Goblin News 29: мнение Собчак про Сталина, жертвы Коричневой революции и творцы-казнокрады в России

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В этом выпуске:

00:05 что думает о товарище Сталине ведущая корпоративов

11:55 какие достижения Украины побудили США задуматься о поставках летального оружия

13:30 как лучшие люди Незалежной страдают за свою великую державу

16:24 куда следует идти Евросоюзу, если он продолжит осуждать Филиппины за войну с наркоторговлей

19:58 как глупый закон об образовании может осложнить отношения с НАТО

22:05 кто ещё стал жертвой борьбы кремлёвского режима с отечественным искусством



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Источник: www.youtube.com