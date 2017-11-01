Латвия бюрократическая: народ права голоса не имеет

Жители небольшого городка Виляки, что находится в восточной части Латвии, на себе ощутили недовольство чиновников, ткнувших их носом в свободу слова. Не понравились бюрократам Вилякской краевой думы и мэру комментарии в свой адрес. Итог: заявление в полицию, заведение уголовного дела по статье о клевете и массовые допросы местных жителей.

А начиналось все вроде бы неплохо: чиновники решили узнать мнение народа в рамках проекта «Народная панорама» о местной власти и положении дел в регионе. Они спросили, им ответили, так в чем проблема?

Проблема в том, что сотрудникам хотелось услышать, как покойникам: либо все хорошее, либо ничего! Ну, а жители, наоборот, не поскупились на критику, расписав в интернете все их промахи в работе «во благо общества»: растрату средств, продвижении своих «назначенцев» на «хлебные должности», покупке голосов и откровенной лени. Досталось по полной программе и мэру с заместителями, и депутатов с управляющими волостями.

Прошло полгода. Критики получили по повестке из Балвского участка Государственной полиции с вызовом на допрос. Правоохранители не стали разбираться, кто писал, а кто нет, просто отметив с какого IP-адреса пришел сигнал. Вероятно, стукачество, по задумке местных властей, должно процветать в городке. Но дальше все стало еще интересней: плохие комментарии о местной власти – это показатель государственной измены.

Сергей Максимов, мэр Виляки, вначале в Полицию безопасности обратился, якобы беспокоясь о стране, а те уже спустили дело о клевете в Госполицию. Так все же о стране или собственной шкуре беспокоится мэр? Или же просто решил запугать жителей на будущее, чтобы и рот против него открыть не смели? Это уже не так важно, как сам метод работы депутатов и мэра с замами со своим населением. Методы репрессивные, а должность вроде выборная. На следующих выборах станет ясно: покупают голоса или нет?

Что-то подсказывает мне, что не видать Максимову с подельниками по думе голосов в свою пользу. Если только опять полицию не подключат и шантажом уже не заставят людей голосовать за его кандидатуру.

А тут и новые пользователи подкинули новую причину для подачи заявления в полицию с жалобой на клевету. В социальной сети ВКонтакте пользователи прокомментировали всю эту историю: «скоро по всей Латвии так будет… обвинишь чиновника… все, клевету гонишь… допрос и тюрьма…».

Вот такая свобода в «независимой и демократической» Латвии. Хотя, если данное явление понимать в чисто практическом смысле, как это делают американцы, то в этой стране демократия уже победила. Свободой слова власти на всех уровнях ноги вытирают, а мнение жителя в клозете утопили. Страна демократических «терпил» и коррупционеров. Неудивительно, что им так полюбились российские оппозиционные уроды, желающие продать родину ни за грош Западу. Рыбак рыбака и все такое…