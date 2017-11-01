Как строилась пирамида Хеопса

Или ещё одно подтверждение о тройственности пирамиды Хеопса.

В 2009 году французский архитектор Жан-Пьера Уден (Jean-Pierre Houdin), а позже и при поддержке египтолога Боба Брайера (Bob Brier) из американского университета Лонг-Айленда, наблюдая то, как в горах построены дороги, выдвинул аналогичное с этим ошибочное предположение о технологии строительства египетской пирамиды Хеопса. – Что каменные блоки доставляли на пирамиду волоком, вокруг её стен по наклонным пандусам и коридорам, как по серпантинной горной дороге. – Это длинный и трудоёмкий путь. Вслед за этим исследователи начали искать своей гипотезе доказательства.

В обоснование своего предположения Жан-Пьер принял исследования группы инженеров из французской Академии наук. Которые в 1986 году несколько месяцев сканировали снаружи содержание пирамиды Хеопса на предмет обнаружения внутри её скрытых полостей. Французские исследователи обнаружили по периметру пирамиды на разной высоте широкие полосы с меньшей, примерно, на 15% плотностью.

(См. картинку гравиметрии пирамиды Хеопса). Разным цветом на ней выделены участки с плотностью от 1,85 до 2,3 тонны на 1 кубометр.

Объяснить же почему образовались разреженные полосы вдоль стен пирамиды, французские научные работники никак не смогли, а потому результаты исследования в последующем в ученом мире не получили никакого обсуждения.

В июле 2012 года в России русским инженером В. Гарматюком была раскрыта «тайна» пирамиды Хеопса. – Приведены очевидные доказательства о том, что пирамида, как подобие «русской матрешки» внутри состоит из трёх пирамид трёх фараонов.

См. об этом материалы в СМИ.

Когда стало известно, что внутри пирамиды Хеопса (третьей от начала) есть более древняя (на 360 лет раньше) вторая пирамида (см. картинку – заглубленный вход во вторую пирамиду). И есть ещё более древняя первая усеченная пирамида (мастаба, которая обнаруживает себя по подземному залу под пирамидой и др. признакам), то полосы материала с меньшей плотностью внутри пирамиды Хеопса нашли объяснение. – Полосы показывают и подтверждают разделение тел второй и третьей пирамид.

Как и чем это объясняется?

Наружный слой пирамиды для прочности конструкции выкладывался из тёсаных, плотно уложенных блоков. Отсюда и высокая плотность внешнего слоя стен.

Тогда как внутренние ряды пирамид состоят из грубо подогнанных неотесанных блоков. Потому плотность внутренних рядов пирамиды меньше.

Не исключено и то, что внутри пирамиды (не в центральной части, где находятся погребальные камеры фараонов) в качестве наполнителя объема использовали насыпь из камней, щебня и песка, доставляемых на пирамиду в корзинах. Это удешевляло и значительно ускоряло строительный процесс. При точном измерении заметно, что боковые грани пирамиды имеют некоторую впалость внутрь на глубину до одного метра.

За 4,5 тысячи лет со времён строительства пирамиды было много землетрясений, которые раз за разом постепенно утрясали её содержимое. И от этого стены, если в них есть сыпучий материал из-за меньшей плотности, несколько провалились внутрь.

Третья (видимая внешняя) пирамида фараона Хеопса увеличила по бокам и по высоте вторую (внутреннюю) пирамиду на 10 – 15 метров. Внутренние нетесаные блоки третьей пирамиды уложены вдоль плотных тесанных внешних стены второй пирамиды. Поэтому французскими исследователями гравиметрии зафиксирована разница в плотности материала внутри пирамиды, она-то (разница плотности) и создает видимость «серпантина». Это обстоятельство отметили французские исследователи в 1986 году, но объяснить не смогли.

Другие аргументы Жан-Пера Удена и Боба Брайера, приведенные в доказательство своей гипотезы «серпантинного» строительства, каждый отдельно имеет своё объяснение.

Ведь исследователи в 2009 году ещё не знали, что пирамида Хеопса состоит из трех разных пирамид.

Например, продольные полосы из каменных блоков одного цвета на гранях пирамиды Хеопса, трактуемые ими, как «пыльные дороги» от транспортировки – объясняются однородным цветом камней, добытым в каменоломне из одного пласта породы.

Третья пирамида наращивалась каменными блоками равномерно по высоте и периметру на стены второй пирамиды, как «сливки на торт». Камень добывали в одном месте, а потому есть сходство блоков в цвете. В какой очередности каменные блоки добывали, в такой последовательности их и укладывали в стены. Когда брали блоки в другом месте, то и цвет их несколько отличался.

Или другой их аргумент – небольшая выбоина-углубление на ребре вблизи вершины пирамиды, который они называют транспортным коридором. Она могла быть сделана позже постройки пирамиды, например, как неудачная попытка проникнуть внутрь. Эта выбоина могла быть использована, как: караульное помещение стражников, для подачи сигнала, как сторожевой пост, для религиозных, отшельнических, культовых или других целей.

Тот факт, что пирамида Хеопса состоит из трех разных пирамид, разделенных между собой по времени строительства на сотни лет, означает, что строилась она не одним поколением людей, не было такого великого строительства «на одном дыхании».

Это смягчает, волнующую умы проблему трудоемкости строительства пирамиды, но не отменяет и нисколько не уменьшает грандиозность, несомненно, величайшего в истории человечества сооружения древней египетской цивилизации.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда

31.10.2017 г.