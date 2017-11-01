Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 ноября 2017

«Злые русские» военные продолжают помогать сирийцам выживать.

30 октября в пригород Дамаска прибыл совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Некоторые детали этого события остались за кадром объективов западных массмедиа.

В очередной раз международные организации продемонстрировали свою солидарность с сирийским народом. Совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП) посетил Восточную Гуту — пригород сирийской столицы, находящийся под контролем вооруженной оппозиции.

Сорок девять грузовиков доставили продукты питания, воду, товары первой необходимости и медикаменты для 40 тысяч человек. Западные СМИ уделили событию особое внимание, но придали его освещению привкус однополярности. Если собрать воедино материалы информагентств «BBC», «ABC» и других мастодонтов западной журналистики, то картина получится такая:

«Благодаря односторонним усилиям ООН и САКП жители Восточной Гуты наконец-то получили гуманитарную помощь. Ввиду того, что территория Гуты подконтрольна оппозиции, официальные сирийские власти не только постоянно ведут по ней артиллерийский и минометный огонь, но и всячески затягивают гуманитарные поставки. Последний раз ООН с САКП смогли уговорить тоталитарный режим Асада целый месяц назад. И вот сейчас организации добились еще одной возможности помочь осажденным жителям».

В этой организованной англоязычными СМИ истории однобоко освещены сразу несколько фактов: то, что заслуги в организации гуманитарного конвоя принадлежат исключительно ООН и САКП, а также сама ситуация вокруг Восточной Гуты.

Ни одно западное издание не упомянуло в своих заслугах достижений российской дипломатии военных из российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Именно под гарантии Москвы конвой смог беспрепятственно пройти на подконтрольную оппозиции территорию. На российско-сирийском КПП перед въездом в Восточную Гуту международную колонну встречали российские офицеры и военные полицейские.

Однополярность тезиса об осаде Гуты сирийскими войсками плавно вытекает из умалчивания Западом роли России в деэскалации сирийского конфликта. Ситуация на юге Сирии такова, что оппозиционные группировки в восточном пригороде Дамаска до сих пор взаимодействуют с действующей там «Джебхат ан-Нусрой»*.

Обстрелы района Джобар и н. п. Айн-Терма, обсуждаемые в западной прессе, происходят в ответ на провокации боевиков, в ходе которых мины боевиков периодически падают на улицы Дамаска. Но недружественный сирийским властям мировой медиа-мейнстрим об этом не сообщает. Он предпочитает говорить о «гуманитарной блокаде» Восточной Гуты и не упоминает при этом о стабильном функционировании грузопотока через коридор в районе Мухайм-Вафедин. На КПП разве что документы проверят да багажник досмотрят. На осаду это совсем не похоже.

В итоге, ложь западных массмедиа скрывает из истории с гуманитарными конвоями ООН и САКП одного немаловажного игрока — Россию.

Остается только гадать, чего стоит российским военным договариваться с сирийским правительством пропустить колонны с продуктами и медикаментами на территорию, с которой ведутся обстрелы Дамаска.

Хорошо, что в эпоху цифровых технологий и гражданской журналистики все тайное безоговорочно становится явным.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.