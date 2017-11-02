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Бить во все колокола, чтобы сохранить здоровье детей

16:13. 2 ноября 2017 Просмотров - 237 Нет комментариев Опубликовал:

Почему спасение России надо начать со школы?

Знаменитый педагог-новатор, профессор Владимир Базарный выступает на слушаниях в Общественной палате Союзного государства России и Беларуси и рассказывает, почему у нас больше нет здоровых детей. Что показали динамические наблюдения за школьниками? Что, кроме знаний, получают сегодняшние ученики? Почему ребёнку обязательно нужно двигаться? Как изменить систему образования и заставить её беречь здоровье детей?

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Золотой Витязь

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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