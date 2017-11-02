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Goblin News 29: мнение Собчак про Сталина, жертвы Коричневой революции и творцы-казнокрады в России

16:42. 2 ноября 2017 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:05 что думает о товарище Сталине ведущая корпоративов
11:55 какие достижения Украины побудили США задуматься о поставках летального оружия
13:30 как лучшие люди Незалежной страдают за свою великую державу
16:24 куда следует идти Евросоюзу, если он продолжит осуждать Филиппины за войну с наркоторговлей
19:58 как глупый закон об образовании может осложнить отношения с НАТО
22:05 кто ещё стал жертвой борьбы кремлёвского режима с отечественным искусством

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 721 485
    Олег Лебедев 2 ноября 2017 в 18:14 Ссылка Пометить
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    Некоторые материалы Гоблина мне не нравятся. В частности, разведопросы с участием К. Жукова (по форме не нравятся всегда, по содержанию – в большинстве случаев). Не нравятся некоторые рецензии на фильмы и сериалы – сегодня про фильм Гоблин говорит одно, а завтра – нечто прямо противоположное (например, “Спящие”, “Время первых”). В результате теряется доверие к словам Гоблина. Но Goblin News я, лично, всегда встречаю “на ура” и всем рекомендую.

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