«Фонтанка» ушла в «несознанку», прикрывая «темную лошадку» – Михаила Баракина

Петербургское интернет-издание «Фонтанка.Ру» столкнулось с проблемой. Проблемой доверия со стороны читателей и отсутствием внятных объяснений по поводу обвинений в коррупции, сотрудничестве с западными НКО и таинственной фигуры Михаила Баракина, которого так усиленно пиарили в издании. Время идет, ответов нет и, вероятно, не предвидится.

История с Баракиным заслуживает отдельного разговора, ведь в ней столько тумана напущено, столько вымысла и даже капля криминала присутствует. Протеже заместителя главреда газеты Евгения Вышенкова серьезно «засветился» в СМИ и в интернете лишь этой осенью, когда попал под подозрение местных правоохранителей. Прежние публикации о нем надолго в памяти читателей не оставались, сменяясь более интересными новостями.

Сейчас все изменилось: молчание редакции «Фонтанки» интригует и заставляет журналистов и блогеров искать ключик к пониманию данной ситуации. Почему же популярное оппозиционное издание продвигало безвестного ранее молодого человека? Биография Баракина не дала ответ на данный вопрос, только посеяла еще большие сомнения. Все, что мы знаем о Баракине, мы почерпнули на страницах «Фонтанки».

Жил-был молодой вундеркинд, выпускающий в юности журнал «Губернаторское телевидение», о котором никто даже не слышал. Брал интервью у знаменитостей и политиков, твердил о любви к животным и желании заниматься благотворительностью, а на деле оказавшейся тем еще мошенником и выдумщиком. Пиарил все это время юношу Вышенков, который такое внимание уделял только ему одному.

Что писал Вышенков о Баракине? И, самое главное, с какой целью?

Баракин – «самый молодой миллиардер», сделавший щедрый подарок республике Дагестан, подарив им очень редкого леопарда. Леопард, впрочем, «потерялся» в пути, а дагестанским властям пришлось доказывать правоохранителям, что они таких подарков не получали.

Финансовое состояние Баракина, который, по словам его родственников, «еле сводит концы с концами», Вышенков расписывал иначе: дорогие дома и машины, шик, блеск, красота. На деле же пустота, что и подтвердил бывший водитель Баракина: «Это понты, просто понты. Приходилось вытаскивать деньги на топливо. Мы докатывали до такой степени, что у нас лампочки горят. Бензина нет. Какие деньги? Какие крупные суммы?».

Покупка Баракиным зимой 2016 года в петербургском автосалоне дорогого автомобиля Rolls-Royce Phantom в сопровождении львенка больше похоже на акцию по привлечению к себе внимания. Зачем оппозиционный журнал публиковал статью о причудах т.н. «миллиардера»?

Имеются и другие вопросы: в сентябре этого года Баракин не смог объяснить правоохранителям, почему его иномарка BMW была раскрашена в цвета МЧС со спецсигналами? И кто пришел ему на помощь? Евгений Вышенков собственной персоной. Ни полицейский начальник, ни адвокат, а журналист «Фонтанки», которому Баракин позвонил сразу же после задержания.

Вопросы, кругом одни вопросы. Пользователи предполагают, что ответы нужно искать в прошлом не Баракина, а Вышенкова. Журналист не так прост и законопослушен, как делает вид. Сидел же он в тюрьме за вымогательство, где и набрался, вероятно, тюремных привычек? Про специфические отношения за решеткой многие наслышаны, вот и сделали выводы: Баракина и Вышенкова связывают очень близкие отношения, а не только деловые.

Пока пользователи ищут ответы, редакция ищет выход из положения, пытаясь отвлечь внимание от порочных связей Вышенкова. Так, главред издания Александр Горшков решил создать образ врага и перетянуть на него внимание читателей. Помог случай: кибератака на серверы издания. Срочно было выпущено видеообращение, в котором во «взломе сервера» обвинили конкурентов и критиков «Фонтанки». Позже выяснилось, что виноват во всем вирус, атаковавший также и федеральные СМИ.

Теперь ждем реализации очередного сценария со стороны редакции скрывающей всю правду о Баракине. Кому выгоден пиар молодого бизнесмена? Кто же он на самом деле? Почему Вышенков проявляет к нему такой интерес, а редакция газеты его покрывает? Неужели защищают порочную любовь Вышенкова или все намного сложнее и… грязнее?