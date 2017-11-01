Главная » Аналитика

Теракт в Нью-Йорке вчера; Москва и Питер — завтра?

16:46. 1 ноября 2017 Просмотров - 513 2 коммент. Опубликовал:

Хватит лицемерить в отношении мигрантов из Средней Азии.

Фото: на месте теракта в Нью-Йорке
 

Этот материал можно было бы начать: «В один прекрасный день…»

День в Нью-Йорке выдался действительно прекрасным — солнечным и прохладным. Прекрасным обещал быть и вечер — Хэллоуин, про который давно забыли, что это, вообще-то, День всех святых, и сохранили лишь кошмарно-ужасную атрибутику.

Нью-йоркцам не пришлось ждать вечера, чтобы пережить кошмар и ужас. Всё это они получили уже днем. Как бы ни с того ни с сего с автотрассы Уэст-Сайд Хайуэй (естественным образом на ум приходит мюзикл «Вестсайдская история»), что в так называемом Нижнем Манхэттене, на весьма загруженную в тот момент велодорожку съехал грузовик и на полной скорости принялся давить людей. Итог — 8 человек убиты, 11 ранены. Стать совсем уж стопроцентным шахидом в планы водителя-убийцы, скорее всего, не входило. Сочтя свою задачу выполненной, грузовик вернулся на автодорогу, но врезался в школьный автобус. Сидевший за рулем мужчина выбежал из-за водительского места и бросился бежать, по пути выкрикивая «Аллаху Акбар!». Оказавшийся поблизости полицейский выстрелил в злоумышленника, попав ему в живот.

Водителем грузовика, не своего собственного, а арендованного в магазине хозяйственных и строительных товаров Home Depot, оказался этнический узбек Сайфулло Саипов. На момент написания материала в Нью-Йорке глубокая ночь; Саипов, кажется, находится в критическом состоянии. Про него известно, что ему 29 лет, прибыл он в США из Узбекистана в 2010 году, был счастливым обладателем «зеленой карты», дававшей ему право на законное постоянное проживание в США. По сведениям СМИ США, пожить ему удалось в городах Пэтерсон (штат Нью-Джерси) и Тампа (штат Флорида). Рядом с магазином Home Depot, где он, видимо, и арендовал орудие убийства, полиция нашла аккуратно припаркованный принадлежавший Саипову белый минивэн Toyota. Его террорист решил предусмотрительно приберечь на будущее. Минивэн — не люди, он еще пригодиться может.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сразу же назвал произошедшее террористическим актом (обычно американские власти стараются даже очевидные случаи «доморощенного террора» классифицировать как бытовую уголовщину, или дело рук умалишенных, ведь теракт — дело политическое, значит кто-то недоволен существующим государственным строем, политикой и действиями властей). Сразу же посыпались заявления от следственных органов о том, что поблизости от грузовика-орудия убийства на месте происшествия была обнаружена записка на арабском языке, свидетельствовавшая о приверженности Исламскому государству*. Сразу же заявили об отсутствии доказательств наличия сообщников и прямых связей с ИГИЛ. (Вот бы с такой же скоростью действовало американское правосудие, когда нужно выяснить (не)причастность «российских хакеров» к избранию Дональда Трампа президентов всея США!). Ну, и естественно, — американцы поступают так всегда, когда теракт совершается против них — действия Саипова назвали «особенно трусливыми». Как может оказаться «трусом» тот, кто идет на то, чтобы с высокой степенью вероятности пожертвовать собой, в американские мозги не вмещается.

Ситуацией не преминул воспользоваться Трамп. В своем Твиттер-аккаунте он отметил: «…похоже на еще одну атаку со стороны очень больного и сумасшедшего человека». А чуть позже, видимо, поразмыслив, твитнул: «Мы должны не позволить ИГИЛ вернуться — или въехать — в нашу страну после нанесения им поражения (Трамп, кажется, считает, что это США нанесли поражение ИГИЛ — С.Д.) на Ближнем Востоке и других местах. Хватит!» Дальнейший ход мыслительного процесса привел Трампа к еще одному твиту: «Я только что приказал Министерству внутренней безопасности ужесточить нашу и без того Чрезвычайную Программу Проверок. Быть политически корректным прекрасно, но не для такого!»

 

Из восьми погибших пять — туристы из Аргентины, приехавшие в Нью-Йорк на сбор выпускников одной из средних школ. Еще один погибший — гражданин Бельгии. Сведений о том, что пострадали граждане России, пока не поступало.

Нью-йоркский теракт, естественно, сильно напоминает подобные преступления, совершенные ранее в Ницце, Берлине и Барселоне.

Нам в России, конечно же, тоже необходимо сделать свои собственные выводы.

В свое время, практически день в день аж четыре года назад, я написал заметку «Конец эры лицемерия? О деланной наивности политиков и политологов». В ней были такие слова о бестолковости нашей, российской, политики в области иммиграции (впрочем, можно говорить, об отсутствии в этой сфере политики как таковой):

«Только ложно толкуемые экономические интересы или лицемерие могут оправдывать неконтролируемое присутствие в стране миллионов чуждых ей лиц. Все они для начала должны быть выдворены. И объяснений для этого не требуется никаких. Эта страна наша — не их.

Для тех, кто считает, что для их бизнеса иммигранты жизненно необходимы, следует установить простой и ясный порядок: хочешь нанять иностранца — подай заявку в ФМС (тогда еще была ФМС — С.Д.), получи разрешение на четко зафиксированный срок, поезжай в страну пребывания иммигранта, оформляй, учи его русскому языку, проведи его через экзамен, получи рабочую визу, привози, размещай, покупай ему медстраховку. И никаких родственников. Никаких детей в детсадах и школах. Нахождение только на месте работы и в месте проживания. Перевозка от места проживания к месту работы — силами работодателя. Никакого самостоятельного передвижения вне мест проживания и работы, особенно после наступления сумерек. За любое малейшее нарушение установленного порядка — депортация за счет работодателя и силами работодателя. Закончился срок, отпала потребность в труде — работодатель отвозит иммигранта к нему домой и говорит ему спасибо".

К написанному тогда я бы добавил — и никаких водительских прав иммигрантам!

Тот мой материал был про лицемерие. Именно от него нам надо избавиться в отношениях с нашими бывшими согражданами по СССР.

Россия ничего не делает для того, чтобы развивать нормальные экономические и политические отношения с республиками Средней Азии и Казахстаном. Так что, не надо лицемерить, делая вид, будто используя их граждан в качестве полурабов, РФ оказывает этим бывшим советским республикам помощь! Эта «помощь» ведет лишь к тому, что от богатства пухнут олигархи. Которые свои богатства вывозят за океан. И богатства эти все в крови погибших в терактах, исполнителями которых были полурабы из Средней Азии.

Сколько еще будут гибнуть пассажиры метро в Москве и Питере, пассажиры автобусов в Волгограде и других российских городах в результате такой иммиграционной политики?

А ведь основная волна, возвращающихся в Среднюю Азию недобитков из терпящего поражение в Сирии ИГИЛ, еще только впереди.

* Движение «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

 

 

http://svpressa.ru/accidents/article/185077/

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Взрыв в Санкт-Петербурге. Новости 4 апреля 2017
... в штатном режиме после теракта. 09:34 В Нью-Йорке под представительство РФ... | Источник: www.youtube.com В Питере вчера отключали сотовую связь, чтобы не... что-то взорвать», — рассказал уроженец Москвы. К оглавлению | Источник: news-front...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 ноября 2015
... полномасштабную войну (ВИДЕО). Вчера 20:06 Керри анонсировал..., Энгельс, борт крейсера «Москва», взлетная полоса авиационной базы ...секретарь министерства обороны США Питер Кук заявил, что ведомство.... Во-первых, теракты 11-го сентября в Нью-Йорке. Их цель —...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2016
... одобрила перемирие. Вчера 23:15 Москва и Вашингтон теперь...то активность. Истеричные теракты против мирного населения ...сентября 2001 года, когда Нью-Йорк подвергся крупной террористической атаке... активист Аммар Ваккаф. Питер Форд, посол Великобритании в...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2016
... официальный представитель Пентагона Питер Кук. * Запрещенная...Хама-Алеппо. Вчера бандформированиям удалось... можно ли доверять Москве», приводятся данные источника... в понедельник в Нью-Йорке. Как отметил замминистра... были организовать теракты на территории ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 декабря 2015
... пытаясь параллельно организовать теракты на территории тех... посетивший на днях Москву госсекретарь США Джон... ракетой здание.Вчера Израиль ликвидировал ...октября представитель Пентагона Питер Кук сообщил, что.... Напомним, в Нью-Йорке в пятницу состоялась...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 апреля 2017
...по «вьетнамским методичкам». Вчера 19:09 Военная ...вновь подчеркнул, что Москва твердо намерена добиться расследования..., что это не теракт. В результате взрыва... Великобритании в Сирии Питер Форд оказался очень...время пресс-брифинге в Нью-Йорке. «Мы не собираемся...

2 коммент.»

  • 3780 3076
    Ирбис 1 ноября 2017 в 18:17 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Совершенно согласен с автором. Хватить врать самим себе. Вот на днях в Киргизии сделали национальным праздником, день резни русского народа, наверное за списание долгов этому государству. Ждите очередного смертника оттуда и опять кроме жертв никто не будет виноват. Лицемерия и ложь в такой политике. Может хватит терпеть весь этот бардак.

    Ответить
  • 2365 502
    nikolay 1 ноября 2017 в 20:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Недавно Путин помиловал двух крымско-татарских экстрмистов, осуждённых в Крыму за терроризм. Вы когда нибудь слышали, чтобы Путин помиловал хотя бы одного русского?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>