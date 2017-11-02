Голые короли России

Масштабы хищений государственных денег и отказ от применения собственных законов – не что иное, как сигналы об утрате государственности

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в агусте неожиданно заявил, что в России наступила «опасная» фаза «неуверенности в завтрашнем дне». Дескать, граждане хотят перемен и уже не хотят стабильности. А ведь ещё совсем недавно господин Фёдоров сравнивал недовольных граждан с 15% дерьма, а Путина называл гарантом стабильности.

Что происходит?

А происходит следующее. Наверху, кажется, поняли, что с гарантиями в стране наступила огромная проблема. Как с конституционными, так и с дееспособностью целых государственных институтов. Например, государство явно не гарантирует сохранность собственного бюджета, а это уже один из коренных признаков государственного кризиса.

Сегодняшние масштабы хищений государственных денег сокрушают всякий здравый смысл и могут быть сравнимы только с государственной изменой. Жуткое, небывалое в истории воровство. При этом по факту гигантских хищений, например, из бюджета Минобороны РФ, суды никакой госизмены не видят. Про ослабление обороноспособности и предательство национальных интересов говорить просто запрещено! Крупнейших и главнейших воров эпохи власть не позволяет сажать и даже считать их ворами.

Собственно, этот абсурд и называется утратой государственности – когда государство начинает работать против самого себя.

Прощённые и отпущенные

Порядок цифр космический.

Экс-глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник (2009-2012) легализовала в Швейцарии более 70 млн долларов. Характерно, что прокуратура Швейцарии вела расследование, а наши нет! Швейцарское государство (Цюрих его побери!) роет землю, а наше в упор не видит криминала. Это при том, что деньги Скрынник (40 миллиардов руб.) были выведены из бюджета страны в виде оплаты за несуществующие поставки техники, оборудования, топлива, зерна... То есть казну обчистили на миллиарды, но в России это не стало даже поводом для проверки.

Громкое дело о Мастербанке – уголовные преступники обналичили, вывели из страны 13 млрд руб. И вообще никто не сел. Главному фигуранту Е. Рогачёву дали четыре года условно и штраф 500 000 руб. Вся шайка была освобождена по амнистии, судимости сняты. Но главное – все наворованные деньги остались при них.

Зачем государство это делает? Почему? Во имя какой цели?

Почему оправдали г-на Сердюкова (56 млн.) и г-жу Васильеву, которой вернули по суду 325 миллионов руб. и квартиру в центре Москвы? Государство в лице «Оборонсервиса», «Оборонстроя» и Минобороны РФ отказалось от исков на 2, 2 млрд рублей! Похоже на какой-то морок – отказ от собственных денег в пользу ворующих...

Замминистра финансов России Сергей Старчак – покушение на хищение из бюджета 43 млн долларов! Дальше подписки дело не пошло, а чиновник остался при должности. Можно вспомнить Зурабова, погоревшего на хищении денег на бесплатные лекарства (работает послом на Украине), на всех статьи не хватит.

Но почему государство заклинило на нежелании защищать свой национальный интерес? Что случилось со страной, которая в любой точке мира всегда умела достать человека и отобрать у него всё?!

Но она всем прощает, прощает, прощает...

Ворон ворону «интерес» не выклюет

К потере государственности можно отнести и ситуацию на Ставрополье, где показательно рушится правовой порядок – не исполняются решения судов. Вот уже полгода продолжает оставаться неисполненным решение краевого суда об отставке главы Минеральных Вод Сергея Перцева. В его деяниях найдена коррупционная составляющая. Однако господин Перцев будучи явно под патронажем краевой власти упорно продолжает исполнять обязанности.

Затянувшийся скандал обнажил полную разбалансированность системы: губернаторская власть поглотила судебную. Это тоже явный признак утраты государственности. Сигнал не менее серьёзный, чем распил казны, ибо судебная власть априори должна быть выше воли губернатора и даже президента. Любой обратный случай должен считаться чрезвычайным происшествием. Но не в современной России.

Краснодарская «золотая судья» Елена Хахалева потратила на свадьбу дочери более 2 млн долларов. Когда эта информационная бомба взорвалась, на сторону Хахалевой встали судебная, административная и информационная машины страны. Не будем долго морализировать. Ведь понятно, что представители системы защищали не просто Хахалеву – они впрягались за себя, свои деньги и свои необъятные интересы!

Те же самые мотивы были и у покровителей минводского мэра Сергея Перцева и прочих окопавшихся в кабинетах «хозяев жизни». Круговая порука и полная контузия нашей бедной российской государственности.

Украл? Выпил? «Красаучик!»

Если государственность и законность не волнуют российских чиновников, то почему они должны волновать простой народ?

В обществе царит какое-то благодушие по отношению к «воровской братве», чуть ли даже не восхищение. Какой торжествующий тон звучал в сюжетах наших центральных каналов о Полонском, который, смеясь, выходил из зала суда. Человека, укравшего 260 млн руб., оправдали подчистую, деньги остались при нём. Полонский ликовал, смеялся под аплодисменты СМИ. На Кавказе в таких случаях говорят: «Красаучик, брат!»

Россиянина приучают к простой мысли – если воруешь миллионами, то деньги всегда останутся тебе. В публичном поле культивируется идея: Полонский – молоток! Как гениально он всех развёл! Васильева – вообще молодец женщина! На её месте так поступил бы каждый. Герои! Умеют жить!

Людям делают великую психологическую инъекцию в голову: воровать можно и даже необходимо! Раз в стране не осталось честных денег – время воровать! И общество всё это подхватывает. С помощью и с подачи СМИ люди восхищаются теми, кто их обкрадывает.

В основе глубокого нравственного поражения общества лежит как раз поражение государства, оправдывающего собственное разграбление. Оправдывающего на уровне финансовых ведомств, судейского корпуса и высшей власти.

Кино длиною в жизнь!

Почему так происходит и когда всё началось?

Вспомним знаменитую киноэпопею «Бандитский Петербург» – культовый сериал о том, как братва 90-х и нулевых массово штурмовала власть. С кровью, порохом и кучей гробов. По ходу эпопеи чиновники высшего звена расставляют бывших бандитов (новых олигархов) на ключевые посты. В сериале чётко показано, как психология братвы работает на всех уровнях государственной власти – в министерствах, парламенте, кабинетах спецслужб и даже в аппарате главы страны.

Дабы народ не усмотрел «чего дурного», например, отражения дня сегодняшнего, фильм пропал с экранов. Но только реальность, с которой было срисовано кино, никуда не денешь. Отражение просто лупит по глазам! Знаменитая фраза авторитета Антибиотика – «в этой стране надо воровать составами» – актуальна как никогда. Сегодня российских бабушек карают за копеечные коммунальные долги, а какой-нибудь толстой крысе прощают миллиарды. И это никакие не двойные стандарты, не новый порядок. Это как раз и есть реальная утрата государственного содержания власти.

Причём идущая сверху. Позиция, например, властей Ставрополья, которые отказались выполнять решение суда уволить коррумпированного мэра, своеобразно поощряется аналогами свыше. Так, недавно Генпрокуратура запретила Центробанку вводить временную администрацию в банке «Югра». Но это решение прокурорской власти Центробанк проигнорировал абсолютно без каких-либо последствий для себя. Именно на этих фазах российская государственность уверенно сходит на нет.

Воровство ради процесса?

И ещё одна загадка для детей. За всеобщей воровской вакханалией у «элиты» на самом деле нет никакой конечной цели. Известно, что любое большое или малое воровство – это всего лишь инструмент. По идее, за правовым российским мордором должна стоять какая-то одна большая цель, но она отсутствует. Вернее, она разбилась на тысячи мелких интересов воров разного уровня, которым не важно, что завтра будет со страной. Спросите любого чиновника, что происходит, и он скажет, что такова внутренняя политика. Но во имя чего она такая, вам уже не ответит никто.

Страна потеряла вектор и на вопрос «куда идём?» ответа нет даже у «гаранта стабильности». А послушать главу ВЦИОМ, то народу уже и не нужны его гарантии. Точнее говоря, не нужна такая «стабильность», похожая на стабильность разорённого дома, где всё, как в реанимации – стабильно плохо.

Дорога в никуда?

Символично, что за окном 2017 год – столетие смуты 1917 года, уроки которой мы якобы осмысливаем. Но по факту мы не только не усвоили уроки столетней давности, а попали в ещё более худшее положение.

Внутренний государственный вектор оказался упущен именно потому что, как и сто лет назад, во главе угла – внешние разборки. К чему это ведёт, мы знаем из истории. Так уже было, когда с одной стороны Россия вошла в мировую войну, с другой – её изнутри через смуту и оболванивание взорвали большевики.

Похоже, всё повторяется. С той лишь разницей, что сто лет назад Россия была большой империей с мощными государственными возможностями. Сегодня же вся хвалёная «государственность» стоит на бёрцах силового блока, дезинформации и пропаганде в СМИ.

И это плохо, ибо утрата государственности становится очевидной для большинства. И следующий вопрос этого большинства закономерно будет вопросом о легитимности власти.

История учит: смуту провоцируют не экономическое дно и не нищета подданных. Смуту провоцирует вид голого короля.

_____________________________________________________________________________________

Объем выявленных Счетной палатой нарушений в 2017 году превысил триллион.

По итогам полугодия Счетная палата выявила нарушений на 1,13 триллиона рублей — больше, чем за весь 2016-й. Об этом в четверг, 10 августа, доложила президенту России Владимиру Путину глава контрольного ведомства Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Самые распространенные нарушения выявлены в сфере бюджетного и бухгалтерского учета. «Это, как правило, неотражение в отчетности фактов хозяйственной жизни», — отметила Голикова. Среди прочего она также назвала нарушения закона о бюджете, нарушения в закупках и нарушения при проведении информатизации федеральных органов.

По ее словам, в 2016 году на каждую проверку Счетной палаты приходилось в среднем 15 выявленных нарушений на сумму около 3,7 миллиарда рублей. За первое полугодие 2017-го каждое контрольное мероприятие выявляло в среднем 18 нарушений на 6,9 миллиарда рублей.

Она отметила, что эффективность работы аудиторов Счетной палаты повысилась и объяснила это модернизацией информационных систем.

В июне Счетная палата сообщила, что количество нарушений при использовании бюджетных средств в 2016 году выросло на 87 процентов, а их объем достиг 965,8 миллиарда рублей. В 2015-м объем выявленных ведомством нарушений составил 516,5 миллиарда рублей.