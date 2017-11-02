Глазьев: Правительство устроило в России экономический Хэллоуин

Источник: kolokolrussia.ru

Члены российского правительства с трибун часто говорят о «развитии», «социальной обеспеченности» и так далее. Но все это сплошная фантасмагория. Черное называют белым и наоборот – это такой экономический Хэллоуин. Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экономист, советник российского президента, академик РАН Сергей Глазьев.

«Врачи, военные, учителя – герои, но Министерство финансов, которое делает вид, что за них сражается, на самом деле их кошмарит и обманывает всех вокруг, включая руководство», – пояснил Глазьев.

По общемировым стандартам доля госрасходов в финансировании здравоохранения должна составлять 4,5%, а не 2,2%, как сегодня в России, отметил Глазьев. Он привел в пример Соединенные Штаты, в которых до 15% ВВП уходит на здравоохранение.

«Те уровни социальных расходов, которые прописаны в нашем бюджете, соответствуют какому-то среднеафриканскому уровню – не выше», – подчеркнул он, добавив, что Россия отстала от среднемировых показателей по соцсфере примерно в полтора раза (по пропорции к ВВП), а если брать передовые страны – то более чем в два раза.

Глазьев назвал причину «такого шапкозакидательства государственных чиновников» – отмена нормативного принципа финансирования бюджетных расходов, которую инициировал Алексей Кудрин. По его словам, те социальные мандаты, которые тогда работали, имели вполне научное обоснование.

Советник президента также прокомментировал одобрение Госдумой законопроекта о моратории на полную выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР. По его словам, Минфин, вероятно, рассчитывает, что вкладчики Сбербанка СССР уйдут из жизни и не придется решать вопрос о восстановлении их сбережений.

Он напомнил, что в законе от 1995 года речь шла о восстановлении сбережений, причем «не за счет бюджета». Сбережения восстанавливаются без бюджетных расходов «в качестве обязательств государства, обязательств ЦБ», а Сбербанк – это часть Центробанка, отметил эксперт.

«Расчет этих наших циничных героев финансового Хэллоуина заключается в том, что эти люди просто естественным путем уйдут из жизни, а наследники просто не будут знать о долгах по сберкнижкам», – резюмировал Глазьев.

Источник: nstarikov.ru