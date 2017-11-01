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Чем жил мир 30 лет назад

21:18. 1 ноября 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:


20 век в цвете. 1987 год. Чем жил мир 30 лет назад

Сегодня в нашем проекте 20 век в цвете 1987 год за пределами СССР.
После заморозков новой "Холодной войны" 1980-х к концу десятилетия в мире резко наступила "оттепель". И в соцлагере, и в "Третьем мире" назревали какие-то важные перемены, которые вскоре выльются в огромную волну смены режимов, "мировую демократическую революцию" рубежа 80х-90х.
Но в 1987 году масштабы и скорость надвигающихся перемен не могли предсказать даже самые прозорливые аналитики.

В мае 1987 года Горбачёв отправился в самую стабильную и благополучную страну соцлагеря, чтобы понудить Хонеккера начать в ГДР "демократические реформы" по советскому образцу.

За страстным партийным поцелуем скрывались обостряющиеся противоречия между двумя лидерами:



Хонеккер упирался, потому что прекрасно знал, что в соцлагере любые "демократические реформы" заканчиваются 1956 годом. Его позицию поддерживал болгарский партийный лидер Тодор Живков, не говоря уже про Чаушеску.
В итоге усилия Горбачёва всё же привели, как известно, к обрушению всех союзнических СССР режимов в Восточной Европе.

Тем временем другой знаменитый реформатор конца 80-х, Дэн Сяопин заключал в свои объятия северо-корейского вождя Чим Ир Сена:


Мудрый Дэн, очевидно, не стал выкручивать руки своему коллеге требованиями немедленно начать реформы по китайскому образцу, поэтому американские войска сегодня по-прежнему стоят там же, где и 60 лет назад, на 38-й параллели, а не на китайской границе.

Правда, Северная Корея из без понуканий от "старших братьев" сделала за 30 лет огромный скачок в развитии, превратившись в мини-сверхдержаву с небоскрёбами и ядерным оружием.

А в 1987-м день рождение вождя в Пхеньяне ещё праздновали на советской технике сталинских времён:


В Южной Корее тем временем прошли первые относительно свободные общенациональные выборы, положившие начало Шестой Республике. В результате выборов победу одержал Ро Дэ У, который набрал 35,9 % голосов избирателей.
Этому предшествовали крупнейшие студенческие волнения в июне 1987 года, настоящий "сеульский майдан":


Несмотря на резкое потепление международного климата, в 1987-м мир продолжает пылать "горячими точками". Ирано-Иракская война, межусобные войны в Чаде и на Шри-Ланке, Интифада в Палестине, партизанское движение в Колумбии и Бирме.

Женщины-бойцы из Каренской национально-освободительной армии, сражающейся против властей Бирмы, 1987:


Кажется, они до сих пор воюют, хотя их военные успехи пошли на спад с середины 1990-х.(отвернулись западные кураторы).

В декабре 1987-го в Палестине началась Интифада, война камней:


1987 год многим памятен событиями американской и другой западной масс-культуры, которая уже начала активно проникать на территорию СССР.

В 1987 году взошла звезда Патрисии Каас. Песня «Mademoiselle chante le blues» (дословно: «Мадемуазель поёт блюз») стала первым крупным хитом певицы. Запись была выпущена студией «Polydor» в декабре 1987 года.

21-летняя Патрисия Каас, 1987:


В 1987 году певица Мадонна снялась в фильме «Кто эта девчонка?». Фильм провалился в прокате, а New York Times назвал картину худшим фильмом года. Однако заглавная одноимённая композиция саундтрека стала хитом № 1 в США и Великобритании. В том же году Мадонна Луиза Чикконе-Пенн совершила первый мировой тур Who’s That Girl World Tour. Успех тура скомпенсировал неудачу в кино.


Певица Шер в джинсах-варёнках, 1987:


Майкл Джексон исполняет свой фирменный трюк в Smooth Criminal video, 1987:


Майкл Джексон и его танцоры во время тура по раскрутке альбома «Bad» в Токио 1987 году:


Главной звездой американского кино в 1987-м был Шварценеггер. В тот год на экраны вышел "Хищник":



Этот образ навсегда останется в памяти сотен миллионов зрителей:


А для интеллектуалов в том же 87-м вышел фильм "Уолл-стрит" режиссёра Оливера Стоуна:


Разоблачение звериных законов капитализма.

Оливер Стоун в своём фильме:


Милла Йовович в 1987-м была ещё совсем юной фотомоделью. На обложке итальянского журнала Lei:


Miss Glamour 1987-го:


В 1987 года Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой "за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью":


В том же году стихи поэта впервые после его эмиграции были опубликованы в СССР в журнале "Новый мир".


Теперь посмотрим, как выглядели некоторые известные города 30 лет назад.

Шанхай в 1987 году сверху выглядел практически также, как и в 1957-м, с колониальной архитектурой начала 1930-х и почти без автомобилей:


Однако после 30 лет спячки следующие три десятилетия станут для Шанхая эпохой просто фантастического рывка в развитии. Шанхай в 1987 году и в наше время:



Социалистический Берлин торжественно отмечает 750-летие города:


Незадолго до этого восстановленный Главный городской храм соседствует с габаритной архитектурой в интернациональном стиле.

Напротив к юбилею быстренько соорудили "исторический квартал" вокруг восстановленной кирхи Николая, на любителя получилось:


Албанские города в 1987 году выглядели просто стерильно, при полном отсутствии автотранспорта:


В Париже строится Большая Арка, которая станет символом нового делового центра города – квартала Дефанс (аналог нашего Москва-сити), май 1987:


Пхеньян тоже строился. Военный оркестр поднимает боевой дух рабочих, 1987 год:


Роскошный отель Hyatt Regency в Дубае вскоре после открытия в декабре 1987 года:


На тот момент считался самым современным и фешенебельным отелем на всём Ближнем Востоке.

Нефтяные эмираты на глазах наливались нефтедолларами и осваивали новые стандарты жизни.
Покупатели осматривают спорткар Corvette на ежедневном автоаукционе в столице Кувейта, 1987:


Ну и про компьютеры. На Западе начиналась эпоха ноутбуков!

Sharp в рекламе своего PC-4501 в 1987 году:


Все серии проекта "20 век в цвете":
1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934/1934-36-улицы, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941-война/1941-улицы, 1942, 1943, 1944, 1945 война, 1945 мир, 1946/1946-улицы, 1947/СССР-1947/1947-улицы, 1948, 1949, 1950/СССР-1950, 1951, 1952/СССР-1952, 1953/СССР-1953/США-1953, 1954/СССР-1954, 1955/СССР-1955/1955-улицы, 1956/СССР-1956/1956-улицы, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961/СССР-1961, 1962, 1963/СССР-1963, 1964, 1965/СССР-1965, 1966/СССР-1966/1966-улицы СССР/1966-улицы мира, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973/СССР-1973, 1974, 1975, СССР-1975, 1976/СССР-1976/1976-улицы СССР/1976-улицы мира, 1977/СССР-1977/1977-улицы, 1978, 1979, 1980, 1981/СССР-1981, 1982, 1983, 1984/СССР-1984, 1985, 1986/СССР-1986/1986-улицы, 1987/СССР-1987, 1988, 1989/СССР-1989, 1990/СССР-1990, 1991/СССР-1991, 1992/СНГ-1992/1992-улицы, 1993, 1994/РФ-1994, 1995/РФ-1995, 1996/РФ-1996/1996-улицы, 1997, 1998, 1999/РФ-1999.

https://visualhistory.livejournal.com/1766646.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1987, история, фотографии
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