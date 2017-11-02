Без нормальных отношений с Россией ядерный Армагеддон висит над США, как дамоклов меч

Прежде, чем недалекие люди, сидящие в Вашингтоне сотрут нас всех с лица земли, им следовало бы осознать, что мощь американской армии теперь находится на втором месте в мире - сразу после российской. Об этом весьма эмоционально пишет издание zerohedge.com.

"Так, например, ВМС США оказались полностью беззащитны перед российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Циркон».

Другой пример – российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая стала настолько скоростной и маневренной, что американская система противоракетной обороны против нее абсолютно бессильна. Одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы уничтожить Великобританию, или Францию, или Германию, или Техас. Для полного уничтожения США потребуется дюжина этих ракет.

Почему вы этого не знали?

А знали ли вы, что немыслимо дорогой американский реактивный истребитель F-35 может быть легко уничтожен российскими истребителями?

Знали ли, что устаревшие танки армии США сегодня не идут в сравнение с российскими?

Российские войска превосходят нас по уровню боевой подготовки, обучению, имеют высокую мотивацию и, к тому же, они не изнурены шестнадцатью годами бессмысленных войн, в которых неизвестно ради чего гибли солдаты.

Если США развяжут войну с другой более сильной в военном плане державой, виной этому будут Хиллари Клинтон, демократы, бывший директор ЦРУ Джона Бреннан, американский военный комплекс и СМИ, а также прогрессивные либералы, которые объединились с известными разжигателями конфликтов – неоконсерваторами - против президента Трампа, чтобы не позволить ему нормализовать отношения с Россией.