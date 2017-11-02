На Урале обнаружен древний Кремль

Уральский Кремль.

Надоело читать нелепые рассказы именитых ортодоксальных ученых о якобы диких славянах-варварах, которые были чуть ли не дикарями? Да такими, что даже не имели своей письменности до прихода «образованных» чужеземцев Кирилла и Мефодия?Или же, вам наскучило постоянно слышать необоснованные заявления в различных СМИ этих «просвещённых» господ о том, что у Русов якобы не было своих древних городов, древних крепостей и других цивилизованных сооружений, так как они не умели и ничего не могли делать самостоятельно?И что в связи с этим, как будто бы и не осталось никаких подлинных следов и реальных доказательств развитой былой цивилизации Русов?Ну, тогда вы попали туда куда нужно и эта статья для вас!Несколько лет назад, изучая вопрос возможного перехода войск, или же просто торговых крупных караванов в стародавние времена через Уральские горы с востока на запад. А, самое главное – изучая саму возможность подобного и надежного перехода через Уральский хребет, а так же и его защиту, как стратегически важного пути от пришлых чужестранцев, я совершенно случайно обнаружил следы древнего и грандиозного сооружения, причем, по своим размерам и очертаниям очень сильно напоминающего наш современный московский Кремль.Конечно, развалины этого древнего сооружения можно назвать и иначе, но мне нравиться их называть именно так, как я их и назвал – Уральским Кремлем. И это не случайно, так как их конфигурация, расположение, размер, а самое главное сама структура очень напоминают наш московский Кремль.Смотрите сами,А вот так он выглядит на карте, в сравнении с нашим московским Кремлем в одном масштабе:Причем из представленного рисунка хорошо видно, что общая площадь найденного основания разрушенного сооружения, но все же сохранившегося в течение многих веков, составляет около 681 тысячи квадратных метров. Что более чем в два раза превышает площадь того же московского Кремля, которая составляет приблизительно 259 тысяч квадратных метров, а длина периметра «Уральского Кремля» равна 3.23 км, в то время как у московского Кремля длина периметра составляет около 2.23 км. Но в целом по размаху строительства и грандиозности сооружений и уральский, и московский Кремль очень схожи.Но в любом случае, как бы оно не было, это сооружение однозначно носило оборонительный характер и служило мощным укреплением, воздвигнутым в стратегически важном, можно сказать ключевом месте, с которого надежно контролировались основные подступы к Уральскому хребту с восточного направления. Вот общий вид с востока в западном направлении, на котором хорошо виден и сам Уральский хребет в дали, а так же основные подступы к нему:Причем, это укрепление было построено в полном соответствии со сторонами света, что хорошо видно из представленных рисунков, на которых северная и южная части стен параллельны экватору и строго лежат на линиях запад-восток. Вид с юга:Вид с севера:А вот и ссылки на координаты Уральского Кремля: вид со спутника, карта в рельефе.Конечно, я уже заранее слышу и вижу, как возмущенные оппоненты из числа этих ортодоксальных «знатоков» и «спецов» древней истории, о которых говорилось выше, начнут неистово сопротивляться и в очередной раз нам всем попытаются доказать, что всё это не так! Что всё это очередная ложь, что ничего там нет и т.д и т.п.И что, то, что мне удалось найти, могли построить и какие-нибудь заезжие туземцы, которые случайно проходили мимо с обозом, но им настолько понравилось место, что они решили на нем закрепиться, а наши убогие предки славяне, в это время боязливо сидели в своих холодных землянках и молча наблюдали за этим процессом…И поэтому эта статья не для подобных «знатоков» и «спецов». И эта статья даже не для тех, слепцов, которые привыкли воспринимать навязанную им извне «историю» за быль и отвергать любые факты, опровергающие её – эта статья, прежде всего, предназначена для тех, кто ищет в море исторической академической лжи истину, словно жемчужину в смраде наносного ила…И в заключении добавлю, что в тех же окрестностях уральских гор есть еще очень и очень много чего интересного – и великая стена и горные технологические древние разработки, и, конечно же, другие развалины древних крепостей, правда уже поменьше, чем эти… Но об этом, скорее всего, я уже напишу в следующих своих статьях если представится такая возможность…P.S. Убедительная просьба ко всем читателям этой статьи! Если вам понравился материал статьи, то не сочтите за труд – не забудьте отметить её своей рекомендацией, ведь эта статья писалась специально для вас!Тем самым, вы существенно поддержите её автора и вдохновите его на создание новой. Тем более, что без вас, без моих дорогих читателей – любая статья – это уже не статья, а всего лишь упорядоченный неким образом набор символов, бессмысленно и одиноко существующий в холодном виртуальном пространстве сети!Благодарю вас за вашу поддержку и ваше внимание! И, конечно же, с нетерпением жду ваших комментариев и отзывов об этой статье!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com