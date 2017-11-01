Главная » История, Творчество

Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны

10:03. 1 ноября 2017 Просмотров - 416 3 коммент. Опубликовал:


С окончанием Великой Отечественной войны советский народ получил возможность приступить к мирному созидательному труду. Предстояло возродить сотни разрушенных городов и поселков, восстановить железные дороги и промышленные предприятия, поднять материальный уровень жизни людей.

Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны
Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны
Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны
Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны
Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны
Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны
Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны
Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны
Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны







Оцените материал:


ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ


ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:


Материалы публикуемые на “НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ” это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения. Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.
Категория: История, археология | Источник: http://timeallnews.ru/32262-kakovo-bylo-nashim-dedam-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny.html| Материал подготовлен: http://nashaplaneta.su/news/0-0-0-0-1| Просмотров: 349 | Добавил: Bujhm0709| | Теги: каково, Отечественной, дедам, войны, Великой, после, Было, нашим | Рейтинг: 4.5/35

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

3 коммент.»

  • 2785 2401
    Руса 1 ноября 2017 в 11:28 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да, это был подвиг, трудовой. Восстановили народное хозяйство в кратчайшие сроки.
    А ведь многим советским солдатам, после разгрома Третьего рейха, предстояла
    еще война с Японией и не все из них вернулись живыми.
    А в наше, мирное время закрылись и разрушены десятки тысяч заводов и фабрик, за
    последние 15 лет исчезли более 20 тыс. деревень и поселков. И позорный процесс продолжается. Разве за это воевали наши отцы и деды? Низкий им поклон и вечная
    память.

    Ответить
  • 2654 192
    Михаил 1 ноября 2017 в 12:06 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Подвиг одних – это всегда следствие безответственности других. Вся Европа лежала в развалинах и никто не называет подвигом ее восстановление. Видимо в СССР это было подвигом потому, что труд был непосильным и за гроши.

    Ответить
  • 661 601
    Мирослава 1 ноября 2017 в 14:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Михаилу! Только родства не помнящие ублюдки могут так говорить про наших предков! В Европу отъезжайте,там и пишите свои пасквили!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>