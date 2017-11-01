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Экологичное питание – ключ к духовному восхождению

09:23. 1 ноября 2017 Просмотров - 238 Один комментарий Опубликовал:

Мы часто не задумываемся о том, что едим. Но это не значит, что пища не влияет на наше состояние и сознание. Ведь когда мы принимаем пищу, то питаем не только физическое тело, но и душу, и дух. Кормить – это значит, направлять (от слова “корма”). И кормящий, словно кормчий, задаёт направление развития или деградации человека.

Магия приготовления и принятия пищи открывает безграничные возможности духовного восхождения посредством питания. Особенно ярко и наглядно это проявляется на первых ступенях.

В передаче мы раскроем следующие вопросы:

- Как организовать питание так, чтобы это способствовало не только укреплению здоровья и долголетию, но и духовно взращивало человека?

- Традиционное питание ведрусса. Питание по варнам.

- Почему у каждого человека есть свое “правильное” питание?

- Вехи развития человека в питании в настоящее время.

- Рост духовности и его связь с питанием.

- Частота и чистота человека.

- Вибрации пищи и утончение физического тела человека.

- Связь питания, здоровья и духовного развития.

- Общение с духовным миром и вибрации.

- Питание тонких тел человека.

- Сферы жизни и праническое питание.

- Как развить духовное видение с помощью питания?

- Общение с пищей, выбор полезных для себя продуктов.

- Выращивание пищи в Пространствах Любви.

- Осознанное приготовление с любовью.

- Сочетаемость продуктов. Получение новых свойств – синергия.

- Питание дикоросами.

- Голодание. Питание внутренними продуктами, как духовная практика.

Автор-сказительница – Любава Живая


Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

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    София 1 ноября 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    чЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ЕСТ, СЛУШАЕТ И ВИДИТ. тАК ЧТО: ОВОЩИ, ЗЛАКИ, МОЛОКО И МЕД; НАРОДНАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА; КРАСОТЫ пРИРОДЫ!

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