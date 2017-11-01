Евгений Волобуев. Фглонизм и фглонисты – это слова, которые, увы, придется научиться выговаривать каждому человеку на Земле

Когда десять лет тому назад был установлен факт гибели капитализма, то возникла необходимость в наименовании того межформационного безобразия, в котором оказалось человечество. Его решили назвать фглонизмом.

Развитие интернета привело к вовлечению народных масс в творчество, дало возможность им стать причастными к решению судеб своего народа и всего человечества.

Коммунисты России, конечно же, бросились искать причины разрушения СССР, подозревая, прежде всего, что причины эти надо искать в недоработках теории марксизма.

Многие тысячи рядовых коммунистов дневали и ночевали на коммунистических форумах. Самыми объемными темами, в которых количество комментариев исчислялось десятками тысяч, были темы о природе стоимости. И это было закономерно. Ведь марксизм-ленинизм-сталинизм вышел из исследования Марксом вопросов стоимости.

Споры шли годами, но просветления у коммунистов никак не случалось.

Но вот, примерно в 2008 году, в довольно многочисленной группе рядовых коммунистов, в несколько десятков человек, самоорганизовавшихся вокруг рядового коммуниста и рабочего железнодорожника Виктора Григорьевича Горбунова, имевшего ник FGLO, совершился прорыв. Прорыв этот произошел благодаря предложению участника группы Александра Иванова, физика из Протвино, рассматривать не проблемы стоимости, а сосредоточиться на изучении только вопросов прибавочной стоимости и вопроса ее присвоения, как вопроса эксплуатации. Ведь стоимость появляется и наращивается прибавочной стоимостью.

И дело сразу пошло на лад. Было выяснено, что абстрактная прибавочная стоимость присваивается не сама по себе, а превращается в выпускаемые (у Маркса – добавочные) деньги и только тогда присваивается, присвоением выпускаемых денег. Было выяснено, что капиталист присваивал выпускаемые золотопаритетные деньги, благодаря производимому на производстве же золоту. То есть было выяснено, что эксплуатация нас носит эмиссионный характер, и что капитализм был намертво привязан к золотопаритетности денег.

Было выяснено, что, в результате отмены золотопаритетности денег, официально произошедшей в 1976 г., схема выпуска и присвоения денег изменилась, капиталисты утеряли возможность присвоения выпускаемых денег, превращенной прибавочной стоимости, прибыли. Капитализм исчез!

Было выяснено, что выпускаемые деньги у нас теперь присваивает ворье, частные банкиры, незаконно выпускающие себе деньги.

Стало понятно, что происходит смена формаций и мы, человечество, попали в некое межформационное состояние, где властвует ворье, частные банкиры. Конечно, это межформационное состояние, новое для человечества, требовало своего названия. И в этом названии не могло быть слова с корнем капитал. Потому что, вместе с понятиями капитализма и капиталистов, исчезло и понятие капитала, как собственности или денег, приносящих их владельцам выпускаемые деньги, превращенную прибавочную стоимость, прибыль.

После долгих споров, коммунисты группы В. Г. Горбунова, устав от рассмотрения множества предложений, как назвать наше сегодняшнее межформационное состояния, в которых преобладали уже известные названия, типа олигархизма, воризма, татизма, что уже было в истории и не могло считаться новым, единодушно решили назвать это новое межформационное сегодняшнее наше состояние в честь В. Г. Горбунова – фглонизмом. А ворье, частных банкиров, незаконно выпускающих и присваивающих себе деньги, сегодняшних наших властителей, пришедших на смену капиталистам, решили называть фглонистами.

Конечно, эти слова трудно выговариваемы. Но дать эти названия, было правом первооткрывателей. Теперь каждому жителю Земли придется научиться выговаривать эти слова. Любая попытка дать иное название происходящему сегодня, будет посягательством на права первооткрывателей, будет попыткой присвоения не себе принадлежащего.

За прошедшие годы это открытие гибели капитализма подтвердилось множество раз. Оказалось, например, что существует марксистско-ленинско-сталинская методология определения смены формаций. Ее, как и эмиссионную суть эксплуатации, сегодняшние коммунисты забыли напрочь, в ходе антисталинистской компании, разорвавшей преемственность сегодняшних коммунистов с большевизмом, оторвавшей сегодняшних коммунистов от элементарных мировоззренческих установок, которые большевики знали назубок, в том числе и от установки, выдвинутой большевиками, о невозможности отката в СССР к капитализму. К. Маркс, Ф. Энгельс, И. В. Сталин говорили о формационно образующих цивилизационных подвижках, позволяющих резко повысить производительность труда, идущих впереди формаций. В. И. Ленин даже предположил, что такой подвижкой, ведущей в коммунизм, является электрификация. Появление этих подвижек приводит к гибели старую формацию и к появлению нового способа производства материальных средств, приводит к появлению новой формации.

Так, появление ветряной и водяной мельниц привело к гибели рабовладельчества и к появлению феодализма. Так, появление паровой машины и ткацкого станка привело к гибели феодализм и к появлению капитализма.

А отмена золотопаритетности денег не просто дала возможность резкого увеличения производительности труда, а сняла все объективные ограничения с роста производительности труда и производства товаров. Капиталистические золотопаритетные ограничения, в росте производительности труда и наращивании производства товаров, были сняты отменой золотопаритетности денег, вместе с капитализмом, капиталистами и капиталом. Теперь больше нет нужды в новых формационно образующих цивилизационных подвижках и сменах формаций. Формационное развитие человечества завершается. Человечество начало вход в окончательную свою формацию. По всем существенным признакам видно, что это будет коммунистическая формация.

Появился и окончательный для человечества способ производства материальных средств. Основной характеристикой этого способа производства является неограниченно возрастающее производство товаров, идущее рядом с соответствующе неограниченно возрастающим выпуском денег. К этой характеристике имеется существенное добавление – у кого выпускаемые деньги, у того и выпускаемый товар. А выпускаемые деньги сегодня у фглонистов, ворья. То есть у этого ворья (фглонистов) сегодня находится все развитие человечества, а у остальных людей – нет ничего из развития, есть только простое воспроизводство. Да и то постоянно скукоживаемое.

Посмотрите, например, на этот график.

http://www.e-news.su/in-world/15858-larush-vybirayte-libo-uoll-strit-libo-chelovechestvo-globalnyy-puzyr-dostig-2-kvadrillionov.html

Это не мыльный пузырь, как часто утверждается. За этими выпущенными и присвоенными деньгами, экспоненциально возрастающими, стоит столь же мощный выпуск товара, в силу закона соответствия товарных и денежных масс. И все это достается фглонистам, достается ворью. А человечество остается, по деньгам и товару, под осью абсцисс, обреченное на деградацию и гибель.

Еще более экспоненциален такой график для СССР и России. Если в СССР, где господствовали золотопаритетные установки и соглашение об отмене золотопаритетности, подписанное и СССР на Ямайке в 1976 г., было ратифицировано только в январе 1991 года, с 1986 г. и по 1991 г. денежная масса М2 увеличилась в 1,6 раза, а ВВП вырос в 1,9 раза, то в России с 1991 г. и по сегодня М2 официально выросла в 40 000 раз, а ВВП – в 80 000 раз. И все прошло в России мимо бюджета и мимо населения, все загребли себе фглонисты.

Коммунисты группы В. Г. Горбунова, выяснив все это, сразу же написали и опубликовали обращение, в котором потребовали законного (бюджетного) направления выпускаемых денег населению России. И никто из наших ведущих политических деятелей, известных ученых, никто из наших коммунистических начальничков так и не откликнулся на это обращение публично и громко.

Установили гибель капитализма рядовые коммунисты, а решают программно этот вопрос статусные коммунистические идеологи, которым, прежде этого решения, надо признать свои многолетние ошибочные призывы к борьбе с уже несуществующим капитализмом. Чего они не делают и не сделают, потому что сегодняшние наши статусные коммунистические идеологи, мнящие себя стратегами и тактиками, – сплошь трусы, сплошь карьеристы, сплошь предатели трудового народа. Я, рядовой коммунист, ведь не в первый раз обращаюсь столь уничижительно, со столь тяжкими обвинениями, к своим коммунистическим начальничкам, но они, утерев «божью росу», продолжают делать свое черное дело, обрушивая на наш народ и все человечество все новые несчастья.

Мне, в этом месте, греет душу одно, что впредь население Земли будет пользоваться наименованиями фглонизм и фглонисты, выдвинутыми в честь рабочего В. Г. Горбунова.

Тем не менее, это игнорирование нашими начальничками, не только начальничками коммунистов, открытий, сделанных рядовыми гражданами, в том числе и рядовыми коммунистами, возмутительно. Ведь коммунистами группы В. Г. Горбунова сделано великое множество открытий, жизненно важных для нашего народа и человечества.

Было выяснено, что экономика России искусственно устроена бесприбыльной, из-за отсутствия легального (бюджетного) прохождения в экономику выпускаемых денег, прибыли. На этой бесприбыльности погибло множество предприятий, уничтожено множество народа. Но дело еще и в том, что Россия и ее народ погибают на этой бесприбыльности экономики России, а по миру распускаются слухи, что так нам и надо, потому что мы, народы бывшего СССР, якобы лентяи.

Было установлено, что учетная ставка стала непригодной, как регулятор экономики. Главным регулятором экономики теперь должен стать Показатель неинфляционно выпускаемых денег.

Было установлено самое крупное ограбление в истории человечества, ограбление человечества на все деньги. Ведь все деньги проходят стадию выпуска. И все деньги на этой стадии присваиваются фглонистами. Крупнее ограбления быть уже не может.

Было установлено, что это необыкновенное ограбление является основой коррупционности, бандитизма, терроризма. Понятно, что лишение человека права на его же выпускаемые деньги, это лишение человека права на его же заработок, это лишение человека права на достойную жизнь, часто, права человека и на саму жизнь.

Было установлено, что на Западе, например, в Евросоюзе, часть выпускаемых денег направляется в бюджеты стран, что позволяет этим странам жить в некоторой прибыльности, а не погибать в убыли, как погибает Россия и другие республики бывшего СССР. То есть был установлен факт геноцида народов России и народов других республик бывшего СССР.

Было установлено, что все наши политические деятели, идя на выборы, всегда обещают повысить нам зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, но пока всегда обманывают нас, потому что никогда не связывают повышение наших доходов с эмиссионностью. Зарплаты, пенсии, пособия, стипендии у всех нас могут увеличиться только тогда, когда будут неинфляционно выпущены деньги и эти неинфляционно выпущенные деньги законно (бюджетно) пройдут в наши зарплаты, пенсии, пособия, стипендии.

Было установлено, что ликвидация этого невообразимого ограбления нашего народа на все деньги, передачей эмиссионности (выпускаемых денег) народу, приведет к резкому наращиванию благополучия нашего народа, приведет народ не просто к нормальной жизни, а к процветанию и быстрому развитию во всех отношениях. Бюджет России сразу, неинфляционно и безналогово увеличится на порядок. Соответственно, резко увеличатся доходы граждан. И далее бюджет России и доходы граждан начнут наращиваться неинфляционно и экспоненциально.

Было установлено, что законное (бюджетное) направление выпускаемых денег в бюджет, приведет не только к резкому увеличению доходов всего, без исключения, населения страны, но и к выравниванию доходов населения России.

Было установлено, что отмена золотопаритетности денег ликвидировала не только капитализм и капиталистов, но ликвидировала классы и, соответственно, возможность классовой борьбы. Ведь ворье (фглонисты), пришедшее на смену капиталистам, является не классом, а деклассированными элементами, сколь бы богатыми они ни были. Этот пункт вызвал особое негодование наших коммунистических начальничков, только и способных, как малые дети, на подражательство.

Было установлено, что человечество завершило свое стихийное (конкурентное) развитие и начало переход к разумному своему развитию. Ведь деньги теперь выпускаются на государственном уровне, хотя сегодня и разворовываются на этом уровне фглонистами. На уровне народа, как и на уровне предприятий и отраслей, невозможна уже конкуренция, как борьба между собой за прибыль, за выпускаемые деньги.

Было установлена возможность ликвидации войн и прочего военного противостояния стран и даже возможность ликвидации революций и прочих общественных потрясений. Ведь страны и народы, не идущие в новую формацию, гибнут. Так погиб СССР, так вот-вот погибнет и Россия. А вход в новую коммунистическую формацию, как теперь стало окончательно ясно, должен осуществляться не через мировую революцию, а через полное, открытое и законное (бюджетное) направление выпускаемых денег населению в каждой стране. То есть страны и их народы будут вынуждены заниматься собственным развитием, за свой счет, а не за счет соседей. И это развитие будет тем полнее, чем полнее будет сплочение стран и народов.

Было совершено и множество других важнейших открытий. Все это было сделано благодаря тому, что участники группы В. Г. Горбунова работали бескорыстно на наш народ и человечество, не были связаны какими-либо корпоративными обязательствами, не преследовали свои личные цели прославления и прочего, как это сегодня присуще деятелям в любых правительственных или общественных организациях. Но бескорыстие у нас перестало цениться.

Это засилье рвачества и безразличия в нашем обществе, просто показательно подтвердил случай, произошедший с коммунистами группы В. Г. Горбунова. Среди многих важнейших открытий, совершенных коммунистами группы В. Г. Горбунова, было сделано жизненно важное для человечества открытие, что набивка прибавочной стоимости происходит, в основном, прошлым трудом (знаниями, технологиями). Это открытие не только показывает необходимость творческого, первооткрывательского дальнейшего пути развития человечества, но и дает возможность спасения человечества, например, в случае исчерпания природных ресурсов, дает уверенность человечеству, в выходе его в глубокий космос. И вдруг там появился московский ученый (тоже ведь физик!) Валерий Иванович Пунтус и заявил, что он это открытие сделал много лет назад, еще в 2001 г. (Пунтус В.И. Природа стоимости. -М.:Изд-во “Русская энциклопедия, 2001.)Оказывается, никем из ученых это жизненно важное открытие В. И Пунтуса так и не было востребовано за многие годы?! Потому что все наши сегодняшние начальнички ищут свое хапужническое, не обращая внимания на других, не понимая, что счастье каждого в материальной области теперь выковывается, в первую очередь и главным образом, сотворением коллективного счастья.

Нам пора наладить учет и оповещение нашего народа по открытиям и изобретениям, совершаемых бескорыстно, совершаемых ради блага народа и человечества, а не ради собственного прославления, не ради закрепления каких-либо личных прав на открытие или изобретение, что пока только и делается.

Меня здесь могут спросить: а почему это я ограничиваюсь только жителями Земли? Ведь, вполне возможно, что во Вселенной существуют еще цивилизации. И там тоже могут появиться фглонисты.

Это вряд ли. Вряд ли во всех вселенных может появиться цивилизация, имеющая столько слабоумных чиновников, политиков, ученых, идеологов, чтобы ввергнуть общество в такое состояние, когда одни деятели строят капитализм, который уже не построить, а другие ведут неистовую борьбу, курам на смех, на протяжении уже более сорока лет, с несуществующим уже капитализмом. И всех обирают ушлые пройдохи, ворье, фглонисты, незаконно выпускающие себе деньги и присваивающие этими деньгами 90% труда населения.

Евгений Волобуев, журналист