Энгдаль: Китайско — Российское урегулирование и долларовая система

Официальное объявление, размещенное на веб-сайте Китайской валютной торговой системы (CFETS), добавляет чрезвычайно важное замечание о том, что CFETS планирует ввести аналогичные PVP-системы для операций юаня с другими валютами на основе инициативы Китая в области Нового торгового пути.

Это подтверждает то, что я обсуждал в статье I, опубликованной в апреле 2016 года, а именно о том, что грандиозный проект, связанный с поясом Китая, «Один пояс — один путь» (BRI), имеет встроенную валютную составляющую на основе золота, которая может изменить глобальный баланс сил в пользу стран Евразии, из России и стран Евразийского экономического союза в Китай и по всей Азии.

Ранее называемый «Новый экономический шелковый путь», BRI представляет собой обширную сеть высокоскоростных железнодорожных линий, которая строится, пересекая страны Евразии, включая Центральную Азию, Монголию, Пакистан, Казахстан и, конечно же, Российскую Федерацию и распространяется на Иран , потенциально в Турцию и Восточную Африку. В настоящее время в настоящее время участвуют около 67 стран или попросили присоединиться к амбициозному проекту, общая стоимость которого может превышать триллионы долларов и будет трансформировать глобальную торговлю. По оценкам HSBC, проект инфраструктуры BRI, который сегодня охватывает страны, производящие почти одну треть глобального ВВП, ежегодно будет производить дополнительную торговлю в размере 2,5 триллиона долларов США . Это серьезное изменение нового мирового порядка.

Создание долларовой резервной валюты

Академические представления теории валют и теории резервной валюты, как правило, скучны, по крайней мере и требовали моего терпения при изучении. Однако это изменение валютного курса в Китае и России является одним из самых динамичных изменений в игре, к которой банки Вашингтона и Уолл-стрит приступили в американском Бреттон-Вудсе в 1944 году.

Речь идет не о снижении валютных рисков в торговле между Россией и Китаем. Их торговля в собственных валютах, минуя доллар, уже значительна, поскольку США санкционировали атаку на Россию в 2014 году — что является очень глупым шагом Казначейства Обамы. Речь идет о создании обширной новой альтернативной резервной валютной зоны или зон, не зависящих от доллара.

Доминирование американского века, которое издатель Time-Life Генри Люси провозгласил в 1941 году, возникло в конце войны. В 1945 году, когда бомбы перестали падать над Европой и Японией, президент Гарри Трумэн дал понять Англии, что не будет места Британской империи в качестве соперника, отменил кредиты США потребовав банкротства Великобритании с целью вернуть свои военные долги Вашингтону , а также потребовали резкого сокращения мировой торговли в фунтах стерлингов, тогда ещё составляющей около 50% от общей мировой торговли. Британцы основывали свои надежды на восстановление своей империи на своем Содружестве и в регионе торговли с стерлинговыми предпочтениями.

Для Вашингтона Уолл-стрит после 1945 года стало единственным сосредоточением финансовой власти США. Британия была вынуждена проглотить свою огромную надменную гордость и обратиться к недавно созданному Международному валютному фонду и, шаг за шагом, разобрать колонии Британской империи, начиная с Индии по финансовым соображениям. Это открыло дверь для гегемонии доллара над мировой экономикой за пределами коммунистических стран. С 1945 года власть Соединенных Штатов как мировой сверхдержавы держалась на двух столпах-самых мощных — военном и долларовом, в качестве бесспорной мировой резервной валюты, позволяя Вашингтону контролировать мировую экономику.

В 1944 году Федеральная резервная система удерживала более 70% мирового денежного золота в составе своих резервов. Каждая другая валюта была привязана к доллару. Доллар был привязан к золоту. Долларо-голодный послевоенный мир в 1950-х годах отчаянно нуждался в долларах для финансирования реконструкции. Доллар начал свое восхождение, поскольку валюта мировых центральных банков была резервной валютой или якорной валютой, чему способствовал тот факт, что страны ОПЕК согласились продать свою нефть только за доллары. Большая часть финансирования мировой торговли осуществлялась в долларах.

Никсон и инфляция в долларах США

В Бреттон-Вудсе Федеральный резерв США гарантировал, что другие страны, держащие долларовые резервы, могут в любое время обменять их на золото Федерального резерва США. К концу 1960-х годов, соглашения начали разрушаться, поскольку Франция и другие страны требовали золота в обмен на то, что они видели как завышенный курс доллара. Промышленность США ржавеет из-за отсутствия новых инвестиций, а федеральные дефициты США пухнут из-за войны во Вьетнаме. Другие народы больше не желали признавать, что «доллар был так же хорош, как золото». Они потребовали золото, а не «так же хорошо».

После «Никсонского шока», когда президент Никсон разорвал Бреттон-Вудское соглашение в августе 1971 года, чтобы позволить доллару плавать без какого-либо выкупа золота, у мира было мало выбора, кроме как принимать завышенные бумажные доллары, инфляцию, цену на нефть которая взлетела с 1973 года, принимая разработанную госсекретарем Генри Киссинджером и фракцией Рокфеллера политику США. Отказ от конвертируемости золотого доллара было реакцией Вашингтона на то, что центральные банки Франции, Германии и других стран ОЭСР потребовали от ФРС все больше и больше жесткого золота за свои бумажные доллары, а запасы золота в США оказались под угрозой истощения.

Здесь начались корни самой необычайной глобальной большой инфляции в истории. Начав бюджетный дефицит США во время войны во Вьетнаме в 1970-х годах и 400% -ный рост цен на нефть к 1974 году, цена, которую Казначейство Вашингтона в секретной сделке с Саудовской Аравией в 1974-75 годах застраховала, будет выплачиваться остальным миром в долларах , мировые долларовые поставки росли астрономически. Доллары в мировом обороте, более не подлежащие погашению в золоте, выросли на 2000% в период между 1971 и 2015 годами. Производство реальных товаров не увеличилось примерно на 2000%.

Тот факт, что доллар остается самой значительной резервной валютой центрального центрального банка, по-прежнему составляет около 64% ​​всех мировых резервов в настоящее время, а евро на 20% является ближайшим конкурентом, дает правительству США чрезвычайное преимущество.

С 1971 года США управляют бюджетным дефицитом в течение 41 из последних 45 лет, единственным исключением из которых является четыре года в 1990-х годах, когда поколение Baby Boom достигло пиковых доходов и достигло максимального налога на социальное обеспечение Целевого фонда. Казначейство Клинтона сделало учетные манипуляции, чтобы считать этот разовый эффект общим налоговым доходом Казначейства, мошенничеством. Каждый год, начиная с 2001 года, бюджет США возобновил огромный дефицит, превысив только в 2009 году 1,4 трлн. Долл. США, как и 1400 млрд. долл. США, во время финансового кризиса, который начался в 2008 году. В 2000 году (тут наверно ошибка имеется ввиду 1971), до разрыва доллара с золотом, дефицит США составлял 3 млрд. Долл. США ,

Правильно, другие страны считают это огромным недостатком. Их инвестиции в казначейские облигации в долларах США для собственных резервов центрального банка становятся бесполезной бумагой. Поскольку они более или менее вынуждены инвестировать сальдо торгового баланса, полученное из их экспорта в надежные облигации или векселя США, или аналогичные американские ценные бумаги, ежегодный приток китайских центральных банковских долларов — сальдо торгового баланса Японии, долларов США до 2014 года, из Германии и других стран с избытком торговли — позволяет американскому казначейству удерживать процентные ставки ненормально низкими. Это также позволяет Вашингтону финансировать эти дефициты без какого-либо серьезного стресса. В этом году дефицит США достиг впечатляющих 585 миллиардов долларов.

По сути, Китай и Россия в последние годы финансируют военный бюджет США, покупая американские облигации и векселя, которые позволяют Казначейству финансировать этот дефицит без повышения процентных ставок. Циничная ирония заключается в том, что военный бюджет США, финансируемый Россией и необходимостью Китая удерживать долларовые резервы от возможных валютных войн Вашингтоном, как это было сделано против России после 2014 года, направлена ​​на контроль над Россией и Китаем и в конечном итоге на уничтожение их экономики.

Если законодательство о сокращении налогов Трампа теперь станет законом, дефицит США ударит по луне. Это является фоном для лучшего понимания того, что готовят Китай и Россия и смежные страны, чтобы уменьшить их уязвимость к тому, что находится на баллистической траектории, к обанкротившейся глобальной резервной системе доллара. Если Китай, Россия и другие союзнические страны Евразии, особенно страны Шанхайской организации сотрудничества и потенциальные члены, такие как Иран и Турция, обращаются к двусторонним соглашениям, таким как Китай и Россия, для урегулирования торговли, минуя доллар США, доллар как мировой резерв валютная домино упадет, и другие валюты её заменит. Китайский юань является ведущим кандидатом. Рубль также.

Статус резерва Юань

Новейший шаг к прямому урегулированию двусторонней торговли между Китаем и Россией с другими странами по новому Шелковому пути, который внедряется в систему, является основным фундаментом в создании жизнеспособной альтернативы доллару США в качестве резервной резервной валюты.

Десять лет назад такая идея была отвергнута западными экономистами как нелепая. Они утверждали, что за десятилетия до того, как мир примет Юань в качестве резерва. Юань не был конвертируемым.

В 2016 году Китай был принят Международным валютным фондом в качестве одной из пяти ведущих валютных компонентов специальных прав заимствования МВФ, рассчитанных в корзине валют. Этот шаг дал юаню серьезный импульс в международном принятии.

До 2004 года юань не допускался за пределы Китая. С того времени китайские органы денежно-кредитного регулирования заложили тщательную основу для интернационализации юаня. По данным Общества всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации (SWIFT), интернационализация юаня происходит в три этапа: сначала в качестве использования для торгового финансирования, затем для инвестиций и долгосрочных резервных валют. Теперь, когда «долгосрочная перспектива» выглядит удивительно кратковременно, поскольку Китай превосходит ожидания обычных экономистов с интернационализацией своего юаня. Эта перспектива того, что юань станет глобальной якорной или резервной валютой, превышающей долю евро в ближайшие несколько лет, заключается в том, что, мягко говоря, тревожат казначейство США, Федеральную резервную систему и банки Уолл-стрит.

В отчете за 2016 год банк HSBC сообщил, что с 2012 года юань юаня стал пятой наиболее широко используемой валютой платежа в мире .

Два года назад, в октябре 2015 года, Китай инициировал Китайскую международную платежную систему (CIPS). В то время как он подписал соглашение о сотрудничестве с доминирующим SWIFT, он дает потенциальный вариант в случае санкций США в отношении Китая, которые будут функционировать независимо от SWIFT. В 2012 году давление Вашингтона на частную бельгийскую систему SWIFT по международной банковской клиринговой системе, через которую проходят практически все международные транзакции между банковскими учреждениями, блокирует международную клиринговую систему для всех иранских банков, заморозило на иранских активах за рубежом 100 миллиардов долларов и способность экспортировать нефть за доллары исчезла. Этот момент не остался не замечен ни в Пекине, ни в Москве, особенно когда некоторые глупые конгрессмены США призывали к исключению SWIFT против российских банков после 2014 года.

В марте этого года Эльвира Набиуллина, глава центрального банка России, заявила: «Мы закончили работу над собственной платежной системой, и если что-то случится, все операции в формате SWIFT будут работать внутри страны. Мы создали альтернативу ».

Создание новой валютной архитектуры

Финансовые требования обширной инициативы по развитию железной дороги Китая доходят до триллионов долларов. Азиатский банк развития может аккумулировать инвестиции в размере 8 триллионов долларов в ближайшие годы, чтобы поднять эти экономики на эффективный и планомерный рост. Основополагающим событием в Пекине Азиатского инвестиционного инвестиционного банка (AIIB) в прошлом году, стал важный шаг на пути к международному финансированию проекта BRI. (Новый шелковый путь)

В апреле 2016 года Китай объявил о своем решении о создании Шанхайской золотой биржи в рамках Народного банка Китая в качестве крупного международного центра ценообразования на торговлю золотом и золотом в юанях, с фактическим учетом в физическом золоте между банками, нефтеперерабатывающими заводами, производителями и торговыми домами. В дополнение к этому, решение Китая начать ежедневное снижение цен на золото в юанях, которое может в конечном итоге вытеснить доминирующее лондонское назначение цены за золотое, систему, которую обвиняли в манипулировании мировыми ценами на золото в течение многих лет.

Объявляя свою инициативу по программе один пояс, один путь (новый шелковый путь), китайское правительство в небольшом замеченном комментарии заявляло, что маршруты его высокоскоростных железнодорожных проектов через страны Евразии свяжут теперь отдаленные, недоступные регионы, которые, как известно, имеют большие незавершенные золотые запасы, мировые рынки через BRI.

То, что делает Китай с Россией, заключается не в том, чтобы атаковать доллар США, чтобы уничтожить его. Это маловероятно и никому не принесет пользы. Скорее, это создание независимой альтернативной резервной валюты для других стран, желающих защитить себя от все более частых финансовых атак банков США, Уолл-стрит и хедж-фондов. Речь идет о создании важнейшего элемента национального суверенитета, потому что сегодня система доллара используется для разрушения экономического суверенитета остального мира. Как утверждал Генри Киссинджер в 1970-х годах: «Если вы контролируете деньги, вы контролируете весь мир».

В заявлении китайского правительства о том, что его система расчетов с прямым расчетом и взаимным платежом между Китаем и Россией будет распространена на другие страны BRI, добавляет ещё один кирпич в тщательном наращивании этой альтернативной денежной системы, альтернативы с золотым резервом, независимой политически взрывоопасной системы доллара США, которая могла бы изолировать страны Евразии от финансовой войны в Вашингтоне и ЕС в ближайшие годы.

Это то, от чего Вашингтон в замешательстве. Их варианты исчезают с каждым днем. Военная, финансовая, кибервариантная, цветная революция — все более бессильны из страны, которая позволила разрушить собственную индустриальную и рабочую базу в интересах финансовой олигархии. Так обрушилась Римская империя в четвертом веке, как и англичане между 1914 и 1945 годами, а также каждая империя в истории, основанная на долговом рабстве.