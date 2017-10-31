Слезаем с нефтегазовой “иглы”

К 2020 г. доля нефтегазовых доходов федерального бюджета достигнет исторического минимума - на сырье будет завязана треть госказны, тогда как в "лучшие" для нефти и газа годы бюджет больше чем на половину состоял из НДПИ, прибыли от экспорта сырья и нефтепродуктов. Целью снизить зависимость от углеводородов российские власти задались (по крайней мере, на словах) еще до двукратного обвала нефтяных котировок, но едва ли сверстанный бюджет можно считать достижением. Следом за нефтегазовыми снижаются общие доходы бюджета, поддерживать которые приходится за счет роста налоговой нагрузки.

Нефтегазовые доходы (включают в себя НДПИ на углеводороды, экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты и газ), по прогнозу Минфина, в 2017 г. составят 39,4% от общих поступлений в госбюджет. В 2018 г. "сырьевая" доля снизится до 35,9%, в 2019 и 2020 гг. составит 33,7% и 33,4%. В 2018 г. госбюджет получит 5,479 трлн руб. (5,6% от ВВП) нефтегазовых доходов при цене на нефть $40,8 за баррель. В 2019 г. сумма уменьшится до 5,247 трлн руб. (5,1% ВВП), планы на 2020 г. - 5,440 трлн руб., но в процентах ВВП опять же происходит падение доли - до 4,9%.

В прошлом году премьер Дмитрий Медведев на встрече с "Единой Россией" представил сокращение доли нефтегазовых доходов бюджета как заслугу финансовых властей:

"Задача в том, чтобы мы производили продукцию и товары, которые способны конкурировать на международных рынках. Если мы этого добьемся, то у нас будет другая экономика. И мы этого добиваемся. Раньше 70% бюджета составляли доходы от экспорта углеводородов, а сейчас 45%, значит, мы можем без этого себя кормить. Надо меняться и пользоваться этой ситуацией".

Строго говоря, на 70% из нефти и газа федеральный бюджет не состоял никогда, по крайней мере, по официальной версии статистов. Так, по данным Минфина, наибольший удельный вес сырьевые статьи доходов имели в 2012-2014 гг. - более 50% и три года назад нефтегазовые доходы перевалили за 51%, заняв 10,4% в ВВП страны. Затем - период низких цен на нефть с параллельными валютными скачками. Как итог - потеря нефтяного триллиона в 2016 г. и 10%-ный рост ненефтегазовых доходов (однако во многом это заслуга "приватизации" "Башнефти" государственной "Роснефтью").

В нефтегазовых доходах наибольшую долю занимает НДПИ в виде углеводородного сырья, в 2018 г. это 3,547 трлн руб. Причем, поступления от главного сырьевого налога в следующие два года будут падать: на 332,3 млрд руб. в 2018-м и на 137,2 млрд руб. - в 2019-м. Отчасти снижение будет компенсировано лишь в 2020 г. Минфин объясняет динамику изменением цен (только удешевление барреля "Юралс" в следующем году "отнимет" 576 млрд руб.), падением добычи нефти и газа, а также корректировкой налогового законодательства.

В прогнозном бюджете снижение доли нефтегазовых доходов вызвано тем, что на заниженном уровне фиксируется цена нефти, одновременно завышается экономический рост, считает руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин: "В ситуации, когда мы предполагаем, что будет идти рост за счет ненефтяного сектора, доля доходов от него объективно снижается. При этом в прогнозе нет признаков правдоподобия, потому что он базируется на вещах, которые никак не обоснованы".

Обратная динамика в ненефтегазовых доходах: увеличиваются поступления по налогу на прибыль, НДС, акцизам. Удельный вес этой части поступлений в ВВП растет с 9,7% в 2017 г. до 9,8% к ВВП в 2020 г. Но рост вызван не только экономической динамикой, Правительство увеличило ряд псевдоналоговых платежей: ставки утилизационного сбора на сельскохозяйственную, дорожную и строительную технику (от индексации на 15% до введения новых видов сборов), акцизы на топливо и автомобили (с 2018 г. вводится дифференцированная шкала акцизов на легковые автомобили мощностью свыше 200 л.с). Кроме того, с 1 июля 2018 г. планируется понизить порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования физлицами, что отразится на стоимости покупок в иностранных интернет-магазинах.

Заметим также, что прогноз по ненефтегазовым доходам сформирован с учетом направления на дивиденды 50% прибыли госкомпаний. Как известно, этот норматив ряд крупных игроков успешно обходят, если же "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Россети" и другие компании выполнят условия, бюджет в 2018 г. получит 379,8 млрд руб. дивидендов, в 2019 г. - 425,6 млрд руб., в 2020 г. - 456,9 млрд руб.

Увеличение "косвенных" налогов, таких как акцизы, - результат манипуляции фискальными мерами, считает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. Однако перевес в сторону несырьевых доходов, по его мнению, - свидетельство того, что экономика становится более диверсифицированной и может развиваться не только за счет нефтегаза.

"Доказательством может быть стабилизация курса рубля по отношению к конвертируемым западным валютам, прежде всего, к доллару. Он колеблется достаточно сильно, но вокруг определенной величины и зачастую в фазе, противоположной движениям цен на нефть. К тому же Росстат указывает на положительные темпы роста экономики за первое полугодие. Все говорит о том, что экономика вышла в позитивную зону, сделала она это как раз за счет ненефтегазовых отраслей. Я считаю, что это тенденция, она становится явной и видимой", - рассказал Накануне.RU Беляев.

Однако в полной мере заместить нефтегазовые рубли не удалось, доказательство тому - снижение доходов относительно ВВП с 16% в 2017 г. до 14,8% в 2020 г. Динамика связана "с сокращением доли нефтегазового сектора на фоне отстающих темпов роста физических объемов добычи и экспорта", признают в Минфине. Свой эффект окажет и завершение сделки ОПЕК: цены на "Юралс" выйдут на траекторию $40 уже к концу 2018 г.

Процент нефтегазовых доходов в госбюджете, как видно на графике ниже, все еще зависит не от усилий, якобы прилагаемых Правительством для диверсификации экономики, а от стоимости нефти. Нефтедоллары формируют запасы, от них зависит налоговая политика, да и политика в целом. Как результат - бюджет-2018 по своей структуре является практически полным отражением казны середины "нулевых".

Средства Фонда национального благосостояния, который в будущем году поглотит Резервный фонд, значатся в числе источников финансирования дефицита в 2018 г., начиная с 2019 г. "кубышку" запечатают. Решение объясняется тем, что копить сверхприбыли от сырья в период отсутствия таковых не получается. На начало 2016 г. в ФНБ находилось 5,227 трлн руб., к концу 2017 г., по прогнозам кабмина, там останется уже 3,901 трлн руб. В 2018 г. предполагается снижение объема средств ФНБ до 3,756 трлн руб. за счет направления 1,113 трлн руб. на покрытие дефицита и формирование средств Пенсионного фонда. При этом дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступят в ФНБ, оцениваются в 716 млрд руб. в 2018 г. и 547,1 млрд руб. - в 2019 г. За эти годы из ФНБ будет потрачено лишь 8,2 млрд руб. на формирование пенсий.

Нефтегазовый дефицит федерального бюджета сократится с 9,1% в 2016 г. до 5,8% ВВП в 2020 г.

"Де-факто бюджетная политика уже с февраля текущего года проводится в соответствии с переходными положениями бюджетных правил. Дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 г., не могут быть использованы на финансирование расходов бюджета. Результатами такой политики уже стало снижение зависимости курсовой динамики от цен на нефть и укрепление доверия инвесторов к проводимой политике", - отмечено в документах к проекту бюджета 2018-2020 гг.

Напомним, что в Госдуме находится проект закона о распределении части нефтегазовых доходов между россиянами. Авторы, депутаты фракции КПРФ, предлагают в 2018 г. отдать жителям порядка 1 трлн руб. Коммунисты уверены, что падение сырьевых доходов не является причиной отказа от инициативы.

"Посмотрите на котировки нефти - цена растет. Мы получим дополнительные доходы, которые власти хотят инвестировать в американскую экономику. Напомню, что "кубышка", куда будут складывать доходы, номинирована в нефтедолларах. Мы считаем такую политику в корне неверной, нефтедоллары должны служить возрождению российской экономики. Сейчас бюджет в целом сокращает расходы, но при этом 38% тратится на оборону и безопасность, а на сельское хозяйство - 1,5% - это продолжение бюджетной политики, направленной на убиение собственной экономики. Как можно говорить о снижении сырьевой зависимости, если сама бюджетная политика формируется, исходя из долларовых цен на нефть и размера бивалютной корзины? Экономика остается зависимой", - поделился своим мнением с Накануне.RU депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

"Отнять" доходы у госказны хотят не только коммунисты. Накануне на слушаниях бюджета в Совете Федерации Минфину предложили отдать часть ненефтегазовых доходов от акцизов регионам. В частности, речь шла о зачислении в бюджеты субъектов поступлений от акцизов на крепкий алкоголь и табак, доходов от топливных сборов. Однако в условиях борьбы за сокращение дефицита федерального бюджета просьба сенаторов в ближайшие годы навряд ли будет услышана.

Доходы России от экспорта нефти за 5 месяцев 2017 г выросли в 1,5 раза, от экспорта газа - на 18%

Доходы России от экспорта нефти в январе-мае 2017 г выросли на 47,5% по сравнению с показателем за январь-май 2016 г и составили 38,544 млрд долл США.

Такие данные Федеральная таможенная служба (ФТС) представила 7 июля 2017 г.

Доходы от экспорта нефти в дальнее зарубежье за 5 месяцев 2017 г увеличились на 51,1%, до 36,49 млрд долл США.

Доходы от экспорта нефти в СНГ выросли на 2,5% и составили 2,054 млрд долл США.

В физическом выражении за 5 месяцев 2017 г объем экспорта нефти сократился на 0,3% и составил 105,573 млн т.

Объемы поставок нефти в дальнее зарубежье выросли на 2,5%, до 98,208 млн т.

Поставки в страны СНГ сократились на 26,4%, до 7,365 млн т.

Рост доходов от экспорта нефти, как впрочем и других энергоносителей, на фоне снижения физического объема стало результатом реализации соглашения стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи нефти.

И несмотря сохраняющиеся негативные факторы, российский бюджет изрядно выиграл от повышения цен на нефть.

Доходы от экспорта нефтепродуктов в январе-мае 2017 г увеличились на 53,5%, до 25,845 млрд. долл США.

Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье принес России 23,831 млрд долл США, что на 50,7% больше, чем за 5 месяцев 2016 г.

Доходы от экспорта нефтепродуктов в СНГ увеличились на 62,4%, до 1,655 млрд долл США.

В физическом выражении экспорт нефтепродуктов из России в январе-мае 2017 г снизился на 1%, до 66,043 млн т.

Доходы России от экспорта газа Газпрома в январе-мае 2017 г выросли на 18,1% по сравнению с январем-маем 2016 г, до 15,201 млрд долл США.

В физическом выражении экспорт газа в январе-мае 2017 г вырос на 9% и составил 88,4 млрд м3.

Поставки в дальнее зарубежье выросли на 10,3%, до 72,8 млрд м3, в страны СНГ - на 4%, до 15,7 млрд м3.

Средняя стоимость экспортного газа Газпрома в январе-мае 2017 г составила 172 долл США/1000 м3, что на 8,3% больше по сравнению с январем-апрелем 2016 г.

На 2017 г Газпром прогнозирует среднюю экспортную цену на газ на уровне не ниже 167-171 долл США/1000 м3, хотя в свой бюджет компании на 2017 г заложена цена в 166 долл США/1000 м3.

Доходы Sakhalin Energy, оператора проекта Сахалин-2, в январе-мае 2017 г от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) сократились на 27,8% по сравнению с показателем за 5 месяцев 2016 г, до 1,137 млрд долл США.

Экспорт угля в январе-мае 2017 г принес России 5,108 млрд долл США, что на 63,2% больше по сравнению с показателем за январь-май 2016 г.

Доходы от экспорта угля в дальнее зарубежье выросли на 62,8%, до 4,743 млрд долл США, в СНГ - в 1,7 раза, до 365,7 млн долл США.

В натуральном выражении экспорт угля вырос на 11,1% и составил 67,842 млн т, в дальнее зарубежье было поставлено 63,94 млн т угля, в СНГ - 3,902 млн т.

Доходы РФ от экспорта э/энергии в январе-мае 2017 г сократились на 3% по сравнению с январем-маем 2016 г, до 220,9 млн долл США.

Экспорт в дальнее зарубежье за 4 месяца 2017 г в стоимостном выражении составил 169,4 млн долл США, в страны СНГ - 51,5 млн долл США.

Объем экспорта э/энергии снизился на 1,6% и составил 6,459 млрд кВт*ч.

Экспорт в дальнее зарубежье составил 5,261 млрд кВт*ч, в страны СНГ - 1,199 млрд кВт*ч.

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