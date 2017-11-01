Экологичное питание – ключ к духовному восхождению
Мы часто не задумываемся о том, что едим. Но это не значит, что пища не влияет на наше состояние и сознание. Ведь когда мы принимаем пищу, то питаем не только физическое тело, но и душу, и дух. Кормить – это значит, направлять (от слова “корма”). И кормящий, словно кормчий, задаёт направление развития или деградации человека.
Магия приготовления и принятия пищи открывает безграничные возможности духовного восхождения посредством питания. Особенно ярко и наглядно это проявляется на первых ступенях.
В передаче мы раскроем следующие вопросы:
- Как организовать питание так, чтобы это способствовало не только укреплению здоровья и долголетию, но и духовно взращивало человека?
- Традиционное питание ведрусса. Питание по варнам.
- Почему у каждого человека есть свое “правильное” питание?
- Вехи развития человека в питании в настоящее время.
- Рост духовности и его связь с питанием.
- Частота и чистота человека.
- Вибрации пищи и утончение физического тела человека.
- Связь питания, здоровья и духовного развития.
- Общение с духовным миром и вибрации.
- Питание тонких тел человека.
- Сферы жизни и праническое питание.
- Как развить духовное видение с помощью питания?
- Общение с пищей, выбор полезных для себя продуктов.
- Выращивание пищи в Пространствах Любви.
- Осознанное приготовление с любовью.
- Сочетаемость продуктов. Получение новых свойств – синергия.
- Питание дикоросами.
- Голодание. Питание внутренними продуктами, как духовная практика.
Автор-сказительница – Любава Живая
Источник: www.kramola.info
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чЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ЕСТ, СЛУШАЕТ И ВИДИТ. тАК ЧТО: ОВОЩИ, ЗЛАКИ, МОЛОКО И МЕД; НАРОДНАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА; КРАСОТЫ пРИРОДЫ!