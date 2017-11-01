Другая история Земли (Познавательное ТВ, Дмитрий Мыльников)

Дмитрий Мыльников: Другая история Земли. Глобальная катастрофа после метеоритного удара. Выступление на Первой Челябинской конференции думающих людей 21 октября 2017.

ЖЖ Дмитрия Мыльникова: https://mylnikovdm.livejournal.com

Содержание:

0:00:00 – следы от пробившего земную кору метеорита

0:05:44 – теория метеоритного удара

0:12:30 – как образовалась пустыня Сахара

0:20:30 – зоны повышенной вулканической активности и субдукции

0:28:22 – как образовался гранит

0:29:53 – инерционная волна цунами

0:35:35 – образование гор Америки

0:38:13 – смещение полюса Земли

0:39:58 – противоречия официальной теории дрейфа континентов

0:47:38 – следы глобальной волны

0:53:04 – где ранее находились полюсы вращения Земли

0:56:35 – тектоника пробоя и свойства магмы

0:57:34 – как образовался Гранд каньон в Колорадо

1:02:52 – механизм возникновения Всемирного потопа

1:06:50 – искусственный карьер или природное катастрофическое образование?

1:13:59 – почему образовались солончаки

1:19:01 – пересыхание водоёмов

1:20:34 – фарерская астроблема

1:22:12 – образование гор и складчатости рельефа

1:28:43 – горные мегалитические стены

1:33:00 – катастрофический миф про Фаэтона

1:37:27 – изменения русел рек

1:41:16 – изменение наклона земной оси

1:46:00 – античность и возрождение

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Источник: www.youtube.com