Уважаемые “партнеры”

Коротко по уважаемым "партнерам".1. Министр обороны США Мэтис вчера заявил, что США вполне могут нанести превентивный ядерный удар по "угрожающей США стране" даже без одобрения Конгресса США. С одной стороны, это конечно можно трактовать как попытку администрации Трампа высвободиться от зависимости, в которую попал Трамп в связи с обвинениями в связях с Кремлем. Это уже привело к тому, что Белый Дом вынужден согласовывать вопросы санкций против РФ с Конгрессом, а сама линия на нормализацию отношений с РФ была безжалостно торпедирована. С другой стороны, если отвлечься от сиюминутной внутриполитической конъюнктуры, то можно увидеть, что несмотря на все заявления Трампа и надежды наших западников, продолжается развертывание систем ПРО по стратегическому периметру России, идет развитие систем превентивного не ядерного нападения, ну а Россия все чаще обозначается представителями Пентагона как военный противник номер один. В этой связи, заявления Мэтиса являются с одной стороны алармистской риторикой для внутреннего потребления (тем более, что очевидно, что ни одна страна первой на США нападать не собирается), а с другой стороны, это еще один характерный сигнал направленный на формирование стратегической антироссийской повестки, которая обеспечивает Пентагону поддержку американского истеблишмента и гарантированный рост оборонных ассигнований в 2018-2020 годах.2. "Миротворец" Волкер вчера разразился целым рядом характерных заявлений связанных с Донбассом. США вполне очевидно занимают сторону Порошенко, поэтому Волкер в очередной раз предложил России "убраться" с Донбасса, а ДНР и ЛНР полностью исключить из переговоров, как несущественные факторы. Конечная цель – полная реализация украинского сценария ввода миротворцев на Донбасс, с целью фактического взятия под контроль границы РФ с ДНР и ЛНР, а также постепенной передачи под контроль Украины самих республик. Разумеется, полностью в обход минских соглашений и обязательств Киева по ним. Разумеется, ни Россия, ни ЛДНР на это не пойдут, что уже и было публично заявлено. Это с одной стороны намекает на то, что судьба проекта "ввода миротворцев" ждет судьба минских соглашений и нормандского формата, а с другой стороны, можно увидеть, что США совсем не заинтересованы в компромиссе и скорее желают сохранения данной ситуации как долгоиграющего управляемого конфликта на границах России, что дает им существенные выгоды в контексте идущей холодной войны.3. В самих США продолжается раскрутка "российского следа" в победе Трампа на выборах. Администрацию фактически мочат и в юридической плоскости, и в СМИ. Дело Манафорота и других сопричастных, дает противникам Трампа отличную возможность поддерживать идущую кампанию "Трамп – агент Кремля" еще в течении нескольких месяцев, пока Мюллер и Ко будут перемывать косточки окружению Трампа, даром, что никаких прямых улик о связях Трампа с Кремлем там нет. Но они как видим и не нужны, если даже работа на Януковича и отмывание денег, уже являются поводом, чтобы пристегнуть Манафорта к "российскому расследованию". Трамп уже неоднократно призывал прекратить этот цирк и дать ясный юридический ответ. Но оппоненты по понятным причинам заинтересованы в самом процессе, который системно подрывает легитимность президента США и создает предпосылки для реализации сценария с импичментом, если Трамп все же попробует освободиться от накинутых на него законодательных уздечек.PS. На заглавной карикатуре "электоральная база Трампа". Сейчас это достаточно популярная тема (особенно после сдачи Манафорта Мюллеру), даже несмотря на продолжающийся скандал с Вайнштейном-насильником и Спейси-педофилом, которые несколько отвлекли внимание от рассказов про то, как Кремль запустил руки в Овальный кабинет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com