Реальные достижения в сталинского периода СССР



Инфографика 1957 года демонстрирующая основные экономические, социальные и демографические показатели СССР, которые характеризуют глобальный размах изменений в России в период с 1917 до 1957 года.

Как это часто водилось в советское время, достигнутые показатели сравниваются не только с передовыми странами капиталистического Запада, но и с показателями "благословенного" 1913 года.

Собственно, именно эти показатели, которые определил масштаб изменений в стране и победу СССР в Великой Отечественной Войне, были тем якорем, которые не дали утопить Сталина, служа для него всемирно-историческим алиби, которое во многом и лежит в основе его современной реабилитации.



Сталин может нравится или не нравится, но экономические достижения всегда были неоспоримым фактом и точно так же как реформы Петра перевернувшие России были детищем царя-модернизатора, так и глобальные изменения в СССР были следствием плана, который олицетворял всем известный политический деятель.

«…По темпам роста экономической мощи СССР опережает любую страну. Более того, темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США» – "Нейшнл бизнес", США, 1953 г.