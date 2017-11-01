Юрий Болдырев: Модель для выдвижения вперед

28 октября в Москве прошел Съезд национально-патриотических сил России. Из центральных СМИ об этом сообщила, вроде, лишь … газета «Коммерсант», но, естественно, так, что вряд ли кто-то что-то смог понять.

Благодаря приглашению А.В.Бузгалина на его передачу, что-то мне удалось в минувшее воскресенье рассказать на радио «Говорит Москва». Узнать об остальном люди смогут только то, что заинтересованные граждане сумеют донести друг другу «по горизонтали», в обход централизованной системы, даже не СМИ, а, скорее, государственной системы массового оболванивания.

Наш путь тернист

Работать приходится в сложных условиях.

Во-первых, как известно, вся экономическая жизнь в нашей стране жестко монополизирована нынешней властью и, соответственно, оказывать финансовую помощь силам альтернативным — это не только явно неодобряемо властью, но просто опасно. Во-вторых, усугубляет дело наша нацеленность на создание широкого фронта национально-патриотических сил, включая первую по численности легальную оппозицию — КПРФ. А, как сказал мне на днях в беседе один известный в национально-патриотической среде человек, главный редактор известного сетевого издания: «Националистам у нас деньги дают — только на условиях жесткого анти-коммунизма». То есть, то, что делаем мы — вдвойне поперек горла власти.

Соответственно, на аренду зала собирались пожертвования, и ехали люди в Москву за свой счет, что сегодня всем непросто. Плюс до самого предпоследнего дня мероприятие висело, буквально, на волоске: в первоначально планировавшемся зале вдруг отказали; а в резервном варианте тоже оказался свободным лишь слишком маленький зал — пришлось срочно переносить Съезд в третье помещение, в котором оказался … слишком медленный Интернет для прямой трансляции.

В результате очно в Съезде смогли принять участие представители лишь 19-ти регионов страны, что, конечно, недостаточно представительно. Но, с другой стороны, мероприятие и не требовало соблюдения каких-либо формализованных требований закона или государственных органов.

Разумеется, на съездах и конференциях бывают случаи, когда важны результаты очного голосования по вопросам, вызывающим разногласия. Но этот наш случай другой: вся та команда, что была вынесена на утверждение Съезда (о чем ниже), пока никаких разногласий в нашей среде не вызывает.

Соответственно, в подобных случаях в современном информационном мире, когда прямую трансляцию нашего Съезда в интернете смогли одновременно смотреть все желающие (запись прямой трансляции, которую вел «Нейромир-ТВ», доступна и после Съезда), вопрос личного приезда в Москву и участия в Съезде становится все-таки второстепенным. Важнее — та поддержка, которую организаторы Съезда — ПДС НПСР (Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России) получили по итогам Съезда как от региональных организаций партий и движений, входящих в ПДС НПСР, так и от наших сограждан, ранее с нами никак не связанных.

Программа

Мне пришлось выступать одному из первых — коллеги поручили доложить Съезду о проделанной нами работе по подготовке программы команды и, как мы надеемся, будущего единого кандидата в президенты от национально-патриотических и левых сил. Сообщил Съезду, что нам удалось согласовать с КПРФ не только программу в части экономической и социальной (см. «К единству в действии» — была согласована весной в рамках публичных переговоров на одной из секций Московского экономического форума), но и в части более сложной — о государственном и конституционном устройстве. 23 октября в совместной рабочей группе КПРФ — ПДС НПСР нам удалось согласовать и принять за основу (дальнейшие доработки планируются после выдвижения единого кандидата в президенты — с учетом приоритетов и акцентов уже конкретного кандидата) все основные позиции в этой части — документ должен быть опубликован на сайтах и ПДС НПСР, и КПРФ.

Цель и смысл всех предлагаемых нами изменений — восстановление ответственного перед народом эффективного государственного управления, нацеленного на развитие страны и пресечение препятствующих ему паразитизма, произвола, бесконтрольности и безнаказанности власти и круга к ней приближенных.

По существу, к столетию Великой Октябрьской революции, речь вновь, пусть о законной и легальной, но революции — анти-паразитической, анти-олигархической и анти-бюрократической.

Компромиссные решения, устраивающие столь разные политические силы, было найти нелегко. Что делать, если одни — за президентскую модель, другие — за парламентскую, а то и вообще за модель беспартийную соборную? Если одни за укрепление федерализма, а другие — за Россию как унитарное государство?

Компромисс удалось найти на основе единого понимания, что сейчас согласовываем, прежде всего, важные переходные положения, на ограниченный период времени. Который, правда, может затянуться, а, значит, и к переходным положениям надо относиться ответственно — оговорить их так, чтобы по ним можно было жить и развиваться и в этот период времени. А после смены власти все равно неминуемо формирование Конституционного Собрания, в рамках которого уже и будут вестись все масштабные споры по стратегическим вопросам.

Сейчас же зафиксировали те положения, которые для всех нас безусловны (хоть на переходный период, хоть на отдаленное будущее) — такие, как отказ от приоритета международного права; фундаментальные положения о подконтрольности и ответственности власти; отказ от всякого рода «госуслуг» — органы власти реализуют функции и полномочия и несут за это ответственность; аналогично образование и здравоохранение — не «услуги» (тем более, коммерческие), но обязанность социального государства перед гражданами; недопустимость несуверенного кредитно-денежного и банковского регулирования (Центральный банк должен стать нормальным органом госвласти, вписанным в систему разделения властей); признание анти-конституционным присоединение России к ВТО; национальный контроль за природно-ресурсным комплексом и национализация стратегических отраслей экономики; пресечение ростовщичества (как втягивание людей в кабалу через «микрофинансовые организации» и т. п.) и уголовное преследование за вовлечение в кабальные сделки и всякую «коллекторскую» деятельность; пресечение использования выборов как соревнования «денежных мешков» и манипулирования СМИ. Нашлось в этом документе место и «русскому» вопросу: пока, как минимум, на уровне единой позиции о необходимости отмены или пересмотра (с учетом правоприменительной практики) 282-й («русской») статьи Уголовного кодекса.

В отношении же спорных вопросов пока (до созыва Конституционного Собрания) зафиксировали то, что требует минимальных (и потому сравнительно легких и безболезненных) изменений и одним представляется разумным и ответственным решением и на перспективу, другим — хотя бы минимальным злом, но все же позитивом по сравнению с нынешней ситуацией. Например:

— до решения вопроса о всей будущей системе власти (президентская, парламентская, советская, соборная и т. п.) сохранить президентскую, но не нынешнюю полновластную и, одновременно, безответственную, но с президентом — как ответственным главой исполнительной власти (без «мальчика для битья» в лице отдельного председателя правительства), подконтрольным и подотчетным парламенту, обязанным давать показания парламентским комиссиям по расследованию и т. п.;

— до решения фундаментального вопроса о федерализме (по которому, повторю, есть разногласия) вернуться к механизму формирования Совета Федерации по схеме, по которой избирался первый Совет Федерации (декабрь 1993 — 1995 гг.) — по двухмандатной системе, в рамках которой от каждого региона напрямую гражданами избираются по два реальных лидера общественного мнения, причем, как показала практика 1993−1995 гг., как правило, противоположных политических взглядов.

В поддержку такого нашего решения напомню: именно избранный по такой схеме первый Совет Федерации весной 1995 года жестко встал против нынешней (до сих пор сохраненной) безответственной и анти-национальной финансово-банковской системы (против закона о Центральном банке, который ельцинской команде удалось протащить лишь в результате, буквально, спецопераций в Думе по преодолению вето Совета Федерации), а осенью того же 1995 года сумел остановить попытку массированной сдачи всех наших природных ресурсов оптом стратегическому противнику (закон «О соглашениях о разделе продукции») — добился согласительной комиссии с Думой, которая исключила из закона самые опасные компрадорские нормы.

Те же, кто будет читать внимательно обе части нашей программы — и по социально-экономической политике, и по основным конституционным положениям и государственному устройству, пусть не удивляются, если усмотрят некоторое дублирование в ряде положений. Мы пошли на это сознательно — подняли на конституционный уровень ряд принципиальных позиций, ранее сформулированных в социально-экономической программе.

Таким образом, единые национально-патриотические и левые силы теперь имеют ясную единую программу к предстоящим президентским выборам и по вопросу о том, что делать (социально-экономическая программа), и по вопросу о том, как это делать (программа государственно-конституционного устройства).

Команда

Далее на съезде выступили представители команды будущего «правительства народного доверия» (список уже выдвинутых — на сайте ПДС НПСР), то есть, нашего «теневого правительства» страны — те, на кого, как мы предполагаем, должен будет опираться будущий единый кандидат в президенты от широкого фронта национально и социально ориентированных сил.

И здесь сразу оговорка: в ряде комментариев наблюдатели сетуют (коли в авторитете участников этой команды — каждого в своей сфере — сомневаться не приходится, а к чему-то ведь надо прицепиться), что, мол, уж очень уже немолоды эти «народные лидеры». Что ж, соглашусь, многие не молоды. Хотя Александра Соколова, Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша, находящихся в заточении, с нашей точки зрения, без какой-либо даже малейшей вины, к старикам уж точно не отнесешь.

Но важнее другое. Во-первых, «молодые реформаторы» нами, как известно, уже поруководили и руководить продолжают. Это я не против молодости, но чтобы не представлять ее в таком деле как главную и достаточную для успеха дела добродетель.

И, во-вторых, команда «народного правительства» — это вовсе необязательно те, кто потом будут именно министрами правительства. Но те, кто своей прежней деятельностью и репутацией олицетворяет эту будущую власть. А для этого надо всей своей длинной жизнью показать и доказать, кто ты есть, быть испытанным, что называется, и огнем, и водой, и медными трубами. И эта команда — те, кто примет самое непосредственное участие в организации будущей власти, может быть (если возраст и здоровье окажутся препятствием), в роли, например, «министра-наставника» (по аналогии с известным опытом в Сингапуре).

Поясню на примере известного энергетика В.В.Кудрявого — бывшего замминистра энергетики, последовательно противостоявшего разрушению Единой электроэнергетической системы и ее безответственной коммерциализации. Когда я приглашал его в команду, естественно, его первая самокритичная реакция была такой: «Не староват ли я для правительства?». И тогда я задал ему встречный вопрос: «Но кто же, если не Вы, сумеет подобрать на работу по управлению энергетикой в будущем правительстве не „менеджеров-финансистов“, а серьезных специалистов-энергетиков, да еще и истинных граждан?».

Гости

После команды «народного правительства» выступили гости, в том числе, представитель основной по численности легальной парламентской оппозиции — заместитель Председателя КПРФ Ю.В.Афонин. С учетом того, что КПРФ — наш основной партнер по переговорам о создании единой команды и выдвижению единого кандидата, представительство на высоком уровне (зампреда КПРФ Ю.В.Афонина и главного политического советника Председателя КПРФ В.Н.Тетекина) — хороший знак, равно как и высказанное в выступлении представителя КПРФ Ю.В.Афонина стремление согласовать все спорные вопросы и выступить единым фронтом.

Региональные команды

Важным на Съезде было выступление выдвинутых в регионах представителей аналогичных региональных команд. Съездом они были поддержаны, но, как все понимают, это — отнюдь не «ярлык на княжение». С организационно-партийной работой у нас в стране у всех подлинно альтернативных нынешней власти партий — большие проблемы. Начиная с того, что донос на себя добровольно писать никто не хочет, а времена такие… Всю работу в регионах, тем более, в условиях полного отсутствия каких-либо финансовых ресурсов на оргработу, делать очень и очень нелегко.

И сразу отвечу на вопрос одного из комментаторов видеозаписи Съезда: а кто выдвинул от такого-то региона такого-то конкретного гражданина? Выдвинула, разумеется, одна из организаций, входящих в ПДС НПСР. Но что далее?

Модель для тиражирования

Сколько раз к нам обращались из регионов: мол, дайте нам «герб, флаг и гимн» (образно выражаясь), и мы под это соберем народ!

И вот, пожалуйста: программа — есть; общефедеральная команда, символизирующая будущую власть, в которой про каждого есть, что сказать людям — представлена. А теперь в каждом регионе, под эти «герб, флаг и гимн» — делайте свои, но не новые партии (их уже более, чем достаточно), но свои региональные постоянно действующие совещании национально-патриотических сил. В которых, как в созданной нами команде, не спорить, какая партия лучше, какой вождь круче (вроде, кто выдвинул этого — надо было другого, от другой партии…), но найти свои, на своем региональном уровне компромиссы и объединить в единые региональные команды, в том числе (как это сделали мы) людей, оргпартийной работой не занимающихся, но имеющих заслуги перед обществом и подлинную репутацию — заработанную, а не придуманную, наведенную по заказу продажными СМИ.

В конечном счете, долгосрочный успех дела, которое мы затеяли, будет зависеть от того, удастся ли в регионах и городах России, на всех уровнях воспроизвести ту модель взаимодействия национально-патриотических и левых сил, что мы отрабатываем на уровне федеральном.

Съезд поддержал представителей 19-ти регионов, уже ведущих эту работу у себя. Но не менее мы поддерживаем и аналогичную работу тех людей, которых мы, может быть, еще не знаем, но если это работа в описанном мною направлении. А именно: не тонуть в бесконечных и бесплодных спорах о нюансах той или иной единственной истинно верной идеологии, но искать общее, сплачивающее нас перед лицом нынешнего олигархическо-бюрократического засилья и выдвигать региональные команды людей с незапятнанной репутацией.