Каково было нашим дедам после Великой Отечественной Войны
10:03. 1 ноября 2017 Просмотров - 416 3 коммент. Опубликовал: brahman
С окончанием Великой Отечественной войны советский народ получил возможность приступить к мирному созидательному труду. Предстояло возродить сотни разрушенных городов и поселков, восстановить железные дороги и промышленные предприятия, поднять материальный уровень жизни людей.
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Источник: nashaplaneta.su
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Да, это был подвиг, трудовой. Восстановили народное хозяйство в кратчайшие сроки.
А ведь многим советским солдатам, после разгрома Третьего рейха, предстояла
еще война с Японией и не все из них вернулись живыми.
А в наше, мирное время закрылись и разрушены десятки тысяч заводов и фабрик, за
последние 15 лет исчезли более 20 тыс. деревень и поселков. И позорный процесс продолжается. Разве за это воевали наши отцы и деды? Низкий им поклон и вечная
память.
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Подвиг одних – это всегда следствие безответственности других. Вся Европа лежала в развалинах и никто не называет подвигом ее восстановление. Видимо в СССР это было подвигом потому, что труд был непосильным и за гроши.
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Михаилу! Только родства не помнящие ублюдки могут так говорить про наших предков! В Европу отъезжайте,там и пишите свои пасквили!