Новый штамм вируса “одноразовый медицинский мусор”

Ежедневно медицинские учреждения выбрасывают тонны одноразовых бахил, пеленок, масок, халатов, шапочек и т.д. В крупных медицинских учреждениях санитары бесконечно транспортируют по коридорам баулы с одноразовым медицинским мусором.

Многие одноразовые изделия медицинского назначения можно легко заменить многоразовыми.

Например, полиэтиленовые бахилы для пациентов используются в течение нескольких минут, а потом безжалостно выбрасываются. И мало кого заботит, какой урон нанесен экологии в процессе их изготовления и утилизации после одноразового использования. Да, они существенно облегчают труд уборщиц, а также препятствуют проникновению инфекций в помещение извне. Именно поэтому теперь их используют не только в медицинских учреждениях, но и в детсадах, школах, парикмахерских, массажных кабинетах, на детских кружках, предприятиях пищевой промышленности, отелях, аэропортах, музеях и т.д. Но всегда ли оправдано использование одноразовых бахил?

Если это не стерильное производство и не отделение реанимации, то этого мусора можно избежать, используя многоразовые тканевые бахилы. Такие бахилы выдерживают огромное количество стирок. Заведя у себя дома пару таких бахил, вы не только не произведете лишние отходы, но и сэкономите семейный бюджет.

Их легко можно сшить самостоятельно из плотной курточной непромокаемой ткани. В дополнение к ним смастерить мешочек для хранения, чтобы складывать в него бахилы после использования.

Еще один пример – медицинские макси из нетканого полипропилена. В период массовых заболеваний для защиты от инфекций и вирусов, которые могут передаваться воздушно-капельным путем, нам предлагают использовать в поликлиниках, больницах, образовательных учреждениях, транспорте, общественных местах одноразовые медицинские маски. Немало людей в период эпидемий используют такие маски, не забывая менять их каждые 3 часа.

Еще недавно каждый школьник знал, как сделать марлевую повязку. Да и сейчас врачи старой закалки используют повязки из марли и ваты, а не пропиленовые.

Самую простую марлевую повязку можно сшить из широкого бинта.

Более надежной является повязка, которую изготавливают из куска марли и тонкого слоя ваты.

Повязки из марли не нужно выбрасывать, их необходимо стирать и проглаживать горячим утюгом.

Еще одним одноразовым изделием медицинского назначения, которое легко можно заменить многоразовым, являются одноразовые пеленки из нетканого полипропилена (спанбонда). До появления одноразовых пеленок в случае необходимости проведения осмотров и некоторых больничных процедур, мы ходили в медицинские учреждения со своей хлопчатобумажной многоразовой пеленкой и полотенцем. Сейчас же многим людям стало удобнее пользоваться одноразовыми пеленками, так как стоят они дешево, стирать, сушить и гладить их не надо, они легкие и не занимают много места в сумочке.

И используют такие пеленки не только в лечебных заведениях, но и при проведении различных косметических, профилактических и оздоровительных процедур в салонах красоты; в бассейнах, банях, саунах, детских яслях и т.д.

Существуют также одноразовые халаты для посетителей, накидки для пациентов, рубашки для больных, одноразовая одежда и головные уборы для медицинского персонала (халаты, куртки, брюки, полукомбинезоны, фартуки, нарукавники, шапочка-колпак, шапочка-берет, шапочка- косынка, шапочка-шлем и пр.) из нетканых материалов (спанбонд, спанлейс, СМС, фибрелла).

Еще совсем недавно всю одежду для медицинских работников шили из экологичного хлопка. В настоящее время при пошиве униформы для медицинских работников используют комбинированные ткани (хлопок+синтетика), изготавливая изделия различных фасонов, расцветок и комплектаций. Такая одежда подлежит стирке и дезинфекции и может использоваться в течение нескольких лет.

Хотелось бы остановить тенденцию перехода к одноразовым вещам и даже повернуть ее вспять, свести к нулю.