В России вступил в силу закон об анонимайзерах

Сегодня в Российской Федерации вступил в силу закон, фактически запрещающий пользование анонимайзерами и VPN-сервисами.

Отныне они не имеют права допускать пользователей к заблокированным в стране сайтам.

«Роскомнадзором в рамках реализации положений закона создана и тестируется ФГИС (Федеральная государственная информационная система — прим. РВ). В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.RU и «Яндекс».

Свою готовность участия в тестировании подтвердили «Рамблер», «Спутник» и анонимайзеры cameleo.ru, 2ip.ru, 2ip.io. Общая аудитория данных сервисов в России составляет около 10 млн человек», — цитирует ТАСС пресс-службу Роскомнадзора.

Напомним, ранее Госдумой был принят законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах.

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