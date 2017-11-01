Координатор штаба Навального в Петербурге Полина Костылева уволена, но бардак остался

В «хозяйстве» оппозиционера Алексея Навального произошли кадровые перемены. Руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков уволил координатора Полину Костылеву с поста главы питерского подразделения. Не справилась с порученной работой, или по каким другим причинам?

Стоит напомнить, что Полина Костылева не раз попадала в поле зрения правоохранителей за нарушение порядка организации митингов и неповиновение распоряжениям сотрудникам полиции. На посту главы ее теперь сменил юрист штаба Денис Михайлов. Сама Костылева отказалась комментировать свое увольнение. Оно и понятно: работа у нее «на двоечку».

Из последних неудач Костылевой – провальный митинг 7 октября, который своей неорганизованностью запомнился не только сторонникам Навального, но и всем россиянам. В тот день в Петербурге умерла женщина, так и не дождавшись прибытия скорой помощи. Причина: сторонники Навального заполонили весь Литейный проспект, желая пройти до площади Восстания.

Тысяча людей, давка, за что Костылеву критиковали все, в том числе и сами оппозиционеры. По ее вине штаб Навального обвинили в желании бросить детей под дубинки. Но и это еще не все: в Сеть попал разговор между питерскими волонтерами, обсуждающими пользу от провокаций и конфликтов с полицией на митингах. Мол, это играет на руку Навальному.

Не сложились у Костылевой отношения и с руководством столичного штаба – Ольгой Гусевой и Кирой Ярмаш, которых она обвинила в преследовании «своих целей». Кроме того, она так сильно хотела руководить всей работой на Северо-Западе, что повсюду продвигала только своих людей. В Москве ее деятельность стала вызывать недовольство, а «саботаж» на местном уровне, мешающий созданию народных штабов, симпатий явно не прибавил.

Нельзя обойти вниманием и такой аспект деятельности штабов Навального как проведение агитации. В Петербурге она отсутствовала.

Это связано с отсутствием не только хорошей организационной работы, но и наличием технических проблем. Костылева успела переругаться со всеми сотрудниками, привычно называющими ее за глаза «вздорной бабой», неспособной адекватно реагировать на критику.

Конфликт с политическим активистом Федором Грудиным, известной фигурой в Петербурге, показал, что Костылева адекватно оценивать обстановку в городе неспособна, впрочем, как и работать в режиме многозадачности и привлекать новых волонтеров.

Грубость, хамство, отсутствие опыта администрирования и нацеленность на скандал стали причиной возникновения внутренних конфликтов в штабе. И как же отреагировал сам Навальный на координатора-скандалистку? Просто ответил, что такие люди всегда найдутся. Нет проблем! Всякое бывает…

Браво! Просто отличный ответ для человека, позиционирующего себя в качестве кандидата на президентских выборах. Он не смог навести порядок в своих штабах, правильно выбрать координаторов, оценить их деятельность на местах и принять во внимание жалобы волонтеров, но при этом желает стать президентом страны?

Конфликтный человек на должности координатора штаба в Северной столице – показатель его управленческих качеств и организации работы на местах. Тем более что Костылева «засветилась» везде, где только смогла, не сдерживая свою конфликтную натуру. Так, в начале года ее исключили из оргкомитета «Вставай на защиту Исаакия» за требование, направленное администрации «ВКонтакте» об удалении группы активиста «Открытой России», созданной в защиту собора. Мол, она создала свою. Прикрывайте.

И ведь на первый взгляд не скажешь, что Костылева «вздорная баба». Шарий и вовсе охарактеризовал ее как человека, «питающегося прокисшим кефиром».

Но, видимо, уже многих Костылева своими провалами утомила, раз решили избавиться. Сам Навальный ничего не сделал, а вот Волков, подбиваемый, вероятно, женским коллективом федерального штаба, показал ей на дверь. И кто руководит всей этой кампанией, кто решения принимает? Алексей Навальный или его приспешники? В любом случае, в штабах его бардак, координаторы себе на уме, а конфликты стали визитной карточкой кампании. Не может у себя порядок навести, а еще в президенты рвется.