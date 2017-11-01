Борьба с ленью на пути к достижению цели. Часть 2
17 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Борьба с ленью на пути к достижению цели”.
Автор-сказитель – Александр Жарков
В передаче мы поговорили о лени и причинах её возникновения, как побороть лень и не дать ей возыметь власть над нашим истинным предназначением.
Также раскрыли следующие вопросы:
- Работа с астральными паразитами
- Свастика и усиление пространства
- Работа с Матушкой-Землей
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 17 октября 2017. Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта slavmir.org
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com