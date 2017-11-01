Другая история Земли (Познавательное ТВ, Дмитрий Мыльников)
Дмитрий Мыльников: Другая история Земли. Глобальная катастрофа после метеоритного удара. Выступление на Первой Челябинской конференции думающих людей 21 октября 2017.
ЖЖ Дмитрия Мыльникова: https://mylnikovdm.livejournal.com
Содержание:
0:00:00 – следы от пробившего земную кору метеорита
0:05:44 – теория метеоритного удара
0:12:30 – как образовалась пустыня Сахара
0:20:30 – зоны повышенной вулканической активности и субдукции
0:28:22 – как образовался гранит
0:29:53 – инерционная волна цунами
0:35:35 – образование гор Америки
0:38:13 – смещение полюса Земли
0:39:58 – противоречия официальной теории дрейфа континентов
0:47:38 – следы глобальной волны
0:53:04 – где ранее находились полюсы вращения Земли
0:56:35 – тектоника пробоя и свойства магмы
0:57:34 – как образовался Гранд каньон в Колорадо
1:02:52 – механизм возникновения Всемирного потопа
1:06:50 – искусственный карьер или природное катастрофическое образование?
1:13:59 – почему образовались солончаки
1:19:01 – пересыхание водоёмов
1:20:34 – фарерская астроблема
1:22:12 – образование гор и складчатости рельефа
1:28:43 – горные мегалитические стены
1:33:00 – катастрофический миф про Фаэтона
1:37:27 – изменения русел рек
1:41:16 – изменение наклона земной оси
1:46:00 – античность и возрождение
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Источник: www.youtube.com