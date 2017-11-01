Кто они — революционеры 1917 года?

С периода правления Хрущёва было распространено выражение «ленинская гвардия» как синоним «твердокаменных» сторонников Ильича, его верных последователей. Всё получается красиво и просто. Передовой класс общества — пролетариат.

Кто превзойдет меня? кто будет равен мне? Деянья всех людей — как тень в безумном сне, Мечта о подвигах — как детская забава. Я исчерпал до дна тебя, земная слава! И вот стою один, величьем упоён, Я, вождь земных царей и царь — Ассаргадон. (Валерий Брюсов, 1897)

В 2017 году исполняется 100 лет Февральской и Великой Октябрьской социалистической революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революций в России. Акцент на изучении тех событий мы сделаем на персоналиях — на тех героях и личностях, которые оставили яркий след в истории. О них наша статья.



Передовой отряд пролетариата — компартия. Её возглавляет Центральный комитет (ленинская гвардия). А ведёт его к победам «вечно живой» Владимир Ильич.

Схема выглядит несколько комично. Но примерно такую дислокацию предполагали идеологические каноны, выродившиеся в пустую схоластику.



С тех же пор, а особенно в период перестройки, много писали о том, что Сталин уничтожил ленинскую гвардию из зависти, ревности и жажды власти. Как будто один человек способен властвовать над огромной страной.

Лев Толстой, обдумывая причины войн и революций, сделал вывод:

«Движение народов производят не власть, не умственная деятельность, даже не соединение того и другого… но деятельность всех людей, принимающих участие в событии».



И ещё: «Для историка признание свободы людей как силы, могущей влиять на исторические события… есть то же, что для астрономии признание свободной силы движения небесных тел».

Конечно, порой в горах один скатившийся камень вызывает камнепад, а от громкого звука может сорваться снежная лавина, сметая всё на своем пути.



Но для подобных катастроф требуется предварительно целый комплекс явлений, начиная с того незапамятного момента, когда началось воздымание гор (не от «столкновения плит», как предполагает популярная ныне гипотеза, а от сложных и не вполне понятных процессов геодинамики, определяемых сочетанием внешних и внутренних сил Земли).

О какой-то мифической ленинской гвардии не приходится всерьёз рассуждать уже потому, что её не существовало. Как ни относиться к большевикам и их руководителям, надо признать, что это были своеобразные и очень разные люди со своими взглядами на жизнь, революцию, партию, государственную власть.

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ РЯДА СТОРОННИКОВ В.И.ЛЕНИНА

Троцкий только в середине 1917 года примкнул к большевикам и всегда имел претензии на собственное лидерство. Свердлов, достаточно загадочная фигура, проявил себя как талантливый организатор времён Октябрьского переворота и военного коммунизма, нередко отдававший и преступные приказы.



Но в Совет народных комиссаров, возглавляемый Лениным, он не вошёл. Правда, стал председателем ВЦИК.

Достаточно странно, даже подозрительно вёл себя Свердлов во время покушения на Владимира Ильича, поспешив занять его кабинет и приказав быстро казнить Каплан в Кремле (!) и зачем-то сжечь её труп.

Наиболее чудовищным распоряжением Свердлова была директива Оргбюро ЦК за его подписью от 24 января 1919 года, согласно которой приказывалось:

«Произвести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести беспощадный массовый террор ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью».

Конечно, шла жестокая Гражданская война, где с обеих сторон были «перегибы». Хотя в данном случае террор предполагал усиление междоусобицы, увеличение жертв среди мирного населения. Это была его личная инициатива.

Поэтому в день смерти Свердлова, 16 марта того же года, Пленум ЦК партии данную директиву отменил. Но к тому времени Гражданская война на юге России вспыхнула с новой силой.

Можно ли относить к ленинской гвардии видных лидеров большевиков Зиновьева и Каменева? Они выступили против предложения вождя о вооружённом перевороте, даже во всеуслышание, то есть публично, заявили об этом, чем раскрыли замыслы противникам. В своём мнимом «Завещании» Владимир Ильич дал характеристику ближайшим соратникам, из которых только Сталин представлен как «твердокаменный» ленинец, да и то с оговоркой о грубости.

В том-то и заключалась сложность положения Ленина как вождя (а после него — Сталина), что не было у них никакой гвардии, безоговорочно их поддерживающей. Добиваясь своих целей, они оба лавировала, убеждали, порой грозили отставкой или чем похужу. Только в конце 1930-х годов Сталину удалось создать достаточно устойчивое государственное устройство после жестокой внутрипартийной борьбы.

Одним из наиболее тяжких обвинений в адрес Иосифа Виссарионовича Сталина является обвинение в уничтожении им так называемой «ленинской» гвардии».



При этом многие недобросовестные историки, признавая право на подобное название для Зиновьева, Каменева, Бухарина, Косиора, Постышева, Чубаря, Эйхе, Сокольникова, Серебрякова и других, отказывают в таком праве Свердлову, Сталину, Дзержинскому, Фрунзе, Куйбышеву, Кржижановскому, Стасовой, Ярославскому, Молотову, Калинину, Ворошилову, несмотря на то, что и те, и другие работали при В.И. Ленине и были профессиональными революционерами.



Похоже, что к «лениногвардейцам» современное политологическое мифотворчество относит исключительно лиц, репрессированных Сталиным, но предварительно безоговорочно побеждённых им в политической борьбе.

Доктор философских наук, профессор Ричард Косолапов определил термин «ленинская гвардия» как

«романтическое самоназвание группы партийцев с дореволюционным стажем, которым довелось работать непосредственно с Лениным».

К этой группе «старых большевиков», особенно после Октябрьской революции, стало примазываться немало самозванцев. К «лениногвардейцам» без зазрения совести причисляли себя, к примеру, сторонники Троцкого, вступившего в большевистскую партию лишь в августе 1917 году.



Потерпев поражение в идейно-политической борьбе с Центральным Комитетом партии во главе со Сталиным, они выдавали свой крах за «погром ленинской гвардии».



Ричард Косолапов в связи с этим вспоминает, как ленинградский горком партии в год полувекового юбилея Великого Октября решил взять на учёт всех в то время ещё здравствовавших участников штурма Зимнего дворца.



Откликнувшихся ленинградцев оказалось в три с половиной раза больше, чем могла вместить Дворцовая площадь…

Лазарь Моисеевич Каганович свидетельствовал:

«Лгут клеветники, будто Сталин путём только административных мер и «в ускоренном порядке» «расправлялся» с троцкистами и иными оппозиционерами. Наоборот, Сталин и весь ЦК и ЦКК вели продолжительную идейно-принципиальную борьбу с ними, надеясь на отход если не большинства, то части от них.



Ведь это факт, что 15 лет партия и её ЦК терпеливо боролись с оппозицией, пока к ним не были применены государственные меры, репрессии, вплоть до судебных процессов и расстрелов. Это было уже тогда, когда оппозиционеры стали на путь диверсий, вредительства и террора, даже шпионства…



Помню, когда мы, более молодые цекисты, например, Каганович, Киров, Микоян, спрашивали Сталина, почему он их терпит в Политбюро, он нам отвечал: «С таким делом торопиться нельзя. Во-первых, может быть, они ещё остепенятся и не доведут нас до необходимости исключения как к крайней мере, во-вторых, надо, чтобы партия поняла необходимость исключения».

Поэтому, если термин «ленинская гвардия» и имеет право на существование, то лишь для деятелей, упомянутых в так называемом ленинском «завещании». И тут, действительно, надо признать, что Сталин, в конечном счёте, по справедливости покарал всех изменивших В.И. Ленину и ВКП(б) фигурантов ленинского «Письма к съезду», которые мешали строить социализм в одной стране, пытались ослабить позиции созидательного большинства партии коммунистов. С одним из «лениногвардейцев» — Николаем Бухариным — читатели уже познакомились.

Последствия Октября сказываются до сих пор и будут так или иначе влиять на историю России в будущем. Это надо понять и признать, а потому не вносить в историософию нечистую политическую струю или оценивать прошлое с позиций прокурора или адвоката. Исторические события надо не судить, а осмысливать.

А теперь давайте вспомним некоторых из тех, кто вершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию и стоял у истоков становления советской власти, посмотрим, насколько все они были разные, при этом, как видно из их биографий, на первом этапе у них не было единой идеологической платформы. Тем не менее, все они — исторические личности.

ВИДНЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 1917 ГОДА

Ленин В.И.

Ульянов Владимир Ильич (1870 — 1924)

Глава большевиков.

Революционер, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

Он сделал целью своей жизни реализацию коммунистических идеалов. На этом пути пришлось столкнуться с гигантскими, почти непреодолимыми трудностями. Порой ему приходилось отдавать преступные приказания. Но делалось это не ради каких-либо личных целей. Доказательство тому — его твёрдая решимость пожертвовать своей жизнью за то дело, которому её посвятил.

И всё-таки, вспоминая его мучительную кончину, напомним слова поэта-мыслителя Фёдора Тютчева:

«Пускай Олимпийцы завистливым оком

Глядят на борьбу непреклонных сердец.

Кто, ратуя, пал, побеждённый лишь Роком,

Тот вырвал из рук их победный венец…

При Сталине Ленина возвеличивали, при Горбачёве замалчивали, при Ельцине проклинали. Теперь даже россиянин средних лет может подивиться словам Маяковского:

«Да будь я / и негром преклонных годов,

и то / без унынья и лени

я русский бы выучил / только за то,

что им / разговаривал Ленин.

«Новый русский» усмехнётся: да я б лучше выучил английский, для бизнеса большая польза. Что ж, вполне резонно, в духе нового времени.

У Владимира Маяковского верно сказано:

«Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия».

И «партия» это всячески использовала впоследствии. Да, образ Ильича символизировал победу большевиков. В таком случае, когда говорим — Сталин, подразумеваем — Советский Союз. Было именно так.



Культ Сталина во всём мире означал не преклонение перед некой личностью, а признание необычайных успехов Великой России. Образ Сталина был символом, олицетворением СССР. Так же как Сталинград символизировал победу нашей Родины над фашизмом.

Осквернение символов — преступное деяние. За него приходится расплачиваться не только отдельным личностям, но и народам. В Третьем рейхе арийской свастике — символу Солнца — придали извращенный смысл расизма, «богоизбранности» германцев. Чем это кончилось, общеизвестно…

Яков Свердлов

Свердлов (Свердлов Янкель Мираимович: 1885—1919). Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель ВЦИК (формальный глава РСФСР) в ноябре 1917 — марте 1919 годов. Как председатель ВЦИК, был одним из организаторов разгона Учредительного собрания, а также расказачивания.

Политикой советского государства должен стать террор — так считал Свердлов. Год и четыре месяца пребывания его у власти — это кровавая вакханалия революционного террора. Свердлов призывал не допускать «союзников» большевиков — левых эсеров и анархистов — к работе в правительственных учреждениях, безжалостно расправляться с буржуазией.



Именно Свердлов и его «уральские боевики» стали организаторами расстрела царской семьи и физического уничтожения великих князей из рода Романовых. В Москве Голощёкин, руководитель расстрела семьи Николая II, получал соответствующие инструкции от Свердлова, а исполнителем приговора стал один из его соратников — Яков Юровский.

В своём выступлении на заседании ВЦИКа 19 — 20 мая 1918 года Свердлов заявил, что

«…если в городах нам уже удалось практически убить нашу крупную буржуазию, то этого мы пока ещё не можем сказать о деревне», что разжечь в селах гражданскую войну путём натравливания деревенской бедноты на кулаков является главной задачей большевиков.

В ответ на убийства Володарского и Урицкого в июне и августе 1918 года Свердлов создаёт Верховный революционный трибунал, карающий всех «подозрительных». С «лёгкой руки» Свердлова началась эпоха «красного террора», в сентябре 1918-го города, находящиеся в руках революционеров, были залиты кровью. Свердлов предлагает выпустить декрет о комбедах, которые будут разжигать среди крестьянства огонь братоубийственной войны.

Свердлов настаивал на «расказачивании» — тотальном уничтожении казачества. На его совести десятки тысяч замученных стариков, женщин, детей, подростков из казачьих станиц. 24 января 1919 года вышла директива о поголовном истреблении казаков, где говорилось:

«Провести массовый террор против белых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью…



Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам…



Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твёрдость и неуклонно проводить настоящие указания».

Будучи главой советского «парламента», Свердлов попытался сосредоточить в своих руках максимум власти в стране. Современники считали его жестоким и непреклонным руководителем, который не брезговал никакими средствами для достижения своих целей.

В последнее время появились смелые предположения, что за спиной стрелявших в Ленина в августе 1918-го стоял Свердлов, который стремился к захвату власти. У Свердлова был проверенный отряд боевиков-террористов, лично ему преданный, опыт руководства боевиками работой в тылу белогвардейцев и гетманцев. После ранения Ленин быстро пошёл на поправку, что спутало все планы Свердлова.

6 марта 1919 года Свердлов выступил в Харькове с короткой речью на Третьем Всеукраинском съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Возвращаясь из Харькова, Свердлов выступал на железнодорожной станции в Орле, где подхватил «испанку» (заболел гриппом), что осложнилась воспалением лёгких, и за несколько дней он сгорел в жару. Умер Свердлов 16 марта 1919 года, так и не добившись единовластного правления в Советской России.

Лев Троцкий

Троцкий (Бронштейн Лейба Давидович)

Один из организаторов Октябрьской революции 1917 года, один из создателей Красной армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член его Исполкома.



В первом советском правительстве — нарком по иностранным делам, затем в 1918—1925 — нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР, затем СССР. 2-й председатель Петроградского совета.

В своих воспоминаниях Лев Троцкий писал:

«Не будь меня в 1917 году в Петербурге, Октябрьская революция произошла бы — при условии наличности и руководства Ленина. Если бы в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции… Если б в Петербурге не было Ленина, я вряд ли справился бы… исход революции оказался бы под знаком вопроса».

Так какова действительная роль Троцкого в октябрьских событиях? Впервые революционная звезда Троцкого взошла в 1905 году в революционном Петербурге, когда он стал одним из создателей и членом Исполкома столичного Совета рабочих депутатов.



До этого он постоянно менял свои партийные приоритеты, сначала прославившись в качестве «ленинской дубинки», потом как защитник меньшевизма, а в конце концов сблизившись с Парвусом на идеях «перманентной революции» и немедленного объединения партии.



Только революция 1905 — 1907 годов сделала из него самостоятельную революционную фигуру, «нефракционного социал-демократа», а революционный 1917 год позволил Троцкому проявить себя в качестве революционного лидера и стать одним из руководителей Октябрьского переворота.



Царская власть в силу политических событий так и не успела ощутить всю революционную опасность, исходившую от Троцкого, зато полностью осознал всю угрозу Сталин.

Лев Каменев

Каменев (Розенфельд Лейба,1883 — 1936). Советский партийный и государственный деятель, революционер. Первый глава Советского государства. Поскольку Каменев и Зиновьев всегда фигурируют совместно, то более подробно о них далее.

В октябре 1917 года, считая авантюрным требование В. И. Ленина свергнуть Временное правительство, Каменев и Г. Е. Зиновьев выступили против вооружённого восстания и обратились к партийным комитетам с закрытым письмом, информация о котором попала в газеты. Ленин расценил это как предательство и потребовал исключения обоих недавних соратников из партии, но его не поддержали.

Во время Октябрьской революции 25 октября (7 ноября) 1917 Каменев избран председателем ВЦИК. Он покинул этот пост 4 (17) ноября 1917, требуя создать однородное социалистическое правительство (коалиционное правительство большевиков с меньшевиками и эсерами).

Григорий Зиновьев

Зиновьев (настоящая фамилия и имя — Радомысльский Овсей-Гершен Аронович, 1883 — 1936).

Революционер, советский политический и государственный деятель. Член Политбюро ЦК партии (1921—1926), кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) (1919—1921). Член Оргбюро ЦК РКП(б) (1923—1924)

Председатель Петроградского совета (1917—1926); председатель исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (1919—1926).

Григорий Зиновьев (Радомысльский) и Лев Каменев (Розенфельд) вошли в историю, как «политический дуэт», «политические близнецы».

Триумвират Сталин — Зиновьев — Каменев распался осенью 1925 года, когда страх перед всё возрастающим авторитетом и влиянием Сталина окончательно вывел из равновесия Зиновьева и Каменева.



В сентябре «политический дуэт» был преобразован в «политический квартет», «платформу четырёх» (плюс Крупская и Сокольников), которая вынесла на 14-й съезд суть конфликта.



«Платформа четырёх» носила откровенно антисталинский характер. Порвав со Сталиным, Зиновьев и Каменев вступают в преступный сговор с Троцким, образуют сначала «новую», а затем «объединённую оппозицию», в которую вошли Зиновьев, Каменев, Троцкий, Радек, Серебряков, Пятаков, Антонов-Овсеенко, Муралов, Шляпников и другие противники Сталина, продолжающие громко именовать себя «ленинской» гвардией».



К этому же периоду относится начало создания оппозиционерами сети подпольных организаций. (Новая оппозиция была тем более опасна, что была тайной и внешне ничем не выдавала себя. Сталин называл таких скрытых оппозиционеров «двурушниками»).

Сталин, приняв капитуляцию Зиновьева и Каменева, не мог не дать им ещё одну уничтожающую оценку, которая подвергала сомнению возможность доверия подобным лидерам:

«История говорит, факты говорят, что никто ещё не перескакивал так легко от одних принципов к другим, никто ещё не менял так легко и свободно своих взглядов, как лидеры нашей оппозиции» (Соч. Т.10. С.360).

Как видим, у оппозиционеров 20 — 30 годов, и, в частности, у Зиновьева и Каменева, не хватило ни ума, ни порядочности, чтобы признать правоту И.В. Сталина, решавшего задачи социалистического строительства в огромной стране — СССР — по формуле:

«Мы отстали от передовых стран на 50 — 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Более того. Они всячески препятствовали социалистической реконструкции страны. «Ленинские» гвардейцы», в частности, Зиновьев и Каменев то и дело оказывались по другую сторону баррикад от В.И. Ленина и И.В. Сталина…

9 — 24 августа 1936 года состоялся первый открытый московский процесс над 16 обвиняемыми по делу «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра» (Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским, Тер-Ваганяном, Дрейтцером и другими).



Все обвиняемые подтвердили свои признания в причастности к убийству С.М. Кирова, в связях с Троцким, дали показания на Томского, Бухарина, Рыкова, Радека, Пятакова, Сокольникова, Серебрякова и были осуждены на смертную казнь.

Наблюдавший за судом член английского парламента Деннис Притт заявил:

«Я считаю весь процесс и способ обращения с подсудимыми образцом для всего мира».

Лев Троцкий, внимательно следивший из Норвегии за процессом, следующим образом подвёл итог политиканству «близнецов»:

«Десять лет они качались между жизнью и смертью, сперва в политическом смысле, затем в моральном, и, наконец, в физическом».

Троцкий знал, что говорил. Будучи сам убеждённым врагом сталинского тезиса о «построении социализма в одной стране» и организатором «коммунистического» подполья в СССР, он был лучше всех осведомлён о подспудных течениях в партии и стране.

Урицкий

Урицкий Моисей Соломонович (1873 —1918) — социал-демократ с 1898 года, с 1903 года — меньшевик. В 1917 году вошёл в группу «межрайонцев» (которую возглавлял Троцкий) и вместе с ними был принят в партию большевиков. Избран членом ЦК РСДРП(б).



С 16 октября — член Военно-революционного центра большевиков, созданного для партийного руководства восстанием в Петрограде. Член Петроградского ВРК. Делегат II Всероссийского съезда Советов, избран членом ВЦИК. После Октябрьской революции комиссар по делам созыва Учредительного собрания.



В феврале 1918 года примкнул к «левым» коммунистам по вопросу о заключении Брестского мира, председатель Петроградской ЧК. Убит эсером.

По отзыву А. Луначарского, Урицкий был «железной рукой, которая реально держала горло контрреволюции в своих пальцах».

На деле террор, развёрнутый Урицким в Петрограде, был направлен на физическое уничтожение не только «контрреволюции» (то есть сознательных противников советской власти), но и всех, кто хотя бы потенциально мог не поддержать большевиков.

По распоряжению Урицкого были расстреляны демонстрации рабочих, возмущённых действиями новой власти; подвергнуты пыткам, а затем убиты офицеры Балтийского флота и члены их семей.

Несколько барж с арестованными офицерами были потоплены в Финском заливе.

Петроградская ЧК обрела репутацию поистине дьявольского застенка, а имя её главы наводило ужас.

Являлся одним из первых организаторов «красного террора».

Утром 30 августа 1918 убит в вестибюле Народного Комиссариата внутренних дел Петрокоммуны (на Дворцовой площади) Леонидом Каннегисером.

Сам Каннегисер принадлежал к небольшой партии народных социалистов.

2 сентября 1918 Я. Свердловым, в обращении ВЦИК, был объявлен Красный террор (подтверждён постановлением Совнаркома от 5 сентября 1918), как ответ на покушение на Ленина 30 августа и убийство в тот же день председателя Петроградской ЧК Урицкого (случайны ли такие совпадения?).



ИАЦ



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