основе данной методики лежит принципиальная установка на соотнесении музыкально-теоретического, т. е. информационного, материала со сказочными, фантастическими образами.

В частности, считается, что благодаря методической разработке, заключенной в сборнике «Музыкальные мифы», сложная профессиональная терминология осваивается детьми быстрее, в их сознании абстрактные и далекие образы обретают понятное значение. Например, имена персонажей сказок созвучны музыкальным терминам и связаны с их смысловыми значениями и качественными характеристиками:

Диссонанс — Бог зла



Фортиссим — злой волшебник, великан с громовым голосом



Бекар — добрый волшебник, отменяющий злые дела



Звукоряды — боевые порядки, в которые выстраивались воины



Интервалы — звери волшебного леса



Пезант — тяжелый, грузный зверь



Форт — медведь, всегда громко ревущий



Мажорные страны — светлые, солнечные



Минорные страны – страны, всегда закрытые тучами



Пассажи — очень быстрые, мелкие и юркие птицы



Дольче — нежные, сладкие плоды



Квартдец – паук с 14 лапами и т. д.

По словам Кирюшина, толчок к развитию его художественно-образной системы дали сами дети.

Так, схватывая суть, дети находили в звучании секунды что-то ядовитое, колючее, хрюкающее, что в целом определило секунду как существо, похожее на ежа, поросенка и крысу разом с двумя большими иглами (секунда в переводе с латинского — два).

Терция же для детей — это что-то нежное, мягкое, отсюда — пушистые зверьки, похожие на зайчиков, у которых было 3 ушка, 3 лапки, 3 хвостика (терция в переводе с латинского — три).

Аналогичным образом на занятиях с детьми Кирюшин учит воспринимать аккорды. Так например, дети называют терцквартаккорд — любопытным, ввиду вводного полутона наверху, нонаккорд — длинным, большой минорный септаккорд — раздражительным и злым, уменьшенный септаккорд – настороженным.

И следом подыскивают нужный образ: большой мажорный септаккорд — военный министр Бо-Мажор, малый уменьшенный — король Мал’с’УмКвинт (был малого роста, ходил с сумкой, где держал уменьшенных квинт, правил страной, называвшейся Локрия-Лукрия) и т.д.

По сути дела, Мифы Кирюшина вбирают в себя весь теоретический материал, необходимый музыканту. Причем, манера подачи этого материала направлена на развитие инициативы, творчества и свободного мышления.

Так, к примеру, в одном из мифов про Чудо-остров рассказывается о возникновении волшебного острова, на котором вскоре выросло дерево, из дупла которого вышла красивая женщина и начала равномерно и без остановок шагать.

С удивлением обнаружив в карманах платья мандарин, женщина стала с каждым шагом съедать дольку мандарина, а когда съела мандарин целиком, то обнаружила еще и еще. Но помимо мандаринов в карманах женщина нашла метр и пули, которые вспыхивали ярким фейерверком. Именно поэтому вскоре ее друзья дадут ей имя — Метрическая пульсация.

А чудеса тем временем продолжались и продолжались. Так на дереве распустились цветы, а спустя мгновения созрели орехи. Сняв самый большой белый орех, Метрическая пульсация так и не смогла его разбить.

Другой орех распался на две половины и из него вышли две поварихи в белых передниках с половниками в руках. Кстати, достаточно им было хлопнуть два раза в ладоши, как был готов жареный гусь. Из черного ореха с четырьмя листьями, выскочило четыре дядьки с черными лицами, одетые в черные одежды, и сапоги, в которых были видны бомбы. А раз братьев было четверо, то назвали их — четверти.

Соответственно в следующем орехе было восемь сестренок, при этом у каждой на руке было по восемь часиков, которые ходили так — ди-ли, ди-ли, ди-ли, ди-ли. Один орех оказался с червяками – квадратными, длинными, а также похожими на топорики — с одним и двумя лезвиями.

Вскоре созрел орех, из которого с громким щебетаньем и несмолкающими криками выскочили 16 маленьких черненьких девочек с двумя косичками на голове. Их так и прозвали — шестнадцатыми, а чтобы они не так тараторили, им сплели по две косички, двумя шнурками, и за каждой четверкой стал приглядывать дядька Бом.

Но орехи созревали и созревали. Так, в скором времени появились восьмые с точкой, с шишкой на лбу, а также кони-темпы. И были эти кони самые разные — медленный и сильный Адажио, умеренный Модерато, неспешный Анданте.

Пройдет еще немного времени и созреют орехи, где Метрическая пульсация обнаружит якорь — ритенуто, паруса — аччелерандо и многое-многое другое — старуху-Синкопу, триолей, затакты и т.д. Правда, счастье ритмических длительностей и фигур окажется недолговечным, ввиду того, что на волшебный остров проникнет предатель-воробей, разыщет волшебный звонок — фермату, и жизнь на острове остановится.

Для развития навыков сольфеджирования Кирюшиным создано пособие «Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти». Это пособие, как утверждает автор, основано на 470 наиболее часто встречающихся инвариантах музыкального языка. Основной дидактический принцип пособия — петь не отдельные ноты, а гармонические сочетания..."

В середине 1970-х годов в московской детской хоровой студии использовали кирюшинские наработки (еще тех лет) по развитию слуха, определению интервалов и проч. детей дошкольного возраста.

Всем на удивление малыши сыпали названиями интервалов, музыкальными терминами, отгадывали на слух интервалы от примы до октавы. Причем это все было на открытом уроке, в присутствии родителей, педагогов. Дети работали необыкновенно, с увлечением и отдачей. источник

Биография Владимира Викторовича Кирюшина

Владимир Викторович Кирюшин родился в 1940 году в семье Ульяновых - родственников В. Ленина по материнской линии.



С 1948 года стал обучаться музыке в Московском хоровом училище имени А. Свешникова.



В 1958 году поступил на учёбу в Московский музыкальной педагогический институт им. Гнесиных. С первого курса занимался преподавательской деятельностью в организованной им совместно с В. Судаковым (ныне профессор РАМ им. Гнесиных) Московской капелле мальчиков.



С 1960 года - педагог Московской специальной школы-десятилетки им. Гнесиных.





С 1962 года принимал участие в работе Республиканской капеллы под руководством профессора А. Юрлова и в этом же году начал преподавательскую деятельность в Институте имени Гнесиных. В это же время им были написаны первые учебники по сольфеджио, выпущенные Институтом им. Гнесиных и Всероссийским хоровым обществом.



По окончании института в 1963 году работал в Иркутском педагогическом институте старшим преподавателем и и.о. зав. кафедрой музыки.



В 1964 году поступил в аспирантуру Института им. Гнесиных в класс профессора А. Юрлова, работал в Республиканской капелле в качестве хормейстера и вел преподавательскую деятельность в Институте им. Гнесиных (хор, дирижирование, дипломные рефераты, аранжировку, чтение партитур, сольфеджио, теорию музыки и гармонию, практику студентов). В 1968 году написал диссертацию на тему "Ладофункциональное развитие музыкального слуха учащихся младших классов ДМШ".



С 1970 по 1978 г. работал в Музыкальном училище им. Октябрьской революции (ныне Музыкальный колледж им. Шнитке) в качестве преподавателя теоретических дисциплин, а также работал с детьми в студии "Пионерия" и в ДМШ им. Дунаевского.



В эти годы особенно много ездил по стране, проводя семинары с преподавателями музыкальных школ, педагогами пения общеобразовательных школ, музыкальными работниками детсадов, преподавателями педагогических, музыкальных училищ и консерваторий.



В 1980 году совместно с лабораторией музыки НИИ художественного воспитания Академии педагогических наук СССР участвовал в создании программ для внешкольного образования (сольфеджио).



В 1987 году создал малое предприятие "Тритон", которое стало выпускать учебные и методические пособия на основе разработанной методики эмоционально-образного развития музыкальных способностей.



С 1992 года - Президент Российской Ассоциации эмоционально-образного развития личности.



В 1996 году Министерством культуры РФ принята программа по "Основам Музыкально-творческого воспитания" для ДМШ и детских центров культуры, рекомендованная Министерством в качестве государственного стандарта в области преподавания музыкально-теоретических предметов.



В 1998 году избран действительным членом Международной академии геронтологии.



27 февраля 2001 г. В.В. Кирюшин был трагически убит у себя дома. источник родился вгоду в семье Ульяновых - родственников В. Ленина по материнской линии.года стал обучаться музыке в Московском хоровом училище имени А. Свешникова.году поступил на учёбу в Московский музыкальной педагогический институт им. Гнесиных. С первого курса занимался преподавательской деятельностью в организованной им совместно с В. Судаковым (ныне профессор РАМ им. Гнесиных) Московской капелле мальчиков.года - педагог Московской специальной школы-десятилетки им. Гнесиных.года принимал участие в работе Республиканской капеллы под руководством профессора А. Юрлова и в этом же году начал преподавательскую деятельность в Институте имени Гнесиных. В это же время им были написаны первые учебники по сольфеджио, выпущенные Институтом им. Гнесиных и Всероссийским хоровым обществом.По окончании института в 1963 году работал в Иркутском педагогическом институте старшим преподавателем и и.о. зав. кафедрой музыки.году поступил в аспирантуру Института им. Гнесиных в класс профессора А. Юрлова, работал в Республиканской капелле в качестве хормейстера и вел преподавательскую деятельность в Институте им. Гнесиных (хор, дирижирование, дипломные рефераты, аранжировку, чтение партитур, сольфеджио, теорию музыки и гармонию, практику студентов). В 1968 году написал диссертацию на тему "Ладофункциональное развитие музыкального слуха учащихся младших классов ДМШ".пог. работал в Музыкальном училище им. Октябрьской революции (ныне Музыкальный колледж им. Шнитке) в качестве преподавателя теоретических дисциплин, а также работал с детьми в студии "Пионерия" и в ДМШ им. Дунаевского.В эти годы особенно много ездил по стране, проводя семинары с преподавателями музыкальных школ, педагогами пения общеобразовательных школ, музыкальными работниками детсадов, преподавателями педагогических, музыкальных училищ и консерваторий.году совместно с лабораторией музыки НИИ художественного воспитания Академии педагогических наук СССР участвовал в создании программ для внешкольного образования (сольфеджио).году создал малое предприятие "Тритон", которое стало выпускать учебные и методические пособия на основе разработанной методики эмоционально-образного развития музыкальных способностей.года - Президент Российской Ассоциации эмоционально-образного развития личности.году Министерством культуры РФ принята программа по "Основам Музыкально-творческого воспитания" для ДМШ и детских центров культуры, рекомендованная Министерством в качестве государственного стандарта в области преподавания музыкально-теоретических предметов.году избран действительным членом Международной академии геронтологии.27 февраля 2001 г.был трагически убит у себя дома.

Некоторые цифры и факты.

Педагог-музыкант с 36-летним стажем работы в самых различных учебных заведениях - от музыкально-педагогического института, музыкального училища детской музыкальной школы до подготовительных дошкольных групп и даже довнутриутробного развития ребенка - В. Кирюшин за этот срок лично обучил свыше 5 000 учеников самого различного возраста и способностей.

Им было проведено свыше 400 семинаров, на которых присутствовало не менее 10 000 педагогов музыкальных школ, общеобразовательных учреждений музыкальных колледжей и консерваторий.

Свыше 600 музыкальных и общеобразовательных школ, дошкольных учреждений музыкальных колледжей и вузов почти в 60 регионах России используют в той или иной мере настоящие разработки.

В ряде городов – Туле, Волгограде, Улан-Уде, Рыбинске, Омске, Ишиме, Тобольске, Тюмени, Краснодаре и других организованы специальные центры и гимназии на основе данной методики.

Министерством культуры РФ заказана и рекомендована к внедрению программа для подготовительных дошкольных групп и детских музыкальных школ.

Разработки автора рекомендованы к внедрению в России комитетами по образованию, науке и культуре государственной Думы Совета федерации, Российской академией наук, Российской академией образования, рядом министерств.

Интерес к данной методике объясняется тем, что в большинстве своем, обучающиеся по системе Кирюшина дети, никогда не были специально отобранными и обладали весьма посредственными музыкальными и общими способностями (это видно даже неспециалистам, посещавшим занятия и просматривающим съемки телевизионного фильма с 93 уроками автора системы).

(...) Выше описанный обзор методики В. Кирюшина почти полностью освещался на телевидении (около 40 передач), в прессе (свыше 80 статей), специальных изданиях и на радио.

СТАТЬИ





Кирюшин В. Радостное сольфеджио // Музыкальная жизнь. 1994. № 2. С. 2-4.



SO. Кирюшин В. Новая методика // Музыкальная жизнь. 1996. № 9-10. С.44-47.



Кирюшин В. Школа Кирюшина: Новая методика обучения детей музыке // Музыкальная жизнь. 1996. № 9-10. С. 44-47. источник



Биография Владимира Викторовича Кирюшина



Уроки Сольфеджио нелегала Кирюшина. «Russian Courier» № 7, апрель 1991 г.



Интервью с Владимиром Викторовичем Кирюшиным. Программа просветительского фонда "Диалог". Запись 1 января 1995 года



Эмоционально-образная педагогика. «Аудитория», 12 мая 1992 г.



В общем классная получилась девочка! «Глагол» № 24 1993 г.



Уму учить - только портить? «Куранты», 2 декабря 1993 г.



Под музыку Вивальди. «Московская правда», 8 июня 1993 г.



Я бью в набат. «Президент» № 50, 15-17 декабря 1993 г.



Музыка как лекарство. «Магнитогорский Рабочий», 19 октября 2000 г.



А хард-рок оставим крысам. Газета «Правда Севера», 19 октября 2000 г.



По веселым ступеням игры. "Ветлужский край." 6 декабря 1997г.



Наше ТЕЛО правое и левое. "Огонек", январь 1999 г.



Уроки пения как нарушение Конституции. "Управление школой", 6 февраль 1998 г.



Образование вместо развития. Кич вместо души..."Управление школой", 2 январь 1997 г.



Владимир Кирюшин - воспитатель эмбрионов. "Молодой дальневосточник", 17 января 1994 г.



Шопен против Сникерса (или о воспитании детей до их рождения). Народная газета, 18 августа 1994 г.



И музыка формирует личность. Инженерная газета, август 1994 г.



О системе эмоционально-образного развития личности ребенка. Доцент ГМПИ имени Гнесиных, декан дирижерско-хорового факультета Л.А. Попова



В ассоциацию эмоционально-образного развития личности. Кирюшин В.Школа Кирюшина // Музыкальная жизнь. - 1996. - N 1-6Кирюшин В. Радостное сольфеджио // Музыкальная жизнь. 1994. № 2. С. 2-4.SO. Кирюшин В. Новая методика // Музыкальная жизнь. 1996. № 9-10. С.44-47.Кирюшин В. Школа Кирюшина: Новая методика обучения детей музыке // Музыкальная жизнь. 1996. № 9-10. С. 44-47. источникБиография Владимира Викторовича КирюшинаУроки Сольфеджио нелегала Кирюшина. «Russian Courier» № 7, апрель 1991 г.Интервью с Владимиром Викторовичем Кирюшиным. Программа просветительского фонда "Диалог". Запись 1 января 1995 годаЭмоционально-образная педагогика. «Аудитория», 12 мая 1992 г.В общем классная получилась девочка! «Глагол» № 24 1993 г.Уму учить - только портить? «Куранты», 2 декабря 1993 г.Под музыку Вивальди. «Московская правда», 8 июня 1993 г.Я бью в набат. «Президент» № 50, 15-17 декабря 1993 г.Музыка как лекарство. «Магнитогорский Рабочий», 19 октября 2000 г.А хард-рок оставим крысам. Газета «Правда Севера», 19 октября 2000 г.По веселым ступеням игры. "Ветлужский край." 6 декабря 1997г.Наше ТЕЛО правое и левое. "Огонек", январь 1999 г.Уроки пения как нарушение Конституции. "Управление школой", 6 февраль 1998 г.Образование вместо развития. Кич вместо души..."Управление школой", 2 январь 1997 г.Владимир Кирюшин - воспитатель эмбрионов. "Молодой дальневосточник", 17 января 1994 г.Шопен против Сникерса (или о воспитании детей до их рождения). Народная газета, 18 августа 1994 г.И музыка формирует личность. Инженерная газета, август 1994 г.О системе эмоционально-образного развития личности ребенка. Доцент ГМПИ имени Гнесиных, декан дирижерско-хорового факультета Л.А. ПоповаВ ассоциацию эмоционально-образного развития личности. Вопрос о создании лаборатории и школы комплексного эстетического воспитания. Обращение к генеральному секретарю ЦК КПСС Черненко К.У.

(ПРИМ. Все публикации с неработающего сайта В.В.Кирюшина восстановлены и входят в книгу формата PDF "Наследие Владимира Кирюшина как спусковой механизм запуска ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА", скачать которую можно свободно с Яндекс-диска.)

Для детей и их родителей.

Обучающие мифы-сказки - три книги с цветными иллюстрациями.





Обучающие мифы-сказки - 5 томов по 200-250 стр.



5 плакатов-иллюстраций к обучающим мифам-сказкам.



7 аудиокассет с упражнениями для развития музыкального мышления, абсолютного слуха и памяти.



Аудиокассеты (3 шт.) с записью обучающих песен и правил.



Аудиокассеты с записью обучающих спектаклей. 5 кассет.



Аудиокассеты с записью развивающих песен для дошкольников и младших школьников.



Аудиокассета с записью сюиты к спектаклю «Два брата» и примером ее эмоционально-образного разбора.



Обучающая нотная тетрадь с цветным широким нотоносцем, материалом для чистописания и с «теоретическими подсказками».



Из выше перечисленных пособий составлен обучающий комплект первого уровня, в процессе усвоения которого учащиеся от двухлетнего и до 12-13-летнего возраста приобретают основную базу для дальнейшего усвоения технологического языка музыки.



Словарь рифм (пособие для сочинения стихов).



350 шедевров мировой музыкальной классики в исполнении лучших музыкантов мира.



Фрагменты-загадки к 350 шедеврам музыкальной классики и пособие для самопроверки знаний музыкальной литературы. 10 аудиокассете загадками начальной и высшей трудности.



Краткий словарь эмоциональных состояний (1500 слов).



Сказки в стихах (часть 1).



3 аудиокассеты для усвоения материала ритмослоговых таблиц.



Вопросник-подсказка по теории и музграмоте. 5 аудиокассет к вопроснику.

Для детей, обучающихся в музыкальных школах и тех, кто освоил первый комплект.

Конспект-таблицы.



5 тетрадей с упражнениями для освоения полного курса сольфеджирования и сольмизации. Нотный сборник с упражнениями для развития музыкального слуха, мышления и памяти. Заготовки для фиксации музыкальных диктантов: Тетрадь.



Заготовки для фиксации музыкальных диктантов: Тетрадь.



Заготовки для записи 2-3-голосных диктантов.



6 аудиокассет с записью полного курса одноголосного диктанта.



Аудиокассета с записью двух-трехголосных диктантов.



50 таблиц основных ритмических сочетаний.



5 аудиокассет с записью упражнений для определения на слух средств музыкальной выразительности.



Словарь музыкальных терминов.



Из выше перечисленных пособий составлен обучающий комплект для учащихся ДМШ (или педагогических, музыкальных училищ, колледжей, пединститутов, консерваторий), в процессе освоения которого студент приобретает знания, вырабатывает умения и навыки на высоко профессиональном уровне.



Кроме того, учащимся предлагаются иллюстрации-раскраски к музыкальным мифам-сказкам (более 2000 шт.)

Материал для преподавателя.

Программа для центров развития ребенка, ДМШ, школ искусств и дошкольных групп.



Программа класса фортепиано (интенсивный курс).



Об ускоренном методе преподавания сольфеджио ученикам старшего возраста (первый год обучения).



Цветные ритмослоговые таблицы для работы в классе.



Ритмические структуры для чтения упражнений в классе (цветные).



Ритмослоговые таблицы для работы в классе (черно-белые).



Ритмические структуры для чтения упражнений в классе (черно-белые).



Развивающие песни для дошкольников и младших школьников и их эмоциональной образный анализ.



Методические очерки по изучению «Основ музыкально-творческого воспитания».



«Радостное сольфеджио» (публикации методических очерков в журнале «музыкальная жизнь»).



«Об эмоциональной образном принципе музыкально-педагогического воздействия» (приложение к «Очеркам»).



Классификационные таблицы ритмослоговой системы.

Для будущих мам и их будущих детей.

Набор из 7 аудиокассет с записями специальных мелодий для развития интеллекта ребенка и его первоначального музыкального обучения.



Шедевры мировой живописи (от древнего мира по 16 век включительно). Запись на видеокассетах.



350 шедевров русской поэзии. Сборник стихов.

Для образовательных учреждений.

Видеоуроки В. Кирюшина с группой детей от 2 лет до 12. 45 уроков в 15 трехчасовых кассетах.



Уроки В. Кирюшина в аудиозаписи (27 кассет).



Цветные иллюстрации к обучающим мифам-сказкам и отдельные обучающие образы героев (около 800 шт.).



Видеосеминар для педагогов (проводит В. Кирюшин) 7 видеокассет.



Цветная таблица-алгоритм звуковысотного языка музыки.



В ближайшем будущем ассоциация выпустит следующие пособия:



Сказки в стихах. Часть 2.



Начальный курс овладения инструментом (фортепиано) на основе сборников специальных упражнений, этюдов и пьес, записанных цветными нотными знаками.



Игра аккомпанемента на музыкальном синтезаторе и фортепиано.



Таблицы для чтения детьми грудного и колясочного возраста.

P.S.

Найдено на Интернет-форуме..





Видно, что он очень серьёзно мешал кому-то. Вероятно тем, кто производит лекарства, продвигает существующую систему образования, т.н. современную музыку...



Он же называл конкретные имена помощников президента, известных эстрадных певцов".



Кому, скажите, это понравится?



Уж очень глубоко Владимир Викторович зашёл. Вы почитайте, до каких он открытий дошёл, будучи академиком и профессором Консерватории им. Гнесиных.



Женщина, которая описывала (которая замолкает) Владимира Викторовича как виновника изнасилования, мне кажется, просто подкуплена кем-то.



Есть специальные сайты (на всё могу дать ссылки, но тут такие правила, что я не буду рисковать), которые за деньги нанимают людей писать всё, что угодно.





Кому-то очень невыгодно, чтобы люди не выходили на информацию, разработанную Владимиром.



Они понимают, что их "тёплые места", которые уже передаются детям по наследству (буквально!), при таких тенденциях просто будут отданы в итоге по-настоящему талантливым людям.



Эти дети естественным путём вытеснят всю эту шантрапу, у которой нет ни совести, ни сострадания.





Цитата:



Когда я учил детей вождь московских коммунистов Гришин сказал мне: "Ты - враг общества и народа. Умный народ нам не нужен не лезь".(!)





В Интернете, кстати, есть материалы, которые оставил после себя Владимир Викторович.



Причём в свободном доступе.



Такой человек заслуживает уважения.



А что касается сфабрикованного дела, то на одном из сайтов подробно разбирается, как оно было сфабриковано. Что т.н. убийца должен был познакомиться с Владимиром Викторовичем в тюрьме, когда убийце было 6 лет.



Что никаких кассет никто не видел и никаких свидетелей на самом деле нет. Дело сфабриковали просто в силу смерти обвиняемого. При жизни, видимо, побоялись всё-таки.



Уж раз он такой плохой, судите его при жизни, предоставьте факты и т.п.



В общем, всё здесь ясно.



Повторюсь, что как профессиональный музыкант я вижу, насколько его система сильно отличается от других и что говорится в радиоинтервью - правда, а то, что тут пишут всякие "очевидцы" - останется на их совести. Когда они уйдут на тот свет, все эти вещи уйдут вместе с ними. Там станет понятно, кто был прав, а кто нет.



08.10.2014 Aquarius Признаться, послушав интервью (его можно найти в Сети), сложилось впечатление, что человека просто "затравили".Видно, что он очень серьёзно мешал кому-то. Вероятно тем, кто производит лекарства, продвигает существующую систему образования, т.н. современную музыку...Он же называл конкретные имена помощников президента, известных эстрадных певцов".Кому, скажите, это понравится?Уж очень глубоко Владимир Викторович зашёл. Вы почитайте, до каких он открытий дошёл, будучи академиком и профессором Консерватории им. Гнесиных.Женщина, которая описывала (которая замолкает) Владимира Викторовича как виновника изнасилования, мне кажется, просто подкуплена кем-то.Есть специальные сайты (на всё могу дать ссылки, но тут такие правила, что я не буду рисковать), которые за деньги нанимают людей писать всё, что угодно.Кому-то очень невыгодно, чтобы люди не выходили на информацию, разработанную Владимиром.Они понимают, что их "тёплые места", которые уже передаются детям по наследствупри таких тенденциях просто будут отданы в итоге по-настоящему талантливым людям.Эти дети естественным путём вытеснят всю эту, у которой нет ни совести, ни сострадания.В Интернете, кстати, есть материалы, которые оставил после себя Владимир Викторович.Причём в свободном доступе.Такой человек заслуживает уважения.А что касается сфабрикованного дела, то на одном из сайтов подробно разбирается, как оно было сфабриковано. Что т.н. убийца должен был познакомиться с Владимиром Викторовичем в тюрьме, когда убийце было 6 лет.Что никаких кассет никто не видел и никаких свидетелей на самом деле нет. Дело сфабриковали просто в силу смерти обвиняемого. При жизни, видимо, побоялись всё-таки.Уж раз он такой плохой, судите его при жизни, предоставьте факты и т.п.В общем, всё здесь ясно.Повторюсь, что как профессиональный музыкант я вижу, насколько его система сильно отличается от других и что говорится в радиоинтервью - правда, а то, что тут пишут всякие "очевидцы" - останется на их совести. Когда они уйдут на тот свет, все эти вещи уйдут вместе с ними. Там станет понятно, кто был прав, а кто нет.









Восстановление устойчивых связей между половинками мозга - основная задача гармоничного воспитания по системе Кирюшина.

Расширение и прочистка нейронных путей, дорожек, по которым проходят нервные импульсы от одной половинки мозга к другой.

Это как раз то, чего боятся как огня враги России.

Алкоголь, наркотики, реформы образования, Средства Массовой (ДЕЗ)Информации в сегодняшней России занимаются прямо противоположным - рвут и разрушают эти связи.

Дебилизируют человека, упрощают его потребности, сводят их к животным.

Мои вопросы..

(...) Выше описанный обзор методики В. Кирюшина почти полностью освещался на телевидении (около 40 передач), в прессе (свыше 80 статей), специальных изданиях и на радио.



В 70-80-е годы имя Владимира Кирюшина гремело на весь Союз.

1. Википедия (Википедия, Карл!!) не содержит о нём НИКАКИХ сведений абсолютно.. (проверяется на раз).. ПОЧЕМУ?

2. Интернет (Интернет, Карл!!!) не находит фотографий В.В.Кирюшина, кроме 2-3-х в пару килобайт.. ПОЧЕМУ их там нет ВООБЩЕ?

3. Из 40 (СОРОКА!!!) передач, снятых ТВ в то время, только один Муз.киоск отметился. Где АРХИВЫ, Зин?!! :))

4. Из 80 (ВОСЬМИДЕСЯТИ!!) публикаций по Интернету гуляет только 17.. Что ж это за коллективное поле человечества такое ВЫБОРОЧНОЕ?

5. Видеосеминар для педагогов (проводит В. Кирюшин) 7 видеокассет. ГДЕ????????

6. 350 шедевров музыкальной культуры на 19 кассетах (в Интернете только ДВЕ!!).

Где гуляет остальное?

7. Алло, ученики, вы живы-то? Что же вы молчите? хотя нет, не молчат...некоторые..чуть-чуть...





Быть может, когда-то он и вправду оступился, ещё до нашего рождения.



Но я всегда буду помнить замечательного педагога и доброго человека. Мы занимались в его группе с 2х лет, и это были мои любимые уроки.



Ты словно бы оказывался в волшебном мире, населенном добрыми сказочными существами.



На аудио сказках и книгах я выросла, научилась читать в три года и было естественно знать все интервалы и отличать их на слух.



Мой брат же стал музыкантом и по сольфеджио всегда учился на отлично.



Незадолго до его смерти мы были у него в гостях вдвоём с братом, у него там были полки до самого потолка с детскими книжками и сказками, он угощал нас тортом и мы играли на синтезаторе.



До этого мы ездили в лагерь в Пущино, и все дети очень любили его занятия. Он правда желал детям только добра, и пытался нас учить этому.



23.09.2010, Таня_Л. Кирюшин был хорошим человеком. И я, и многие ребята которые у него занимались в 90-2000 годы не поверят в эту ложь, связанную со статьями после его смерти.Быть может, когда-то он и вправду оступился, ещё до нашего рождения.Но я всегда буду помнить замечательного педагога и доброго человека. Мы занимались в его группе с 2х лет, и это были мои любимые уроки.Ты словно бы оказывался в волшебном мире, населенном добрыми сказочными существами.На аудио сказках и книгах я выросла, научилась читать в три года и было естественно знать все интервалы и отличать их на слух.Мой брат же стал музыкантом и по сольфеджио всегда учился на отлично.Незадолго до его смерти мы были у него в гостях вдвоём с братом, у него там были полки до самого потолка с детскими книжками и сказками, он угощал нас тортом и мы играли на синтезаторе.До этого мы ездили в лагерь в Пущино, и все дети очень любили его занятия. Он правда желал детям только добра, и пытался нас учить этому.

Если у вас есть любые сведения, материалы о В.В.Кирюшине и его методике, просьба писать в личку или на почту infobazasm@list.ru

С уважением - В.Л.