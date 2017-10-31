Опрос показал отношение россиян к репрессиям 30-40 годов

По мнению большинства россиян (53%), от репрессий, в первую очередь, пострадали невинные люди, 31% опрошенных сказали, что жертвами стали противники Сталина, 19% назвали жертвами политических преследований противников общественного строя СССР. Затруднились с выбором ответа на вопрос 11% респондентов, отмечается в исследовании.

"Фигура Сталина продолжает оставаться одной из самых противоречивых в российской истории XX века, оценка его вклада в развитие нашей страны вызывает яростные споры и разделяет общество", — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Говоря о политически мотивированных массовых репрессиях, он отметил: "Россияне согласны, что эти репрессии были необоснованными и неправосудными, а их жертвы нуждаются в реабилитации".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 и 24 августа 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Биография Иосифа Виссарионовича Сталина :

Советский партийный, государственный и военный деятель Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился 21 декабря (9 декабря по старому стилю) 1879 года (по другим данным, 18 декабря (6 декабря по старому стилю) 1878 года) в грузинском городе Гори в семье сапожника.

В 1894 году окончил Горийское духовное училище и поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию, откуда был исключен за революционную деятельность в 1899 году.

В 1898 году вступил в грузинскую социал-демократическую организацию "Месаме-даси".

С декабря 1899 года работал вычислителем-наблюдателем в Тифлисской физической обсерватории. С марта 1901 года — на нелегальном положении, стал профессиональным революционером. В период подпольной революционной деятельности неоднократно подвергался арестам и ссылкам.

Вступив на стезю революционной борьбы, имел не менее 30 псевдонимов, наиболее известные из них Коба и Сталин. Псевдоним "Сталин" стал впоследствии фамилией.

В ноябре 1901 года Сталин был введен в состав Тифлисского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), в марте 1903 года заочно избран в состав Кавказского союзного комитета РСДРП.

В 1903 году, после раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков, поддержал большевиков.

В 1906-1907 годах Сталин участвовал в организации ряда экспроприаций в Закавказье. В 1907 году был одним из руководителей Бакинского комитета РСДРП.

В 1912 году на пленуме ЦК РСДРП Сталин был заочно введен в состав ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП.

Участвовал в основании газет "Правда" и "Звезда", написал статью "Марксизм и национальный вопрос".

В 1914-1916 годах находился в ссылке в Туруханском крае.

В декабре 1916 года Сталин, мобилизованный в армию, по этапу был направлен в Красноярск, а затем в Ачинск, где его застала Февральская революция 1917 года.

В марте 1917 года вернулся в Петроград (ныне Санкт-Петербург). Был введен в состав Бюро ЦК партии большевиков и в редакцию газеты "Правда". Участвовал в подготовке и проведении Октябрьской революции 1917 года.

В 1917-1922 годах был народным комиссаром по делам национальностей, одновременно с 1919 года — наркомом государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.

Во время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.

С 1922 года — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии (большевиков), с 1934 года — секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП(б), переименованной в Коммунистическую партию Советского союза (КПСС) в 1952 году.

Оставаясь на посту секретаря ЦК партии, Сталин с мая 1941 года был председателем Совета народных комиссаров (Совета министров) СССР.

С 30 июня 1941 года он был председателем Государственного комитета обороны, с 19 июля 1941 года — Народным комиссаром обороны (с марта 1946 года до марта 1947 года — министром Вооруженных сил), с 8 августа 1941 года — Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР (до сентября 1945 года). Как председатель ГКО и Верховный главнокомандующий в ходе войны Сталин проделал большую работу по руководству вооруженными силами, организации тыла, сплочению и мобилизации всего народа на полный разгром фашистской Германии.

Представляя Советское правительство, он во время войны был одним из организаторов антигитлеровской коалиции и принимал участие в конференциях руководителей трех держав — СССР, США и Великобритании — в Тегеране (1943), Ялте (1945) и Берлине (1945).

27 июня 1945 года ему было присвоено высшее воинское звание — Генералиссимус Советского Союза.

В послевоенный период Сталин руководил восстановлением народного хозяйства страны. Он уделял много внимания повышению обороноспособности Советского Союза и технического перевооружению армии и флота, ему принадлежала решающая роль в создании ракетно-ядерного оружия и океанского Военно-морского флота СССР.

Негативную роль в жизни СССР сыграл культ личности Сталина, который повлёк за собой грубые нарушения законности, нанёс моральный ущерб советскому обществу.

Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП(б) в 1919-1952 годах, Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 годах, членом Исполкома Коминтерна в 1925-1943 годах, членом ВЦИК с 1917 года, ЦИК СССР с 1922 года, депутатом Верховного Совета СССР 1-3 созывов.

Иосиф Сталин — Герой Советского Союза (1945), Герой Социалистического труда (1939). Награждён тремя орденами Ленина (1939, 1945, 1949), двумя орденами "Победа" (1944, 1945), тремя орденами Красного Знамени (1919, 1930, 1944), орденом Суворова 1-й степени (1943), медалями, иностранными наградами.

Сталин скончался 5 марта 1953 года. Похоронен в Москве на Красной площади. С 9 марта 1953 года по 31 октября 1961 года саркофаг с телом Сталина находился рядом с саркофагом Ленина в Мавзолее. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года по решению XXII съезда КПСС останки Сталина были захоронены рядом с Мавзолеем.

Сталин был женат дважды: в 1904-1907 годах — на Екатерине Сванидзе(умерла в 1907 году от брюшного тифа) и в 1919-1932 годах — на Надежде Аллилуевой.

От первого брака у него был сын Яков (1907-1943), погибший во время Великой Отечественной войны в немецком плену. От второго — сын Василий (1921-1962) и дочь Светлана (1926-2011).

В 1967 году Светлана Аллилуева, выехав за границу, отказалась возвращаться в СССР. Переезд на Запад и последующая публикация "Двадцати писем к другу" (1967), в которой Аллилуева вспоминала о своем отце и кремлевской жизни, вызвали мировую сенсацию. На некоторое время она остановилась в Швейцарии, затем жила в США В 1970 году она вышла замуж за американского архитектора Весли Питерса, родила дочь, вскоре развелась, но сохранила за собой имя Лана Питерс.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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https://ria.ru/society/20171030/1507824289.html