Борьба с ленью на пути к достижению цели. Часть 1

17 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Борьба с ленью на пути к достижению цели”.



Автор-сказитель – Александр Жарков



В передаче мы поговорили о лени и причинах её возникновения, как побороть лень и не дать ей возыметь власть над нашим истинным предназначением.



Также раскрыли следующие вопросы:



- Работа с астральными паразитами

- Свастика и усиление пространства

- Работа с Матушкой-Землей



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 17 октября 2017.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com