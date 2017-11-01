Сдержать войну спецслужб США и РФ
17:06. 1 ноября 2017 Просмотров - 249 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джордж Биби на тему антироссийской истерии в США.
Сдержать войну спецслужб России и США
Хорошо известно высказывание Уинстона Черчилля, в котором он сравнил внутрикремлевскую борьбу за власть с «борьбой бульдогов под ковром, когда сначала происходит небольшое шевеление, а потом выбрасывается наружу труп побежденного». Эта метафора сегодня весьма уместна при описании конфликта между американским разведывательным сообществом и российскими спецслужбами. Но как показывают последние разоблачения деятельности по оказанию влияния через социальные сети и таинственных акустических атак на американских дипломатов, этот конфликт все чаще выбирается из под ковра наружу, и при этом отсутствует то негласное взаимопонимание, благодаря которому нашу борьбу с КГБ удавалось удерживать в приемлемых рамках.
Во времена холодной войны нетрадиционная борьба между советской и американской разведкой велась в основном в тайне. Каждая из сторон активно проводила войну идей, иногда пользуясь методами дезинформации и «черной пропаганды» для обмана целевой аудитории. Каждая из сторон пыталась получить геополитические преимущества в ходе войн, которые мы вели чужими руками в важнейших регионах мира. Каждая собирала информацию, способную нанести ущерб военному планированию и потенциалу противника. Грязные трюки использовались повсеместно. Однако Вашингтон и Москва прекрасно понимали, что это жестокое соперничество необходимо удерживать в разумных границах. Например, было недопустимо убивать агентов друг друга, отчасти из-за того, что такая беспощадная тактика грозила перерасти в масштабную войну.
Несмотря на окончание идеологического конфликта, который давал мощную подпитку холодной войне, борьба разведок только активизировалась. Надежды обеих сторон на партнерство угасли, и в связи с этим усилились старые противоречия и вражда. А благодаря новым технологиям заниматься шпионажем и операциями по оказанию влияния стало как никогда легко и просто. Это лишь добавило масла в огонь. Поскольку компьютерные сети изначально не защищены от человеческой ошибки, наступающий в кибервойне обладает огромными преимуществами перед обороняющимся. Это одновременно создает стимулы для цифрового вторжения и усиливает страхи обеих сторон по поводу собственной уязвимости. А поскольку старые правила игры уже не действуют, эскалация данного конфликта грозит дестабилизацией двусторонних отношений и нарушением мирового порядка в целом.
В такой обстановке американцы смотрят видеопослания голливудского актера Моргана Фримана, которого поддерживает группа политического действия, куда входит бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Этот человек мрачно заявляет, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и призывает дать ей отпор. Соблазн наброситься на противника в приступе гнева является вполне естественным. Хакерские взломы серверов Национального комитета Демократической партии и кампании в социальных сетях, о которых сегодня стало известно, потрясли американское общество и убедили многих, что Россия стремится уничтожить нашу демократию. Москва, в свою очередь, чувствует себя в равной степени оскорбленной и обиженной. С ее точки зрения, Соединенные Штаты на протяжении многих лет оказывают тайную и явную помощь оппозиционным организациям внутри и вокруг России. Это убеждает Кремль в том, что Вашингтон стремится окружить и в конечном итоге уничтожить российское государство.
Оба вывода являются преувеличением. Агрессивные действия разведывательных служб, которые по своему характеру сосредоточены на шпионаже и операциях влияния, являются обманчивым отражением общих намерений на государственном уровне. Тот, кто с этим не согласен, должен задуматься о том, почему российские кибервоины не отключают электричество в ключевых американских регионах и не нарушают торги на Уолл-Стрит, хотя технические возможности позволяют им это сделать, и такие действия могут нанести гораздо больший ущерб общественному порядку, нежели публикация электронной переписки, использование услуг интернет-троллей или покупка рекламы в социальных сетях. Россия не должна принимать американские действия в поддержку постепенной демократизации за попытку смены режима. Точно так же и мы не должны путать стремление Москвы изменить наше поведение на международной арене с намерением уничтожить нашу страну.
Это отнюдь не означает, что нам не грозят никакие опасности. Американцы уже не воспринимают всерьез угрозу ядерной войны с Москвой, считая, что это устаревшие страхи времен холодной войны, и что такая угроза сегодня просто немыслима благодаря контролю вооружений, мерам укрепления доверия и разумному эгоизму. Но многие из тех мер безопасности, что были приняты в 70-е, 80-е и 90-е годы, больше не действуют либо серьезно ослаблены. Хотя ни одна из сторон не хочет начинать настоящую войну, накал эмоций, поляризация в обществе, продолжающиеся опосредованные войны, новые технологии и отсутствие согласованных правил игры все-таки могут привести к такой войне. Для предотвращения надвигающейся катастрофы в качестве первого шага можно заключить двустороннее соглашение об отказе от кибернападений на избирательную инфраструктуру и от вмешательства в избирательные кампании. Россия давно уже добивается таких обязательств со стороны Вашингтона. Российский президент Владимир Путин настойчиво призывает к отказу от вмешательства во внутренние дела друг друга. Он подчеркнул это на своей первой встрече с новым американским послом в России Джоном Хантсманом. Россия чувствует, что она, как и мы, слабо защищена от такого вмешательства. И это является мощным стимулом, подталкивающим Москву к подписанию такого соглашения.
Но мы не должны полагаться только на взаимные обещания о сдержанности. Мы должны в срочном порядке предпринимать шаги по совершенствованию нашей обороны от кибердиверсий и операций влияния в киберпространстве. Нам необходимо осуществлять согласованные усилия по устранению уязвимостей, по обновлению программного обеспечения и по использованию систем обнаружения вредоносных программ. Благодаря этому проводить кибератаки станет труднее, хотя такие меры вряд ли помешают искушенным хакерам осуществлять свои вторжения и взломы. Если мы в обязательном порядке введем бумажную систему голосования в качестве запасного варианта при отказе автоматических систем, это существенно укрепит веру населения в безупречность нашей избирательной инфраструктуры.
Мы не можем положить конец соперничеству между американской и российской разведывательными службами. Даже если бы это было возможно, мы не должны преследовать такую цель. Наши друзья и партнеры стремятся к получению секретной информации об американских планах, намерениях и возможностях, и было бы наивно полагать, что Россия прекратит свою разведывательную деятельность против нас в случае существенного улучшения отношений. Однако мы можем и должны стремиться к минимизации рисков, добиваясь того, чтобы такая деятельность не включала в себя диверсии против важнейших элементов инфраструктуры, не наносила вред людям и не могла перерасти в опасный и дестабилизирующий конфликт между двумя крупнейшими ядерными державами. Даже в условиях нынешней политической поляризации в нашей стране мы все должны стремиться к этой цели.
Джордж Биби — директор программы по вопросам разведки и национальной безопасности, работающий в Центре национальных интересов (Center for the National Interest). Ранее он возглавлял аналитическое подразделение ЦРУ, занимавшееся Россией, и работал специальным советником у вице-президента Чейни.
http://inosmi.ru/politic/20171101/240668543.html – цинк
Несколько наивная попытка призвать к разуму в условиях, когда даже разведсообщество США оказалось поражено истерией на тему российского вмешательства в американские выборы. Призывы держать борьбу в неких рамках исходящие от представителей связанных с ЦРУ, отражают недовольство части функционеров разведки тем, что разведслужбы оказались в данном вопросе инструментом сиюминутных внутриполитических разборок, что мешает им исполнять свои непосредственные обязанности. Об этом представители разведки не раз заявляли еще при Обаме, указывая на то, что политическое руководство зачастую заинтересовано в получении не той информации, которая есть на самом деле, а той, которая оправдает конъюнктурные политические заявления и действия администрации, что приводило к разрыву проводимой политики с объективной стратегической обстановкой. Особенно ярко этот разрыв проявился в ходе войны на Ближнем Востоке, где прогнозы спецслужб на тему неблагоприятного развития операций в Сирии и Ираке либо игнорировались, либо профанировались, а ход давался материалам, где "Асад должен уйти", "Россия заафганивается", а террористические группировки жаждут демократии на Ближнем Востоке. Прозрение оказалось весьма болезненным и очень сильно омрачило последние месяцы администрации Обамы. Вполне понятно, что из около-ЦРУшных кругов периодически поступают такие вот призывы прекратить истерику и выстраивать отношения/конфликт с Россией более прагматично.
Тем более, что умные люди видят, что эта истерия наносит ущерб американской политической системе, так как в обвинениях по связям с Россией запутались и Трамп и Клинтон, а также целый ряд высокопоставленных дипломатов, генералов, чиновников. Порождаемый этими обвинениями внутриполитический хаос и дезорганизация, мешают США проводить более эффективную внешнюю политику и препятствует работе разведки, которая также втянута во внутриполитические разборки на стороне одного из кандидатов, что приводит к расколу и внутри разведсообщества. Но есть мнение, это голос разумного меньшинства. Истеблишмент воюющий с Трампом и ненавидящий России, судя по последним действиям, заинтересован ровно в обратном, даже осознавая уровень внутриполитических издержек.
Источник: colonelcassad.livejournal.com