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Каникулы в школе: дайте маме отпуск!

22:25. 1 ноября 2017 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:

shkolniye-kanikuly-1.jpgКаникулы – огромная радость для детей и головная боль для родителей. Чем занять ребенка? С кем его оставить? Как оторвать от соцсетей и компьютерных игр? Как не разочаровать чадо, ожидающее настоящее приключения в награду за усердную (ну или не очень) учёбу? Счастье для родителей, если сына или дочь можно «спихнуть» на это время бабушкам и дедушкам. Однако с каждым годом такое решение встречает сопротивление ребенка: ему скучно в душных объятиях родственников. Поэтому лагерь в каникулы - замечательное решение!

Детских лагерей сейчас огромное множество, поэтому к выбору нужно отнестись тщательно. Наибольшую популярность набирают языковые лагеря, где отдых совмещен с обучающий программами. «Ох, опять учёба!» – скажете вы. Ошибаетесь. Такие каникулы не станут продолжением школьной зубрежки, обучение строиться на живом общении и становиться частью жизни смены. А при выезде за границу неотъемлемой составляющей путешествия.

Хотя не так и важно поедет в этот раз ваш ребенок вместе с лагерем за границу, в оздоровительный центр Ленобласти или на море. В любом случае важно расстояние от дома, как осознание собственной «взрослости» и возможность увидеть новое. Испытать приключение. Потому что все ребята ждут новыех друзей и впечатлений.

"Это возможность попробовать себя в чем-то новом: фото- и видеосъемка, театральные постановки, современные танцы. - рассказывает Наталья Фесенко создатель международного детского лагеря Мимикрия. - На наших сменах мы стараемся предлагать  детям актуальные мастер-классы". Поэтому смена превращается в свеобразный языковой экспресс-курс. Дети в игровой форме изучают иностранный язык с носителями 24 часа в сутки, причем совершенно не задумываясь об этом.

Кроме того детский лагерь это  здоровое времяпрепровождение - сбалансированное питание, вместо чипов и колы,  физические нагрузки, а не просиживагие за компьютером, прогулки на свежем воздухе и отличный сон.

Это и воспитание лидерских качеств. Каждый ребенок может и хочет быть первым и лучшим, однако ежедневно в г коле учителя стремятся причесать всех под одну гребенку, ведь так удобнее.

Ну и конечно детский лагерь - это  отдых для родителей. Чадо, покинувшее дом на неделю-две – настоящие каникулы для уставших взрослых.

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