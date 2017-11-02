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Кодекс поведения русского человека

10:18. 2 ноября 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:
 

Чтобы не раствориться в мультикультурности и не потерять национальное самосознание мы выделили кодекс поведения русского человека.

1

Четко следовать букве закона

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Именно в мелких нарушениях закона покоится дух свободы русского народа. Мы никогда не будем последовательно соблюдать правила дорожного движения, поведения в водоемах, садово-парковых объектах и зонах отдыха. Ибо для русского человека «закон человеков» вторичен перед Законом Божием. Бросить окурок мимо урны для нас это не просто проявления неряшливости и невоспитанности – это акт, метафизический вызов. Таким образом (подсознательно) мы демонстрируем свое отношение к несправедливости «юдоли земной»,  тщетности этого мироустройства — независимо в Париже мы находимся или в Костроме.

2

Доверять властям

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Не то, чтобы  мы имеем склонность к анархии: дело в другом. В течение многих веков мы жили под надзором царя, наместника Бога на Земле, гаранта справедливости, метафизического «батюшки». А потом осиротели и попали под управление людей, чья легитимность не подтверждена «небесными законами» — одними из нас, с такими же слабостями  и прегрешениями, только более ловкими и проворными. Иными словами из власти ушла сверхчеловечность, а вместе с ней народное доверие и социальный рефлекс почитания власти. Этот принцип распространяется и на власти так называемых цивилизованных стран. Поэтому, оказавшись в каком-нибудь Лондоне, мы не спешим доверять первому встречному полицейскому — «оборотни в погонах» водятся везде.

3

Планировать свою жизнь

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Несмотря на то, что мы прожили несколько десятков лет в режиме плановой экономики, многовековое русское «авось» так и осталось непоколебимым в национальном багаже  наших социальных рефлексов. Конечно, какое-то время мы способны придерживаться установленному режиму дня, бюджетировать собственные расходы и прописывать четкие алгоритмы в достижении поставленных целей, но со временем, как правило, «авось» все равно берет свое. Мы себя обвиняем в отсутствии силы воли, бессистемности, однако дело в другом. Где-то в потаенных уголках сознании живут слова Спасителя: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут…».

4

Выделяться из толпы

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В отличие от европейцев мы не зациклены на собственной индивидуальности. Русские – народ коллективный, соборный. «Мы как все», и в этом наша сила. Если все предпочитают одеваться в темное, значит и нам стоит следовать «коллективному монохрому», ибо в этом явлена мудрость народа. Какая? Быть не заметным для лиха, которое может прийти как от властей, так и от бесов.

5

Хвалиться собственными успехами

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На вопрос «Как дела?» мы отвечаем «потихоньку», «ничего» или «нормально». Даже в том случае, если мы заработали миллион или получили большое наследство. И дело не в том, что таким образом мы предупреждаем возможный сглаз. Русский человек живет в своем ментальном космосе, где жизнь земная – равно испытанию перед главной наградой, Царствием Небесным. Не случайно на Руси любят людей «бедовых», а к успешным относятся с подозрением. Нет, не из-за зависти. В русской духовной традиции любое несчастье считалось проявлением любви Господа и даже избранности «несчастливца». А с богатством все гораздо сложнее… На Руси на людей, живущих в роскоши, всегда смотрели как на «пропащих», поддавшихся на искушения бесов.

6

Улыбаться незнакомым людям

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Нас часто обвиняют в суровости и излишней серьезности: дескать, мы русские мало улыбаемся в публичных пространствах. Мы из вежливости не улыбаемся, поскольку все, что сделано из вежливости есть лукавство. Улыбка в нашей традиции подразумевает определенную степень доверия, а доверять первым встречным на Руси не принято – есть негативный опыт.

А еще мы улыбаемся, когда сталкиваемся с несправедливостью. Это грустная улыбка, и обращена эта улыбка внутрь нашей души, а не кому-то конкретному.

7

Пропускать вперед себя в очереди незнакомца

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Соблюдение очереди священно для нас. В архетипном сознании русского человека очередь, вероятно, близка по символике  «воздушным мытарствам», через которые должна пройти каждая душа на пути к престолу Господа  для частного суда. И когда в этом ответственном процессе перед нами вдруг вырастает незнакомая спина наглеца, то это равносильно к провокации «нечистого духа», желающего вам «адской доли». Видимо, по этой причине наши очереди очень плотные, грудь к спине, локоть к локтю.

Герман Юрьев 

Источник: 2planeta.ru

Метки: общество
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