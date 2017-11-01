20 век в цвете. 1987 год. Чем жил мир 30 лет назад

Сегодня в нашем проекте1987 год за пределами СССР.После заморозков новой "Холодной войны" 1980-х к концу десятилетия в мире резко наступила "оттепель". И в соцлагере, и в "Третьем мире" назревали какие-то важные перемены, которые вскоре выльются в огромную волну смены режимов, "мировую демократическую революцию" рубежа 80х-90х.Но в 1987 году масштабы и скорость надвигающихся перемен не могли предсказать даже самые прозорливые аналитики.В мае 1987 года Горбачёв отправился в самую стабильную и благополучную страну соцлагеря, чтобы понудить Хонеккера начать в ГДР "демократические реформы" по советскому образцу.За страстным партийным поцелуемХонеккер упирался, потому что прекрасно знал, что в соцлагере любые "демократические реформы" заканчиваются 1956 годом. Его позицию поддерживал болгарский партийный лидер Тодор Живков, не говоря уже про Чаушеску.В итоге усилия Горбачёва всё же привели, как известно, к обрушению всех союзнических СССР режимов в Восточной Европе.Тем временем другой знаменитый реформатор конца 80-х, Дэн Сяопин заключал в свои объятия северо-корейского вождя Чим Ир Сена:Мудрый Дэн, очевидно, не стал выкручивать руки своему коллеге требованиями немедленно начать реформы по китайскому образцу, поэтому американские войска сегодня по-прежнему стоят там же, где и 60 лет назад, на 38-й параллели, а не на китайской границе.Правда, Северная Корея из без понуканий от "старших братьев" сделала за 30 лет огромный скачок в развитии, превратившись в мини-сверхдержаву с небоскрёбами и ядерным оружием.А в 1987-м день рождение вождя в Пхеньяне ещё праздновали на советской технике сталинских времён:В Южной Корее тем временем прошли первые относительно свободные общенациональные выборы, положившие начало Шестой Республике. В результате выборов победу одержал Ро Дэ У, который набрал 35,9 % голосов избирателей.Этому предшествовали крупнейшие студенческие волнения в июне 1987 года, настоящий "сеульский майдан":Несмотря на резкое потепление международного климата, в 1987-м мир продолжает пылать "горячими точками". Ирано-Иракская война, межусобные войны в Чаде и на Шри-Ланке, Интифада в Палестине, партизанское движение в Колумбии и Бирме.Женщины-бойцы из Каренской национально-освободительной армии, сражающейся против властей Бирмы, 1987:Кажется, они до сих пор воюют, хотя их военные успехи пошли на спад с середины 1990-х.(отвернулись западные кураторы).В декабре 1987-го в Палестине началась Интифада, война камней:1987 год многим памятен событиями американской и другой западной масс-культуры, которая уже начала активно проникать на территорию СССР.В 1987 году взошла звезда Патрисии Каас. Песня «Mademoiselle chante le blues» (дословно: «Мадемуазель поёт блюз») стала первым крупным хитом певицы. Запись была выпущена студией «Polydor» в декабре 1987 года.21-летняя Патрисия Каас, 1987:В 1987 году певица Мадонна снялась в фильме «Кто эта девчонка?». Фильм провалился в прокате, а New York Times назвал картину худшим фильмом года. Однако заглавная одноимённая композиция саундтрека стала хитом № 1 в США и Великобритании. В том же году Мадонна Луиза Чикконе-Пенн совершила первый мировой тур Who’s That Girl World Tour. Успех тура скомпенсировал неудачу в кино.Певица Шер в джинсах-варёнках, 1987:Майкл Джексон исполняет свой фирменный трюк в Smooth Criminal video, 1987:Майкл Джексон и его танцоры во время тура по раскрутке альбома «Bad» в Токио 1987 году:Главной звездой американского кино в 1987-м был Шварценеггер. В тот год на экраны вышел "Хищник":Этот образ навсегда останется в памяти сотен миллионов зрителей:А для интеллектуалов в том же 87-м вышел фильм "Уолл-стрит" режиссёра Оливера Стоуна:Разоблачение звериных законов капитализма.Оливер Стоун в своём фильме:Милла Йовович в 1987-м была ещё совсем юной фотомоделью. На обложке итальянского журнала Lei:Miss Glamour 1987-го:В 1987 года Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой "за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью":В том же году стихи поэта впервые после его эмиграции были опубликованы в СССР в журнале "Новый мир".Шанхай в 1987 году сверху выглядел практически также, как и в 1957-м, с колониальной архитектурой начала 1930-х и почти без автомобилей:Однако после 30 лет спячки следующие три десятилетия станут для Шанхая эпохой просто фантастического рывка в развитии. Шанхай в 1987 году и в наше время:Социалистический Берлин торжественно отмечает 750-летие города:Незадолго до этого восстановленный Главный городской храм соседствует с габаритной архитектурой в интернациональном стиле.Напротив к юбилею быстренько соорудили "исторический квартал" вокруг восстановленной кирхи Николая, на любителя получилось:Албанские города в 1987 году выглядели просто стерильно, при полном отсутствии автотранспорта:В Париже строится Большая Арка, которая станет символом нового делового центра города – квартала Дефанс (аналог нашего Москва-сити), май 1987:Пхеньян тоже строился. Военный оркестр поднимает боевой дух рабочих, 1987 год:Роскошный отель Hyatt Regency в Дубае вскоре после открытия в декабре 1987 года:На тот момент считался самым современным и фешенебельным отелем на всём Ближнем Востоке.Нефтяные эмираты на глазах наливались нефтедолларами и осваивали новые стандарты жизни.Покупатели осматривают спорткар Corvette на ежедневном автоаукционе в столице Кувейта, 1987:Ну и про компьютеры. На Западе начиналась эпоха ноутбуков!Sharp в рекламе своего PC-4501 в 1987 году:, 1907, 1908,, 1910, 1911, 1912,, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922,, 1925,, 1927,, 1929, 1930, 1931, 1932,, 1937, 1938, 1939, 1940,1942, 1943, 1944, 1947-улицы , 1948, 1949,, 1951,1957, 1958, 1959, 1960,, 1962,, 1967, 1968, 1969, 1970,, 1972, 1977-улицы , 1978, 1979, 1980,, 1982,, 1987/ СССР-1987 , 1988,, 1997, 1998,

Источник: colonelcassad.livejournal.com