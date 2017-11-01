Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 ноября 2017
- 06:31 Узбек-исполнитель теракта в Нью-Йорке оставил записку о преданности ИГИЛ.
- 04:30 Сирия: «Злые русские» военные не дают боевикам и их семьям умереть с голоду (ВИДЕО).
- 31.10 21:16 Удары по Абу-Кемалю.
- 31.10 20:55 Борьба с ИГИЛ в Сирии подходит к концу, — российский дипломат.
Узбек-исполнитель теракта в Нью-Йорке оставил записку о преданности ИГИЛ
Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летний Сейфулло Саипов осуществил его от имени террористической группировки ИГИЛ, сообщил телеканал NBC.
«По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГИЛ*», — говорится в сообщении.
Как пишет Washington Post, в записке также говорится о приверженности Саипова ИГИЛ.
По информации телеканала, подозреваемый — уроженец Узбекистана — живет в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), однако во время задержания у него были обнаружены водительские права штата Флорида, в которых указан адрес в городе Трампа.
Со ссылкой на соседей Саипова телеканал сообщает, что у него есть жена и два маленьких ребенка.
В свою очередь, знакомый Саипова — Кобилджон Маткаров сообщил NBC, что тот «был очень счастливым человеком». «Он любил США, и он не террорист. Он всегда счастлив, все время улыбается», — утверждает Маткаров.
Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, одиннадцать пострадали
Власти считают случившееся терактом, президент Дональд Трамп назвал нападавшего невменяемым и заверил, что ИГИЛ не удастся проникнуть на территорию США.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Сирия: «Злые русские» военные не дают боевикам и их семьям умереть с голоду (ВИДЕО)
«Злые русские» военные продолжают помогать сирийцам выживать.
30 октября в пригород Дамаска прибыл совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Некоторые детали этого события остались за кадром объективов западных массмедиа.
В очередной раз международные организации продемонстрировали свою солидарность с сирийским народом. Совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП) посетил Восточную Гуту — пригород сирийской столицы, находящийся под контролем вооруженной оппозиции.
Сорок девять грузовиков доставили продукты питания, воду, товары первой необходимости и медикаменты для 40 тысяч человек. Западные СМИ уделили событию особое внимание, но придали его освещению привкус однополярности. Если собрать воедино материалы информагентств «BBC», «ABC» и других мастодонтов западной журналистики, то картина получится такая:
«Благодаря односторонним усилиям ООН и САКП жители Восточной Гуты наконец-то получили гуманитарную помощь. Ввиду того, что территория Гуты подконтрольна оппозиции, официальные сирийские власти не только постоянно ведут по ней артиллерийский и минометный огонь, но и всячески затягивают гуманитарные поставки. Последний раз ООН с САКП смогли уговорить тоталитарный режим Асада целый месяц назад. И вот сейчас организации добились еще одной возможности помочь осажденным жителям».
В этой организованной англоязычными СМИ истории однобоко освещены сразу несколько фактов: то, что заслуги в организации гуманитарного конвоя принадлежат исключительно ООН и САКП, а также сама ситуация вокруг Восточной Гуты.
Ни одно западное издание не упомянуло в своих заслугах достижений российской дипломатии военных из российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.
Именно под гарантии Москвы конвой смог беспрепятственно пройти на подконтрольную оппозиции территорию. На российско-сирийском КПП перед въездом в Восточную Гуту международную колонну встречали российские офицеры и военные полицейские.
Однополярность тезиса об осаде Гуты сирийскими войсками плавно вытекает из умалчивания Западом роли России в деэскалации сирийского конфликта. Ситуация на юге Сирии такова, что оппозиционные группировки в восточном пригороде Дамаска до сих пор взаимодействуют с действующей там «Джебхат ан-Нусрой»*.
Обстрелы района Джобар и н. п. Айн-Терма, обсуждаемые в западной прессе, происходят в ответ на провокации боевиков, в ходе которых мины боевиков периодически падают на улицы Дамаска. Но недружественный сирийским властям мировой медиа-мейнстрим об этом не сообщает. Он предпочитает говорить о «гуманитарной блокаде» Восточной Гуты и не упоминает при этом о стабильном функционировании грузопотока через коридор в районе Мухайм-Вафедин. На КПП разве что документы проверят да багажник досмотрят. На осаду это совсем не похоже.
В итоге, ложь западных массмедиа скрывает из истории с гуманитарными конвоями ООН и САКП одного немаловажного игрока — Россию.
Остается только гадать, чего стоит российским военным договариваться с сирийским правительством пропустить колонны с продуктами и медикаментами на территорию, с которой ведутся обстрелы Дамаска.
Хорошо, что в эпоху цифровых технологий и гражданской журналистики все тайное безоговорочно становится явным.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Удары по Абу-Кемалю
Видео ударов "Калибрами" с подводной лодки Черноморского флота "Великий Новгород" по военным объектам Халифата на востоке провинции Дейр-эз-Зор в направлении Абу-Кемаля, который является последним крупным стратегическим городом (не считая нескольких кварталов в окруженном Дейр-эз-Зоре), который еще удерживается войсками Халифата. Удары "Калибрами" по всей видимости предвещают наращивание наступательных усилий САА и союзников вдоль Евфрата к Абу-Кемалю в ближайшие пару недель, дабы в ближайшие 2 месяца полностью решить вопрос с контролем границы с Ираком к югу от Евфрата.
Боевикам оступать тут некуда, так что еще как минимум несколько недель потребуется на зачистку.
Одновременно с наступательными операциями вдоль Евфрата и штурмом жилых кварталов Дейр-эз-Зора (за последние 2 дня освобожден существенный процент города в районе стадиона), САА и иранкские "прокси" продолжают попытки продвинуться в районе Т-2 в направлении Абу-Кемаля. Стратегическая задача тут остается неизменной – необходимо взять под контроль границу с Ираком. В значительной степени эта задача уже решена или будет решена в ближайшие месяцы. Остается дыра через провинцию Хасаке, но там пока достигнута договоренность между курдами, США и Ираком, согласно которой, контроль над переходом будет совместным и иракские военные уже появились в районе перехода. США были вынуждены на это пойти, чтобы сохранить трансграничный трафик. По мере ликвидации последствий курдского референдума, контроль Ирака (а следовательно и Ирана) над границей будет возрастать. Стоит также отметить, что более 7000 езидских ополченцев уже влились в иракскую армию, что делает расклад еще более неблагоприятным для курдов.
Вместе с тем, SDF на данном этапе уже существенно обогнали САА за счет продвижения на другом берегу Евфрата, пользуясь тем, что по сути у боевиков тут лишь завеса легкой пехоты, и то не факт, что она оказывает существенное сопротивление, судя по опыту предшествующих договоренностей связанных с попыткам по-тихому передать от ИГИЛ курдам завод Конико.
Плюс еще:
Операции САА на востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Русский солдат в Дейр-эз-Зоре.
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Борьба с ИГИЛ в Сирии подходит к концу, — российский дипломат
Глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев выразил надежду, что в ближайшие 1–2 месяца в Сирии не останется населенных пунктов, которые служили бы оплотами для вооруженных формирований.
«Борьба с ИГИЛ* находится в завершающей стадии, подходит к концу. Мы все очень надеемся, что уже в ближайшие один-два месяца, по крайней мере, на территории Сирии не останется больше вооруженных формирований, каких-то населенных пунктов, выступающих в роли оплота террористических группировок», — сказал Лаврентьев на пресс-конференции.
В этой связи, указал Лаврентьев, «настает время для того, чтобы подумать нам и о политическом урегулировании».
«Достаточно важный вопрос поднимался, рассматривался в отношении придания в определенной степени политического измерения астанинскому процессу. Мы как страна-гарант исходим из того, что действительно необходимо предпринимать определенные шаги для того, чтобы простимулировать процесс политического урегулирования», — сказал Лаврентьев.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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