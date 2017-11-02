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Кто после нас будет живой, пускай помнят…

00:04. 2 ноября 2017 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1941, великая отечественная война, военнопленные, герои
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