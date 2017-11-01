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Как китайский баскетболист Дуэйна Джонсона “опустил”

00:21. 1 ноября 2017 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:

Киноактер Дуэйн Джонсон, также известный под псевдонимом «Скала», находясь в Китае, сделал фото с самым высоким баскетболистом мира Сунь Минмином. Рост игрока — 236 см.

 

 

Данное фото он опубликовал в своем Твиттере 24 октября 2014 года. Давайте подробно изучим, что нам показывают жесты на этой фотографии.

Сун Минмин спокоен и уверен в себе. Единственный жест, которые выдает его слабое волнение - это спрятанный в карман большой палец левой руки.

А вот Дуэйн очень не комфортно себя чувствует. Он сильный и накачанный актёр, но стоять рядом с таким высоким и большим человек ему явно не удобно. Он всячески пытается с помощью жестов показаться свою уверенность. Давайте их подробно разберем.

 

Ноги и ступни

 

 

Джонсон их очень широко расставил, чтобы захватить как можно больше пространства и показать свои территориальные нападки. При этом широко развернул ступни в разные стороны, чтобы показать всю свою «мужскую силу». Так обычно любят сидеть мужчины, которые красуются перед девушками.

 

Руки и большие пальцы

 

 

Ещё один интересный мужской жест, которые акцентирует внимание на «мужской силе» и демонстрирует уверенность своего хозяина. Также обратите внимание на слегка расставленные локти - это жест подобный расставленным широко ступням - или захват как можно больше пространства вокруг себя.

 

Грудь, голова, мимика

 

 

Грудь выпрямлена, чтобы дышать полной грудью, плечи расставлены, голова слегка закинута назад, чтобы показать свою надменность или крутость. А также обратите внимание на сдвинутые брови - это демонстрация гнева, который ассоциируется с мужской силой.

Да, Дуэйн показывает всем телом жесты уверенности, но почему тогда он не уверен? Потому, что этих жестов слишком много. Он с помощью их пытается добавить себе уверенности рядом с таким высоким человеком.

Метки: психология
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