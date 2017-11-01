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Запрет анонимайзеров

11:14. 1 ноября 2017 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал:


С 1 ноября в РФ официально запрещены незарегистрированные анонимайзеры.

В России запретили специальные программы для обхода блокировок – анонимайзеры и VPN-сервисы. Они позволяли пользователям посещать запрещенные на территории РФ интернет-ресурсы с иностранных IP-адресов.
Закон, обязывающий владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора, вступил в силу с 1 ноября. Помимо этого, операторам поисковых систем запрещается выдавать ссылки на заблокированные ресурсы.

Для исполнения закона запускается федеральная государственная информационная система (ФГИС). Так, если провайдер допустит размещение технологий для обхода блокировок, ему направят уведомление о необходимости за три дня подключиться к ФГИС. При подключении провайдер будет обязан предоставить данные о хозяине анонимайзера. Владельцам таких сервисов будет предложено закрыть доступ к запрещенным сайтам, а поисковикам – прекратить выдачу ссылок на них. В противном случае анонимайзер будет заблокирован Роскомнадзором. Вышеуказанные требования не распространяются на госорганы, операторов государственных информационных систем и корпоративные VPN-сети

http://www.mk.ru/social/2017/11/01/v-rossii-zapretili-ispolzovat-anonimayzery-dlya-zakhoda-na-zablokirovannye-sayty.html – цинк

Так как обычно использую авастовский SecureLine, то в связи с более чем вероятным подключение Аваст к новой системе, придется переходить на какие-то импотртные анонимайзеры с наличием доступа как к ресурсам заблокированным в Крыму в связи с санкциям за Крым, так и для обхода отечественных цензурных ограничений. Касательно торрентов все проще, на них сохраняется возможность захода по прямой ссылке.
В данном случае, закон скорее подталкивает к использованию не отечественных, а иностранных интернет-сервисов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: анонимайзеры, Интернет, цензура
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