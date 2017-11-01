Россия vs США: генное оружие и «подопытные кролики» для янки

Медицинский центр ВВС США (не сообщество ученых или международная группа исследователей, озабоченных проблемами снижения роста заболеваемости в современном мире!) подал заявку на закупку биоматериалов из России. Сразу отмечу: только из России, только от русских! Украинцы не подходят: качество не то. Причину объяснили просто: поиск биомаркеров остеоартроза, остеопороза и ревматоидного артрита в контрольной группе и все ради чистоты мифического эксперимента.

Только наивный глупец поверит в такое нелепое объяснение. Америка и Россия находятся не в лучших отношениях, причем, давайте будем реалистами, еще со времен гражданской войны и иностранной интервенции в нашу страну. «Холодная война» стала лишь продолжением противостояния Востока и Запада, мысленно расчленяющего и грабящего Россию. Грабить и строить концлагеря на русском Севере янки начали на пару с европейскими союзничками еще в начале 20-века… Без объявления войны. Подло. Грязно.

И что же происходит сейчас? Россия постепенно восстанавливается после распада Советского Союза, приходит в себя, проявляет независимость и самостоятельность суждений на международной политической арене, противостоя попыткам Запада подмять ее под себя, взять под контроль. Информационная война не прекращается ни на минуту, прозападные НКО и НПО прилагают усилия, чтобы посеять в обществе недовольство. Вооруженные силы России укрепляются и вызывают опасения в США и ЕС.

Пора перейти к новым методам? Точнее, более серьезно и основательно их раскрутить, начав биологическую войну? Ведь для чего нужны американцам исследования биоматериалов, взятых у людей российского происхождения? Генетические войны – это не шутка, а в дело вступили военные США. Не зря и российский президент Владимир Путин поднял этот вопрос после сообщений спецслужб. Ведь заказчик непрост: 502-я эскадрилья ВВС США и ее центр расширенной молекулярной диагностики.

В заявке Центра расширенной молекулярной диагностики было указано, что необходимо получить 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающих синовиальную жидкость. Данный центр трудится на благо и в интересах американских Вооруженных сил, поэтому нелепо предполагать, что исследователей заботят проблемы человечества. Кого и как быстро убить, травмировать, лишив дееспособности – вот их задача, а не профилактика болезней опорно-двигательного аппарата.

Иностранные медицинские лаборатории в России давно пора прикрыть, запретив работать с населением под угрозой уголовного наказания, причем, желательно срок установить как при шпионаже. Ну, и еще одно: почему бы нам не начать сбор биоматериалов у американцев, а лучше среди стопроцентных англосаксов, чтобы уж наверняка? Для чистоты эксперимента и собственной безопасности на будущее?

Генетическое оружие – вот чем занимается США. Обычным методом противостоять России они не могут, не понеся при этом жертвы со своей стороны. Нужно подстраховаться и разработка этнического оружия, предназначенного для избирательного поражения по расовому, этническому и даже генетически обусловленному признаку, становится не просто реальностью, но и великолепным шансом зачистить в кратчайшие сроки территории своих геополитических противников. Наука на службе убийц?

Англосаксы, в том числе и янки, от местечковых геноцидов индейцев Северной Америки, ирландцев, африканцев решили перейти к России? Им уже не привыкать заражать людей патогенными микроорганизмами, вирусами и токсинами. Попахивает теорией заговора? Ну, не знаю, но принять во внимание сей факт стоит.

Может, на данном этапе создание подобного оружия и относится к области фантастики, но исследования ведь проводятся. Лучше обезопасить себя на должном уровне и держать деятельность американцев в России под контролем, чем гадать, зачем им это нужно и для чего, не так ли?