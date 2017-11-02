На Урале обнаружен древний Кремль
21:17. 2 ноября 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Надоело читать нелепые рассказы именитых ортодоксальных ученых о якобы диких славянах-варварах, которые были чуть ли не дикарями? Да такими, что даже не имели своей письменности до прихода «образованных» чужеземцев Кирилла и Мефодия?
Или же, вам наскучило постоянно слышать необоснованные заявления в различных СМИ этих «просвещённых» господ о том, что у Русов якобы не было своих древних городов, древних крепостей и других цивилизованных сооружений, так как они не умели и ничего не могли делать самостоятельно?
И что в связи с этим, как будто бы и не осталось никаких подлинных следов и реальных доказательств развитой былой цивилизации Русов?
Ну, тогда вы попали туда куда нужно и эта статья для вас!
Далее пойдет небольшая вводная часть, выделенная курсивом, о причинах публикации этой статьи, а точнее о её многолетней не публикации, для тех читателей, которые, что вполне возможно, ещё находятся не в курсе современных исторических «реалий». Если вы считаете, что не относитесь к их числу и вам лень по каким-либо причинам читать это предисловие, то смело пропускайте его и переходите к основной части статьи, со слов выделенных подзаголовком – «И так приступим. Уральский Кремль», а для остальных продолжим.
Ранее, я долго размышлял, а стоит ли вообще публиковать эту, на мой взгляд, довольно важную и очень интересную информацию, но к которой может быть ещё многие не готовы. Пришло ли её время? Есть ли смысл публиковать информацию, которую, скорее всего, по причинам, описанным ниже – воспримут в штыки. Да ещё к тому же, и навешают кучу глупых и неуместных ярлыков на меня, как на её автора. Так как, несомненно, эта статья подольет со своей стороны масла в огонь и в так уже, в полной мере, бурлящие баталии, касательно наших современных исторических реалий, вызвав при этом очередную кучу споров и массу разногласий. И что, будет в дальнейшем, какие действия за ней последуют после её публикации в сети, да и не только в сети, но и в жизни. И сколько же будет нелепых возражений, шума и, не исключаю даже, что и банальной грязи. Ведь мы сейчас все с вами живем в очень не простое время… Можно даже сказать, что в своеобразный ключевой и переломный момент…
К тому же, многие из нас так ещё полностью и не осознали тот факт, что официальная историческая наука тщательно манипулируя озвученными ей данными, умышленно скрывает от нас с вами правду. Да, да, для кого-то это может даже звучать и дико, но это так…
От нас действительно скрывают правду, правду о тех далеких временах и событиях, которые происходили на нашей с вами родной земле и о которых мы только лишь вскользь слышали от наших прадедушек и прабабушек и то, если кому посчастливилось, а совсем не из официальных исторических источников.
И вот уже в нашу эпоху всемирного интернета и, практически, не ограниченного доступа к любой информации, начинает проясняться довольно красочная картина, сотканная из той лоскутной лжи, которой нас кормили до этого. И вот уже пошатнулся столп, воздвигнутый ортодоксальной академической братией, управляющей нашей наукой и без устали продолжающей отрицать великую и древнюю историю наших с вами совсем незаурядных предков. И пошатнулся он от нарастающего и лавинообразного потока свидетельств, и фактов, полностью опровергающих устоявшуюся точку зрения официальной науки!
А ведь, даже само название нашей родины – Русь они пытались и пытаются у нас отнять, постоянно при этом переписывая учебники истории на новый лад и постепенно, тем самым выводя его из оборота. Раньше мы были Русами, а сейчас становимся россиянами. Даже буржуйский редактор «Word» не признает склонения от слова «Рус» и нагло подчеркивает его красным как ошибочное… И только от нас с вами зависит согласны мы с подобным положением вещей или же нет. И только от нас с вами, от каждого из нас зависит наше будущее, так как, забывая свое прошлое, мы вместе с ним уходим в небытие, на радость нашим недоброжелателям.
А тем временем, наша, современная и официальная наука не только предвзято жонглирует различными историческими теориями в своих интересах, но и, что наиболее важно, продолжает самым циничным образом манипулировать даже археологическими находками! Сортируя для общественной огласки – на угодные, те, что вписываются в её официально принятую историческую канву и на те, что должны быть по её мнению отброшены, так как идут с ней в разрез. А ещё хуже, когда дело доходит вообще до банального подлога и выставления на всеобщий показ неких несуразных подделок, предназначенных исключительно для укрепления официальной и «узаконенной» версии истории.
А ведь, в отличие от различных придуманных и наносных извне теорий, прошу прощения, а иногда даже и теорий, буквально высосанных из пальца, как делали это «знаменитые» немцы ещё во времена Ломоносова – реальные археологические данные, это и есть та Истина, которая от нас по большей части и скрывается.
С истинной археологической находкой не поспоришь. Её так просто уже не уничтожить, так как всегда остается некое число свидетелей прикоснувшихся к ней, и в связи с этим, её пытаются замолчать, забыть, как будто ничего и не было. О ней не говорят в СМИ, её не выставляют в музеях. И некоторые нечистоплотные ученые мужи с успехом этим пользуются, и, судя по всему, не без выгоды для себя.
И вот с грустью наблюдая за этим процессом, я все же и решился опубликовать эту статью. Так как уже сил нет, спокойно смотреть на то, как нещадно коверкают нашу историю, различные дипломированные проходимцы от науки, которых совершенно не интересует истина, а все их взгляды и потуги направленны исключительно лишь только на укрепление своего академического положения и деланного авторитета…
Подобные мужи постоянно утверждают, что у наших великих предков за тем же Уралом не было ни городов, ни сел. Что мы лишь только вот, совсем недавно «покорили» Сибирь, а до этого момента там почему-то была лишь якобы только безлюдная тайга и медведи…
И пусть эта статья будет, хоть и скромным, но все же моим личным вкладом в наше общее дело, в дело по восстановлению нашей истинной истории. Истории наших славных предков. Тех наших великих предков, которые создали, укрепили, защитили и с любовью передали нам – ту, самую большую, и ту, самую богатую страну на нашей Земле, в которой мы живем и по сей день!
Итак приступим…
Уральский Кремль.
Несколько лет назад, изучая вопрос возможного перехода войск, или же просто торговых крупных караванов в стародавние времена через Уральские горы с востока на запад. А, самое главное – изучая саму возможность подобного и надежного перехода через Уральский хребет, а так же и его защиту, как стратегически важного пути от пришлых чужестранцев, я совершенно случайно обнаружил следы древнего и грандиозного сооружения, причем, по своим размерам и очертаниям очень сильно напоминающего наш современный московский Кремль.
Конечно, развалины этого древнего сооружения можно назвать и иначе, но мне нравиться их называть именно так, как я их и назвал – Уральским Кремлем. И это не случайно, так как их конфигурация, расположение, размер, а самое главное сама структура очень напоминают наш московский Кремль.
Смотрите сами, координаты 64.5813192,60.6250764, но сам объект вы сможете увидеть, только при включении просмотра карты в режим "Terrain", обычная карта со спутника вам его не покажет:
А вот так он выглядит на карте, в сравнении с нашим московским Кремлем в одном масштабе:
Причем из представленного рисунка хорошо видно, что общая площадь найденного основания разрушенного сооружения, но все же сохранившегося в течение многих веков, составляет около 681 тысячи квадратных метров. Что более чем в два раза превышает площадь того же московского Кремля, которая составляет приблизительно 259 тысяч квадратных метров, а длина периметра «Уральского Кремля» равна 3.23 км, в то время как у московского Кремля длина периметра составляет около 2.23 км. Но в целом по размаху строительства и грандиозности сооружений и уральский, и московский Кремль очень схожи.
Но в любом случае, как бы оно не было, это сооружение однозначно носило оборонительный характер и служило мощным укреплением, воздвигнутым в стратегически важном, можно сказать ключевом месте, с которого надежно контролировались основные подступы к Уральскому хребту с восточного направления. Вот общий вид с востока в западном направлении, на котором хорошо виден и сам Уральский хребет в дали, а так же основные подступы к нему:
Причем, это укрепление было построено в полном соответствии со сторонами света, что хорошо видно из представленных рисунков, на которых северная и южная части стен параллельны экватору и строго лежат на линиях запад-восток. Вид с юга:
Вид с севера:
А вот и ссылки на координаты Уральского Кремля: вид со спутника, карта в рельефе.
Конечно, я уже заранее слышу и вижу, как возмущенные оппоненты из числа этих ортодоксальных «знатоков» и «спецов» древней истории, о которых говорилось выше, начнут неистово сопротивляться и в очередной раз нам всем попытаются доказать, что всё это не так! Что всё это очередная ложь, что ничего там нет и т.д и т.п.
И что, то, что мне удалось найти, могли построить и какие-нибудь заезжие туземцы, которые случайно проходили мимо с обозом, но им настолько понравилось место, что они решили на нем закрепиться, а наши убогие предки славяне, в это время боязливо сидели в своих холодных землянках и молча наблюдали за этим процессом…
И поэтому эта статья не для подобных «знатоков» и «спецов». И эта статья даже не для тех, слепцов, которые привыкли воспринимать навязанную им извне «историю» за быль и отвергать любые факты, опровергающие её – эта статья, прежде всего, предназначена для тех, кто ищет в море исторической академической лжи истину, словно жемчужину в смраде наносного ила…
И в заключении добавлю, что в тех же окрестностях уральских гор есть еще очень и очень много чего интересного – и великая стена и горные технологические древние разработки, и, конечно же, другие развалины древних крепостей, правда уже поменьше, чем эти… Но об этом, скорее всего, я уже напишу в следующих своих статьях если представится такая возможность…
P.S. Убедительная просьба ко всем читателям этой статьи! Если вам понравился материал статьи, то не сочтите за труд – не забудьте отметить её своей рекомендацией, ведь эта статья писалась специально для вас!
Тем самым, вы существенно поддержите её автора и вдохновите его на создание новой. Тем более, что без вас, без моих дорогих читателей – любая статья – это уже не статья, а всего лишь упорядоченный неким образом набор символов, бессмысленно и одиноко существующий в холодном виртуальном пространстве сети!
Благодарю вас за вашу поддержку и ваше внимание! И, конечно же, с нетерпением жду ваших комментариев и отзывов об этой статье!
Mr.Nemo специально для КОНТ 06.10.2017
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com