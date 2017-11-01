Теракт в Нью-Йорке вчера; Москва и Питер — завтра?

Этот материал можно было бы начать: «В один прекрасный день…»

День в Нью-Йорке выдался действительно прекрасным — солнечным и прохладным. Прекрасным обещал быть и вечер — Хэллоуин, про который давно забыли, что это, вообще-то, День всех святых, и сохранили лишь кошмарно-ужасную атрибутику.

Нью-йоркцам не пришлось ждать вечера, чтобы пережить кошмар и ужас. Всё это они получили уже днем. Как бы ни с того ни с сего с автотрассы Уэст-Сайд Хайуэй (естественным образом на ум приходит мюзикл «Вестсайдская история»), что в так называемом Нижнем Манхэттене, на весьма загруженную в тот момент велодорожку съехал грузовик и на полной скорости принялся давить людей. Итог — 8 человек убиты, 11 ранены. Стать совсем уж стопроцентным шахидом в планы водителя-убийцы, скорее всего, не входило. Сочтя свою задачу выполненной, грузовик вернулся на автодорогу, но врезался в школьный автобус. Сидевший за рулем мужчина выбежал из-за водительского места и бросился бежать, по пути выкрикивая «Аллаху Акбар!». Оказавшийся поблизости полицейский выстрелил в злоумышленника, попав ему в живот.

Водителем грузовика, не своего собственного, а арендованного в магазине хозяйственных и строительных товаров Home Depot, оказался этнический узбек Сайфулло Саипов. На момент написания материала в Нью-Йорке глубокая ночь; Саипов, кажется, находится в критическом состоянии. Про него известно, что ему 29 лет, прибыл он в США из Узбекистана в 2010 году, был счастливым обладателем «зеленой карты», дававшей ему право на законное постоянное проживание в США. По сведениям СМИ США, пожить ему удалось в городах Пэтерсон (штат Нью-Джерси) и Тампа (штат Флорида). Рядом с магазином Home Depot, где он, видимо, и арендовал орудие убийства, полиция нашла аккуратно припаркованный принадлежавший Саипову белый минивэн Toyota. Его террорист решил предусмотрительно приберечь на будущее. Минивэн — не люди, он еще пригодиться может.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сразу же назвал произошедшее террористическим актом (обычно американские власти стараются даже очевидные случаи «доморощенного террора» классифицировать как бытовую уголовщину, или дело рук умалишенных, ведь теракт — дело политическое, значит кто-то недоволен существующим государственным строем, политикой и действиями властей). Сразу же посыпались заявления от следственных органов о том, что поблизости от грузовика-орудия убийства на месте происшествия была обнаружена записка на арабском языке, свидетельствовавшая о приверженности Исламскому государству*. Сразу же заявили об отсутствии доказательств наличия сообщников и прямых связей с ИГИЛ. (Вот бы с такой же скоростью действовало американское правосудие, когда нужно выяснить (не)причастность «российских хакеров» к избранию Дональда Трампа президентов всея США!). Ну, и естественно, — американцы поступают так всегда, когда теракт совершается против них — действия Саипова назвали «особенно трусливыми». Как может оказаться «трусом» тот, кто идет на то, чтобы с высокой степенью вероятности пожертвовать собой, в американские мозги не вмещается.

Ситуацией не преминул воспользоваться Трамп. В своем Твиттер-аккаунте он отметил: «…похоже на еще одну атаку со стороны очень больного и сумасшедшего человека». А чуть позже, видимо, поразмыслив, твитнул: «Мы должны не позволить ИГИЛ вернуться — или въехать — в нашу страну после нанесения им поражения (Трамп, кажется, считает, что это США нанесли поражение ИГИЛ — С.Д.) на Ближнем Востоке и других местах. Хватит!» Дальнейший ход мыслительного процесса привел Трампа к еще одному твиту: «Я только что приказал Министерству внутренней безопасности ужесточить нашу и без того Чрезвычайную Программу Проверок. Быть политически корректным прекрасно, но не для такого!»

Из восьми погибших пять — туристы из Аргентины, приехавшие в Нью-Йорк на сбор выпускников одной из средних школ. Еще один погибший — гражданин Бельгии. Сведений о том, что пострадали граждане России, пока не поступало.

Нью-йоркский теракт, естественно, сильно напоминает подобные преступления, совершенные ранее в Ницце, Берлине и Барселоне.

Нам в России, конечно же, тоже необходимо сделать свои собственные выводы.

В свое время, практически день в день аж четыре года назад, я написал заметку «Конец эры лицемерия? О деланной наивности политиков и политологов». В ней были такие слова о бестолковости нашей, российской, политики в области иммиграции (впрочем, можно говорить, об отсутствии в этой сфере политики как таковой):

«Только ложно толкуемые экономические интересы или лицемерие могут оправдывать неконтролируемое присутствие в стране миллионов чуждых ей лиц. Все они для начала должны быть выдворены. И объяснений для этого не требуется никаких. Эта страна наша — не их.

Для тех, кто считает, что для их бизнеса иммигранты жизненно необходимы, следует установить простой и ясный порядок: хочешь нанять иностранца — подай заявку в ФМС (тогда еще была ФМС — С.Д.), получи разрешение на четко зафиксированный срок, поезжай в страну пребывания иммигранта, оформляй, учи его русскому языку, проведи его через экзамен, получи рабочую визу, привози, размещай, покупай ему медстраховку. И никаких родственников. Никаких детей в детсадах и школах. Нахождение только на месте работы и в месте проживания. Перевозка от места проживания к месту работы — силами работодателя. Никакого самостоятельного передвижения вне мест проживания и работы, особенно после наступления сумерек. За любое малейшее нарушение установленного порядка — депортация за счет работодателя и силами работодателя. Закончился срок, отпала потребность в труде — работодатель отвозит иммигранта к нему домой и говорит ему спасибо".

К написанному тогда я бы добавил — и никаких водительских прав иммигрантам!

Тот мой материал был про лицемерие. Именно от него нам надо избавиться в отношениях с нашими бывшими согражданами по СССР.

Россия ничего не делает для того, чтобы развивать нормальные экономические и политические отношения с республиками Средней Азии и Казахстаном. Так что, не надо лицемерить, делая вид, будто используя их граждан в качестве полурабов, РФ оказывает этим бывшим советским республикам помощь! Эта «помощь» ведет лишь к тому, что от богатства пухнут олигархи. Которые свои богатства вывозят за океан. И богатства эти все в крови погибших в терактах, исполнителями которых были полурабы из Средней Азии.

Сколько еще будут гибнуть пассажиры метро в Москве и Питере, пассажиры автобусов в Волгограде и других российских городах в результате такой иммиграционной политики?

А ведь основная волна, возвращающихся в Среднюю Азию недобитков из терпящего поражение в Сирии ИГИЛ, еще только впереди.

* Движение «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.