Goblin News 29: мнение Собчак про Сталина, жертвы Коричневой революции и творцы-казнокрады в России
Заценить ассортимент Опершоп: http://opershop.ru/?utm_source=youtub…
В этом выпуске:
00:05 что думает о товарище Сталине ведущая корпоративов
11:55 какие достижения Украины побудили США задуматься о поставках летального оружия
13:30 как лучшие люди Незалежной страдают за свою великую державу
16:24 куда следует идти Евросоюзу, если он продолжит осуждать Филиппины за войну с наркоторговлей
19:58 как глупый закон об образовании может осложнить отношения с НАТО
22:05 кто ещё стал жертвой борьбы кремлёвского режима с отечественным искусством
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Источник: www.youtube.com
loading...
Некоторые материалы Гоблина мне не нравятся. В частности, разведопросы с участием К. Жукова (по форме не нравятся всегда, по содержанию – в большинстве случаев). Не нравятся некоторые рецензии на фильмы и сериалы – сегодня про фильм Гоблин говорит одно, а завтра – нечто прямо противоположное (например, “Спящие”, “Время первых”). В результате теряется доверие к словам Гоблина. Но Goblin News я, лично, всегда встречаю “на ура” и всем рекомендую.