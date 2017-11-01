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В Японии из-за роботов уволят десятки тысяч сотрудников

11:19. 1 ноября 2017 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:
В Японии из-за роботов уволят десятки тысяч сотрудников | Русская весна

Японские финансовые компании начали автоматизацию бизнеса. Как ожидается, они заменят роботами и программными алгоритмами 30 тысяч сотрудников. 

Об этом пишет Тehnot со ссылкой на Nikkei.

Так, в холдинговой компании Mizuho Financial Group к 2021 году программы заменят работу восьми тысяч человек. А к 2026 году рабочих мест лишатся 19 тысяч японцев.

Банковская корпорация Sumitomo Mitsui Financial Group открывает новые дата-центры. По прогнозам экспертов, к 2020 году четыре тысячи работников компании лишатся работы, а их задачи станут выполнять программы.

Наконец, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ сокращает количество подразделений. В ближайшее время руководство автоматизирует 9,5 тысяч рабочих мест главных офисов. Также программами заменят еще 30% сотрудников банковских отделений.

Роботизация процессов идет и в соседней Южной Корее. Например, здесь уже трудится робот-журналист, который успешно пишет статьи на спортивную тематику.

При этом в Южной Корее хотят ввести «налог на роботов», исходя из опасений, что они отбирают рабочие места у людей.

Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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