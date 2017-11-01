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Борьба с ленью на пути к достижению цели. Часть 2

09:21. 1 ноября 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

17 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Борьба с ленью на пути к достижению цели”.

Автор-сказитель – Александр Жарков

В передаче мы поговорили о лени и причинах её возникновения, как побороть лень и не дать ей возыметь власть над нашим истинным предназначением.

Также раскрыли следующие вопросы:

- Работа с астральными паразитами
- Свастика и усиление пространства
- Работа с Матушкой-Землей

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 17 октября 2017. Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта slavmir.org

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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