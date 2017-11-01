О разносчиках британской демократии и культуры георгианской эпохи

Период британской истории, известный как георгианская эпоха (1714-1830) своим названием обязан четырем монархам—Георгам. Также он включает в себя 9-летний период правления принца-регента Георга IV. Эта эпоха ознаменована значимыми социальными, политическими и экономическими изменениями в Британии, подъемом литературы и искусств. Империя процветала и расширялась, но битва за американские колонии уже была проиграна. Однако жизнь была жестока в то время.

Практически все западноевропейские страны на протяжении многих веков пытались обучить Россию демократии. И, понятное дело, та демократия должна копировать лучшие европейские образцы.Давайте посмотрим, а какие же нравы царили в одной из нынешних законодательниц демократической моды: Великобритании.В данном предисловии уместным будет упомянуть об одной замечательной человеколюбивой традиции английского общества: процедуре развода. Причём, заметьте, она сохранялась вплоть до начала прошлого "просвещённого" века, как минимум, до 1913 года!Вы – англичанин и желаете развестись с некогда любимой супругой? Нет ничего проще! Возьмите верёвку или собачий поводок, привяжите её, в зависимости от ваших культурных предпочтений, к руке, шее или талии суженой и… ведите её на ближайшую площадь. Где вы свою бывшую подругу жизни запросто продадите по принципу аукциона: кто больше даст, того и баба.Вот такое британское демократическое Сотби…





15. Думаете, сегодняшний дантист — это страшно?

Еще недавно главной фобией множества людей были посещения дантиста, и это в конце 20 века! Представить, на что был похож визит к дантисту в 18 веке — задача не для слабонервных.



Сахар предназначался для богатых, лечение зубов тоже было доступно, в основном, обеспеченным людям. Старость означала черные и гнилые зубы. Задолго до появления болеутоляющих средств применяли крепкий алкоголь. Кроме собственно дантистов, зубы рвали также цирюльники. Процедура лечения была мучительной, и это еще мягко сказано, но у пациентов не было выбора и приходилось стойко терпеть боль.



Так что в следующий раз, когда вы испытаете панику по поводу посещения стоматолога, просто будьте благодарны, что не живете в 18-м веке.



14. Ужасные условия жизни и… смерти

В 18-м веке, с началом промышленной революции, Великобритания имела все шансы стать сверхдержавой. Но Средневековье было еще где-то рядом: в деревнях жили в ветхих, сырых домах, питаясь только хлебом, горохом и репой. В бедных семьях была высокая детская смертность — многие дети умирали, не дожив до пяти лет. Кое-где в деревнях имелись школы, но в самых бедных семьях дети оставались работниками, без помощи которых семьи не могли прокормиться.



В растущих промышленных городах люди ютились в домах с мрачными и зловонными дворами; на 50 человек приходился один колодец. Многие горожане вынуждены были жить в подвалах, часто имелась одна кровать на всех членов семьи, эпидемии и болезни выкашивали целые кварталы.



На самом деле, все было настолько плохо, что даже питьевая вода часто бывала загрязнена, смещавшись с мусором и сточными водами. Кладбища переполнялись, незахороненные мертвецы никого не удивляли.



13. Работаем за еду

Бедных и богатых разделяла пропасть, хотя многие ремесленники и торговцы преуспевали.



Бедные обнищали еще больше, богатые приумножили свои состояния — разрыв между сословиями казался колоссальным.



Так называемый "Закон о бедных 1834 года", в соответствии с которым предполагалось помогать нищим, в реальности стал способом принудительно поместить в работные дома всех, кто обратился за помощью — то есть неимущих и бесправных.



Условия содержания в работных домах мало отличались от тюремного. Рассказы об ужасах работных домов попали во многие литературные произведения. Бедные направлялись на работу, им давали самую простую еду и жилье в качестве вознаграждения за труд. Тем не менее, многим эти жуткие дома спасли жизни, обеспечив кров и пищу, и предоставив элементарную медицинскую помощь.



Вообще, историю английского законодательства о бедных можно проследить еще с 1536 г., когда были введены первые акты для борьбы бродягами и попрошайками. Закон о бедных, принятый в 1834, существенно изменил старую систему законов о бедных, введя вместо прежней хаотичной системы управления новую, централизованную, с упором на создание больших работных домов. Система законов о бедных существовала вплоть до появления современного "государства всеобщего благоденствия" (welfare state) после Второй Мировой войны.



12. Все дурно пахли

Мыться в горячей воде — невероятная роскошь, мало кто мог ее себе позволить. В домах для рабочего класса, построенных до 1910-х годов, ванные вообще не были предусмотрены, как и подача горячей и холодной воды. А в аристократических кругах к водопроводу и горячей воде чуть ли не до середины XX века относились с подозрением.



Девицы, которых в 1890-х отсылали из Америки в Англию на поиски мужей-аристократов, при виде примитивных холодных ванных в английских загородных особняках приходили в ужас. Так что история ванной — такой привычной сегодня — гораздо короче, чем могло бы показаться: это не столетия, а всего лишь десятилетия.



Ванная комната, смежная со спальней, стала входить в обиход в британских домах лишь в 1980-х! А георгианская эпоха благоухала потом и смрадом: дезодоранты появятся еще нескоро, после 1880-х. Часто мыться никто не стремился, раз в неделю — это максимум, ведь приходилось прилагать недюжинные усилия, чтобы натаскать и согреть воду. Мужчины поливали себя едкими парфюмами и пахли убийственной смесью пота и духов.



11. Насекомые

К нашему ужасу и сожалению, кровососущие насекомые всегда были и будут где-то рядом с человеком. Сейчас их, конечно, не так много в наших домах, как 100 лет назад, но поверьте, они есть. Антисанитарные условия жизни способствовали повсеместному распространению клопов, блох и вшей. Хотя, в основном, это было связано с бедными кварталами, но и богатые были заражены, их прекрасные замки и дома являлись идеальной средой для насекомых. Как же они от них избавиться? В 18-м веке насекомых выжигали порохом, позже – протирали низ кроватей керосином. Самым невероятным было средство, общепринятое тогда от вшей: ртуть! Он её принимали в пищу, втирали в кожу… и умирали. Но сначала ртуть и вправду убивала вшей.



10. Дьявольская вода

Жизнь в 18-м веке была трудна и без доброго глотка горячительного мало кто обходился. Джин появился в качестве лекарства от подагры и расстройства желудка, и свободно продавался в аптеках. Будучи очень крепкой и забористой, "дьявольская вода" стала чрезвычайно популярной. Дополнительный бонус содержался в ее крайне невысокой стоимости, джин продавался на каждом шагу и был доступен всем слоям общества. Он стал напитком номер один, и его продажи превышали 10 миллионов галлонов в одном только Лондоне. Пьянство процветало и провоцировало плебс на беззакония.



Воспользовавшись низкой ценой напитка, владельцы фабрик начали использовать джин в качестве средства оплаты, и вместо того, чтобы выдавать еженедельную заработную плату деньгами, платили алкоголем. Джин быстро приобретает славу "напитка бедняков".



По мере роста своей популярности, джин терял имидж безвредного лекарства — теперь врачи утверждали, что "дьявольская вода" наделяет мужчин импотенцией, а женщин бесплодием.



На знаменитой гравюре Уильяма Хогарта "Джин-Лэйн" ("Переулок джина") 1751 года, художник показал ужасные последствия, ожидающие тех, кто злоупотребляет дешевым джином (и противопоставил их процветанию и благополучию тех, кто отдает предпочтение английскому пиву на «Пивной улице»).



Кстати, в зале заседаний Палаты общин британского парламента запрещено употребление алкоголя как депутатам, так и гостям. Единственное исключение сделано для канцлера казначейства Великобритании — он может выпивать во время ежегодного выступления перед депутатами с проектом бюджета на следующий год.



9. Поаккуратнее с косметикой

Внезапное всеобщее помешательство на моде и красоте вызвало в культуре 18-м века необходимость следовать определенным тенденциям. Новые веяния оказались гораздо опаснее, чем можно себе представить. Румяна и пудра вошли в привычный ежедневный обиход каждой женщины (конечно — богатой женщины), и рост отравления свинцом внезапно стал чрезвычайным.



Известный как "Эпоха Просвещения", 18 век заставил мужчин и женщин века принимать различные новшества, иногда заморские, и они часто плохо понимали, что именно получают.



Раскрашивая свои лица красными и белыми красками, содержащими смертоносный свинец, несчастные не понимали, от чего же их глаза слезятся, зубы гниют, а кожа чернеет. С облысением тоже боролись, натирая голову средствами с огромным количеством свинца, и смерть от заражения свинцом были частым явлением.



Да, буквально — гибли за красоту!



8. Домашнее насилие и продажа жены — как единственный способ развестись с ней

На протяжении 18-го века насилие в семье было широко распространено. Мужьям юридически разрешалось бить своих жен, этот акт насилия был признан необходимой мерой для «исправления» их поведения.



Но не волнуйтесь, побои были разрешены только "в умеренных количествах", и только если жены действительно "шалят". Фактически же не имея каких-либо прав, женщины были вынуждены просто смириться с таким положением вещей, тогда как мужчины вели себя как хотели.



На самом деле, мужчины не только били своих жен, но и продавали их. Это была обычная история в 18 веке.



К примеру, Томас Харди изобразил этот дикий обычай в своем романе "Мэр Кэстербриджа": там главный герой продаёт свою жену, и потом этот поступок не даёт ему покоя всю жизнь, а в конечном счёте приводит к его смерти.



Вообще, продажа жены была единственным способом прекращения неудачного брака, и имела место "по взаимному согласию". Обычай начал формироваться в конце XVII века, когда развестись было практически невозможно (только богатые аристократы могли себе позволить этот долгий и дорогой процесс).



Приведя жену за поводок на шее, руке или талии, муж устраивал публичный аукцион и отдавал жену тому, кто предложит за неё наивысшую цену.



Известны случаи, когда местные уполномоченные по Закону о бедных заставляли мужчин отказываться от содержания семьи на территории работного дома и продавать своих жён. Продажа жён сохранялась в той или иной форме до начала XX века!



Некая женщина, давшая показания в полицейском суде Лидса в 1913 году, заявляла, что была продана одному из коллег мужа за фунт стерлингов. Это одно из последних сообщений о случаях продажи жен в Англии.



7. Туалет в доме — роскошь

Дома в тот период времени дурно пахли естественными выделениями человека. Канализации не было, и большинство облегчались в горшок, содержимое которого выливалась прямо за окно. Хотя унитаз со смывной системой и был изобретен в 1596 году, но идея странным образом не прижилась. Очевидно, что все отдавали предпочтение обычному горшку.



Тем не менее, в 1775 году эта идея возродилась, на этот раз с лучшим дизайном. Предназначенный для самых богатых и знаменитых, туалет со смывом стал предметом роскоши и гордости. Гораздо более утонченный, чем ночной горшок, он стал для богатых внезапным ключом к комфорту и неприкосновенности частной жизни. Тем не менее, для бедных слоев населения, ничего не изменилось — горшок был в фаворе еще долгие годы.



И еще полстолетия спустя, путешествуя по улицам Лондона, нужно успеть ловко увернуться от испражнений и нечистот, которые могли быть выплеснуты через любое окно прямо вам на голову.



В Эдинбурге существовал обычай: перед опорожнением горшка служанка кричала в темноту: «Берегись воды!» «Придержи руки!» – вторил ей прохожий и поскорей убегал.



А Джонатан Свифт наставлял свою служанку так: «Никогда не опустошай ночные горшки, пока они достаточно не наполнятся. Если это случилось ночью, вытряхни их на улицу, если утром – то в сад, иначе ты замучаешься бегать с чердака или верхнего этажа вниз и обратно, и никогда не мой горшок никакой другой жидкостью, кроме той, что уже в ней находится, ведь какая уважающая себя девушка станет плескаться в чужой моче?»



6. Опасные условия работы

Все больше и больше людей приходили в города и начинали работать на заводах, получая новую городскую жизнь и жестокие условия. Фабриканты и состоятельные хозяева были полны решимости получить столько денег, сколько возможно, независимо условий, в которых приходилось трудятся их рабочим — а условия иногда были шокирующими.



Обычная продолжительность рабочего дня составляла 16 часов, и эти смены без перерывов и без отдыха приносили грошовую заработную плату. Типичный заработок за неделю составлял около 1 фунта, женщины получали половину, а дети — еще меньше. Да, дети тоже работали, в тех же жутких условиях. Но никто не роптал и не жаловался, потому что другой работы было не найти, а уволить могли моментально и без предупреждения.



5. Пираты 18 века

Золотой век пиратства пришелся на начало 1700-х годов, и пиратство повлекло целый ряд мифов и легенд, романтика которых до сих пор очаровывает многих.



Когда моряки из Европы были освобождены от своих обязанностей после войны за испанское наследство, моря внезапно наполнился обученными и безработными мореплавателями, которые искали денег и приключений. Большинство из них объединились и обратились к пиратству.



Работорговля шла через Атлантический океан, через морские пути, изобилующие богатством со всего земного шара, где встречались большие лодки, часто огромные и дорогие. В 18 веке появились всемирно известные пираты — кумиры мальчишек Альбиона.



Угасая ближе к началу викторианской эпохи, пиратство осталось в прошлом. Тем не менее, с недавних пор они снова начали появляться, и в 21 веке им не хватает только былой романтики, деревянной ноги и попугая на плечо.



4. Спасибо, доктор, не надо!

Хирурги долго не признавались врачами, официальная медицина упорно сопротивлялась признанию равноправия хирургов, в университеты они не допускались. Хирургия Западной Европы не знала научных методов обезболивания до середины XIX в., и все операции в средние века причиняли жесточайшие мучения пациентам. Также не имелось верных представлений о раневой инфекции и методах обеззараживания ран, и 90% операций в средневековой Европе заканчивалось гибелью больного в результате сепсиса.



По мнению Джона Хантера, который сегодня считается отцом современной хирургии, уже имелось много неплохих больниц и в целом георгианская медицина была на подъеме. Тем не менее, различные заболевания, которые привозили легионеры и путешественники в Британию из-за рубежа, медицина, к сожалению, не могла побороть должным образом. Особенно когда дело доходило до лечения новых и экзотических болезней. Многие виды врачевания еще оставались варварскими. Способы ампутации, например, говорят о 18-м веке как о не таком уж прогрессивном периоде, как некоторые хотели бы верить.



3. Весьма спорная система правосудия

В XVIII веке повысилась эффективность расследования преступлений, а в 1750 году создана профессиональная полиция — Bow Street Runnerss. Наказания за преступления были довольно суровыми, и смертная казнь присуждалась даже за самые незначительные проступки. В Лондоне были распространены публичные повешения, которые пользовались огромной популярностью и собирали толпы народа.



Пойманный с поличным преступник немедленно привлекался к ответственности. При отсутствии всякого расследования, наказанием часто оказывалась смерть, в 1799 году в Лондоне было 200 смертных приговоров! Казни проходили и на городских площадях, и в Тауэре, старинной лондонской тюрьме.



В 1747 году на Тауэрском холме произошло последнее обезглавливание. А последней жертвой, казненной в стенах крепости, стал Йозеф Якобс, обвиненный в шпионаже и расстрелянный в августе 1941 года. Последними заключёнными Тауэра стали гангстеры, близнецы Крэй в 1952 году. Сейчас Тауэр — один из самых колоритных музеев Лондона.



2. Антисанитария в интимной сфере

После мрачного Средневековья, подавлявшего сексуальность в любом виде, 18 век явил Англии своего рода сексуальную революцию. Поворот в общественном сознании заключался в том, что сам акт любви стал более распространенным и менее осуждаемым занятием, причем речь шла не только о супружеских парах, но и о не состоящих в браке.



Тем не менее, это все еще не было ложе из лепестков роз, а принимая во внимание чрезвычайное распространение проституции, особенно в крупных городах, венерические заболевания стали настоящим проклятием эпохи — болели буквально все.



Женщины по-прежнему рассматривались как граждане второго сорта, и каждый мужчина мог настоять на сексе с любой незнатной женщиной без особенных последствий для себя.



Если мы вспомним о серьезных проблемах с личной гигиеной, то вообще становится удивительно, что население Британии в тот период не вымерло из-за повсеместной антисанитарии, которая царила в каждой спальне Королевства— и господской, и прислуги.



1. Неаппетитные пищевые привычки

Англия имела дурную репутацию, когда речь заходила о деликатесах. Сегодня в это сложно поверить, но традиционная кухня Британии 18 века — крайне неаппетитная штука. Огромные куски некачественного, плохо прожаренного мяса составляли основной рацион состоятельной публики. Беднота питалась требухой и отбросами с барского стола. От супов и салатов до выпечки и рыбы, стандарт георгианской пищи был предельно прост.



Если вас заинтересовал быт и нравы георгианской и викторианской Англии, не поленитесь, отыщите книгу Эммы Донахью "Падшая женщина". Действие романа происходит в Лондоне в середине 18 века. Через призму рассказа о драматической судьбе одной из лондонских бедных женщин, Донахью дает полный и исторически точный срез эпохи, во всех ее жестоких подробностях.

