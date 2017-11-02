Можно ли клонировать мамонтов и динозавров, создав парк юрского периода?

В последнее время стала довольно популярной идея о клонировании мамонтов. Рядом с ней идёт желание клонировать динозавров, как во всем известном фильме, только без жутких последствий.

Так когда мы сможем клонировать мамонта?

Никогда. Для того, чтобы понять почему, читаем дальше.

Клонировать их просто невозможно. Вам не достаточно иметь и знать геномную последовательность и даже её синтезировать – вам необходимо ядро.

Как происходит клонирование?

Во-первых, вам необходимо знать последовательность ДНК. Эту последовательность вам необходимо перевести из компьютера в пробирку. И именно это с ДНК мамонта сделать можно.

Но ДНК не работает сама по себе. Помимо того, что она упакована в ядре, она дополнительно химически модифицируется, взаимодействуя при этом в ядре с разнообразными белками. То есть для того, чтобы запустить этот механизм, вам необходимо знать целиком всю картину, которую вы, в случае с мамонтом, как раз-таки, не знаете, имея исключительно его геномную последовательность. Вы просто не знаете что нужно воспроизводить, то есть что необходимо засунуть в ядро.

Например, когда клонируют овечку Долли, берут целое ядро клетки овечки Долли и пересаживают его в другую клетку. Жизнеспособного ядра клетки мамонта у нас нет, а значит ответ однозначный – мамонта клонировать нельзя.

Но это не означает, что мы не сможем увидеть живого мамонта. Нам нужен лишь значительный запас времени.

Мы знаем последовательность генома мамонта, мы знаем последовательность генома слона, и мы знаем, что они не очень сильно отличаются. Мамонт ближе к азиатскому слону, а африканский слон им приходится двоюродным, то есть мамонт – это просто слон.

Таким образом мы можем взять гены современного слона и начать их по одной менять, постепенно превращая слона в мамонта. Но так как поколения слонов имеют довольно долгую продолжительность, то нам потребуется на это несколько сотен лет. Но этот своеобразный обратный инжинирг слона возможен и не представляет сложности. Так, уже сегодня генетики в отдельных клетках слона заменяют отдельные гены на гены мамонта. Таким образом, например, получены клетки слона более устойчивые к холоду.

Ровно по той же причине фильм Jurassic Park является недостоверным. По сюжету группа учёных-энтузиастов нашли кусок янтаря, в котором застыл пообедавший динозавром комар. Взяв кровь динозавра из брюшка этого бедолаги, выделив ДНК и определив её последовательность, пустые места заделали кусками ДНК лягушки. Вот тут уже абсолютная бессмысленность, так как лягушка далеко не самый близкий родственник динозавров. Но лягушка была нужна для сюжета. Дело в том, что хитрые учёные создали динозавров одного пола, чтобы те не стали бесконтрольно размножаться. Вот только они не учли, что лягушка, ДНК которой они использовали, меняет пол в зависимости от изменения температуры. В итоге появились динозавры второго пола и дальше все помнят, что случилось.

Steven Spielberg и Kathleen Kennedy на съёмках Jurassic Park с куклой трицератопса

Так вот, чтобы получить динозавра, необходимо знать последовательность его ДНК, затем проследить, какой из видов современных птиц (уж точно не лягушек) является потомком этого вида динозавров и ровно тем же обратным инжинирингом постепенно его получить. Правда, в отличие от варианта со слонами, нам потребуется не несколько сотен лет, а гораздо, гораздо больше.

Фотография птенца голубой цапли, ставшая вирусной, как пример того, что птицы являются потомками динозавров

Благодаря науке в целом и генетике в частности нас ждёт много всего интересного –

нужно лишь продолжать работать в познании окружающего нас мира.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/mojno-li-klonirovat-mamontov-i-dinozavrov-sozdav-park-iurskogo-perioda-59be449e77d0e664a7b93fb6