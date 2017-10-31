Опрос показал отношение россиян к репрессиям 30-40 годов
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Две трети россиян (65%) уверены, что массовые преследования 30-40 годов прошлого века были политикой руководства страны, показал опрос Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса, 22% граждан полагают, что массовые преследования по политическим мотивам были "инициативой снизу", идущей от партийных работников, правоохранителей и рядовых граждан. Остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.
Большинство респондентов (71%) уверены, что репрессии были массовыми, пострадало большое количество невинных людей, и лишь 13% населения считают, что это коснулось лишь единиц. О преследованиях по политическим мотивам в 30-40 гг. XX века знают почти три четверти россиян (75%), однако уровень осведомленности напрямую зависит от образования и возраста респондентов, отмечается в релизе. При этом первый раз об этом услышали 24% опрошенных.
"Фигура Сталина продолжает оставаться одной из самых противоречивых в российской истории XX века, оценка его вклада в развитие нашей страны вызывает яростные споры и разделяет общество", — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Говоря о политически мотивированных массовых репрессиях, он отметил: "Россияне согласны, что эти репрессии были необоснованными и неправосудными, а их жертвы нуждаются в реабилитации".
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 и 24 августа 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Биография Иосифа Виссарионовича Сталина:
Советский партийный, государственный и военный деятель Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился 21 декабря (9 декабря по старому стилю) 1879 года (по другим данным, 18 декабря (6 декабря по старому стилю) 1878 года) в грузинском городе Гори в семье сапожника.
В 1894 году окончил Горийское духовное училище и поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию, откуда был исключен за революционную деятельность в 1899 году.
В 1898 году вступил в грузинскую социал-демократическую организацию "Месаме-даси".
Вступив на стезю революционной борьбы, имел не менее 30 псевдонимов, наиболее известные из них Коба и Сталин. Псевдоним "Сталин" стал впоследствии фамилией.
В ноябре 1901 года Сталин был введен в состав Тифлисского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), в марте 1903 года заочно избран в состав Кавказского союзного комитета РСДРП.
В 1903 году, после раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков, поддержал большевиков.
В 1906-1907 годах Сталин участвовал в организации ряда экспроприаций в Закавказье. В 1907 году был одним из руководителей Бакинского комитета РСДРП.
В 1912 году на пленуме ЦК РСДРП Сталин был заочно введен в состав ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП.
Участвовал в основании газет "Правда" и "Звезда", написал статью "Марксизм и национальный вопрос".
В 1914-1916 годах находился в ссылке в Туруханском крае.
В декабре 1916 года Сталин, мобилизованный в армию, по этапу был направлен в Красноярск, а затем в Ачинск, где его застала Февральская революция 1917 года.
В марте 1917 года вернулся в Петроград (ныне Санкт-Петербург). Был введен в состав Бюро ЦК партии большевиков и в редакцию газеты "Правда". Участвовал в подготовке и проведении Октябрьской революции 1917 года.
В 1917-1922 годах был народным комиссаром по делам национальностей, одновременно с 1919 года — наркомом государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.
Во время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.
С 1922 года — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии (большевиков), с 1934 года — секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП(б), переименованной в Коммунистическую партию Советского союза (КПСС) в 1952 году.
Оставаясь на посту секретаря ЦК партии, Сталин с мая 1941 года был председателем Совета народных комиссаров (Совета министров) СССР.
С 30 июня 1941 года он был председателем Государственного комитета обороны, с 19 июля 1941 года — Народным комиссаром обороны (с марта 1946 года до марта 1947 года — министром Вооруженных сил), с 8 августа 1941 года — Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР (до сентября 1945 года). Как председатель ГКО и Верховный главнокомандующий в ходе войны Сталин проделал большую работу по руководству вооруженными силами, организации тыла, сплочению и мобилизации всего народа на полный разгром фашистской Германии.
Представляя Советское правительство, он во время войны был одним из организаторов антигитлеровской коалиции и принимал участие в конференциях руководителей трех держав — СССР, США и Великобритании — в Тегеране (1943), Ялте (1945) и Берлине (1945).
27 июня 1945 года ему было присвоено высшее воинское звание — Генералиссимус Советского Союза.
В послевоенный период Сталин руководил восстановлением народного хозяйства страны. Он уделял много внимания повышению обороноспособности Советского Союза и технического перевооружению армии и флота, ему принадлежала решающая роль в создании ракетно-ядерного оружия и океанского Военно-морского флота СССР.
Негативную роль в жизни СССР сыграл культ личности Сталина, который повлёк за собой грубые нарушения законности, нанёс моральный ущерб советскому обществу.
Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП(б) в 1919-1952 годах, Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 годах, членом Исполкома Коминтерна в 1925-1943 годах, членом ВЦИК с 1917 года, ЦИК СССР с 1922 года, депутатом Верховного Совета СССР 1-3 созывов.
Иосиф Сталин — Герой Советского Союза (1945), Герой Социалистического труда (1939). Награждён тремя орденами Ленина (1939, 1945, 1949), двумя орденами "Победа" (1944, 1945), тремя орденами Красного Знамени (1919, 1930, 1944), орденом Суворова 1-й степени (1943), медалями, иностранными наградами.
Сталин скончался 5 марта 1953 года. Похоронен в Москве на Красной площади. С 9 марта 1953 года по 31 октября 1961 года саркофаг с телом Сталина находился рядом с саркофагом Ленина в Мавзолее. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года по решению XXII съезда КПСС останки Сталина были захоронены рядом с Мавзолеем.
Сталин был женат дважды: в 1904-1907 годах — на Екатерине Сванидзе(умерла в 1907 году от брюшного тифа) и в 1919-1932 годах — на Надежде Аллилуевой.
От первого брака у него был сын Яков (1907-1943), погибший во время Великой Отечественной войны в немецком плену. От второго — сын Василий (1921-1962) и дочь Светлана (1926-2011).
В 1967 году Светлана Аллилуева, выехав за границу, отказалась возвращаться в СССР. Переезд на Запад и последующая публикация "Двадцати писем к другу" (1967), в которой Аллилуева вспоминала о своем отце и кремлевской жизни, вызвали мировую сенсацию. На некоторое время она остановилась в Швейцарии, затем жила в США В 1970 году она вышла замуж за американского архитектора Весли Питерса, родила дочь, вскоре развелась, но сохранила за собой имя Лана Питерс.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
---
https://ria.ru/society/20171030/1507824289.html
loading...
Как же жидовьё боится Сталина!!! Репрессии придуманы в 1956 году Хрущём-Перлмуттером под руководством ГП. Посадки ворья во времена Сталина ничем не превышают сегодняшние, а народ прирастал. Сейчас Россия вымирает, смертность выше в 4 раза, чем в довоенные и послевоенные годы при Сталине. Вот это и есть репрессии-геноцид.
loading...
нет не сомненно невинные были.Допустить судебную ошибку можно.Ведь не зря же Берия потом чистил нквд от белогвардейцев..Те то приложились к конструкторским бюро и НИИ.Людей похватали прилично.но опять почему они это делали.Поучительный пример,Старовойтовой папашка загремел под расстрел за то что своим доносами посадил девять своих начальников,сам же сел на их место,трое их осужденных,погибли.и таких примеров много.Но если в процентах брать,чтобы было понятно..невинных было один процент или два не более.
loading...
А политических 0,3% Сейчас у «Стенаы скорби» ворьё оплакивает ворьё.
loading...
Ворос 1: опрос проводился в вшэ и канале дождь? Вопрос 2 : репрессии были только в 30 х годах и только в СССР. В другое время и странах преступников ставили в угол и лишали конфет?
loading...
извините,а кто не говорит о репрессиях в Германии?..там Гитлер своих оппонентов по партия содержал в ДАХАУ..там и газом травили и голодом морили по полной форме.А потом уже испытав на немцах стал переходить на мировой уровень.Извините,а что у нас в США?..голодомор,что не репрессия?а ведь умерли миллионы и в разы по более ,чем в СССР.А ВШЭ-это серый кардинал управления.А на счет опросов-извините они имеют огромную погрешность.
loading...
Кроме 9 мая,тема немецких гитлеровских репрессий не поднимается.Разве,Вы были свидетелем,что бы при боьшом скоплении средств массовой информации,в Москве зачитывали имена и фамилии постадавших от гитлеровских репрессий? А уж про рузвельтовский голодомор и “гулаг”,тишина мертвая.Пусть вонидзе займется сравнительным анализом,где репрессии были круче.Вот и мой вопрос.
loading...
Не винные есть везде,но сколько их?..невинные есть и сейчас..просто с разницей..при Сталине было 13 процентов приговоров оправдательные..сейчас в современной России0.00013процента.Все забыли про оборотней в погонах,сколько они невинных посадили.а такие ведь не одни.Такие Захарченки ещё бегаю с погонами.Достаточно посмотреть кто на каких машинах ездит и откуда деньги взял на машину и квартиру.Да ,эти посаженные генерал и ряд полковников и майоров угро Москвы,тоже невинные?Или Павлов и команда,угробившие миллионы ,тоже невинные.а может дело Мурманского пароходства -тоже не винные.Или Шахтинское дело?(когда тема откатов очень волновала власть и население)А Путин что? Путин идёт по либеральной колее -Увы влияние среды ещё ни кто не отменял.И жертвы нечаянно откопанные ,и расстрелянные при Столыпине при наведении супер порядка в нищей Русско деревне во время голода в 1906-1908 годах,смело объявляются жертвами НКВД.
loading...
“Сталинские репрессии” были не в 37-м году. В 37-м пошла ответка . А пик репрессий был во времена коллективизации , во времена принятия Сталинской Конституции , когда определённые кланово-корпаративные группировки обнаружили , что они будут отстранены от власти. И для того , чтобы сохраниться у власти , они включили репрессивный аппарат , который , кстати , угрожал вообще разрушением государства. И для того , чтобы маневрировать и не обрушить страну и подойти к началу 2-ой мировой войны во всеоружии , было применено большое количество ухищрений , даже связанных с тем , что Л.П.Берия был назначен заместителем к Ежову и целый год изучал обстановку , а потом написал свой доклад Сталину , в результате которого примерно 40 тысяч человек из деревень и городов были призваны в силовые органы и заменили тех людей , которых посадили на кичу за их т.н. “сталинские” репрессии.
Вал антисталинской пропаганды длится 70 лет с 1953 года . В то же время никто не говорил , что самыми кровавыми подписантами расстрельных списков были Хрущёв и Эйхе . Это были партийные руководители отдельных регионов , у которых были лидерские позиции по расстрельным спискам. И вдруг в 53-м году совершается гос.переворот , убивается Сталин , убивается Берия . А потом 20-ый съезд партии , где вдруг все оказываются белыми и пушистыми , а во всех преступлениях обвиняют высший уровень управления , который уж точно не давал распоряжений следователям и прокурорам на местах.
loading...
И результаты опроса брехливые, и народ тоже задурен промывающим мозги ящиком. Отношение к Сталину формируется СМИ. Этот опрос скорее “приукрашенный” отчет о проделанной работе либеральных СМИ.
А вот и заказчик о неприемлемой цене достижений Сталина, о миллионных репрессиях невинных, о неприемлемости методов управления Сталина, о культе личности, о массовых преступлениях против собственного народа:
https://www.youtube.com/watch?v=QwgHuYNYB-s
Так что Захарова выражала не личное мнение, а позицию власти страны.
Путин однозначно либерал. Просто из всех либералов – он самый хитрый и способный красиво заговаривать уши, потому и занимает эту должность он, а не какой-нибудь другой матерый жидолиберал.
loading...
Кто бы сомневался в твоих “умственных” способностях определять кто есть кто.)))Напиши на майке Путин либерал,и выйди в народ дурик.)))Так мы определим в какой ты стране живешь шестерка пиндостана.)))))
loading...
Сталин- это эпоха, выдающаяся личность мирового масштаба.
Он навеки останется в истории России, как Иван Третий и его внук Иван Грозный.
Либерасты всех мастей, коллаборационисты, предатели, воры и жулики, капиталисты до сих пор боятся Сталина как огня.
Поэтому враги народа в наше время и проводят сомнительные опросы, фальсифицируют факты, пытаются, как Хрущев, любыми путями очернить генералиссимуса.
Новый глава государства отменит мораторий Путина на смертную казнь и
вернет имя великого вождя городу на Волге- Сталинград, а вместо Ельцин- центра
появится Дом молодежи.
loading...
Все это так, господа комментаторы. И опрос туфтовый, и сажали в основном правильно и за дело при Сталине, и процент невиновных был умеренный. Но пропаганда “Сталинских репрессий” за 60 лет дала свои плоды. Я не говорю о либералах. С ними все ясно. Беда в том, что среди обычных наших людей действительно недопустимо много тех, кто считает Сталина извергом, “воевавшим с собственным народом”. И пока эта пропаганда продолжается, а она никуда не делась, ничего исправить нельзя. Чтобы исправить положение, к власти должны прийти новые люди, которые прижмут как либералов, так и либеральные СМИ вмести с их антисталинской пропагандой. Только, вопрос, когда это будет и будет ли вообще? Никто не предлагает путей, как это сделать быстро. Для ускорения некоторые призывают выводить народ на баррикады. К сожалению, история показывает, что все революции и мятежи в XX веке, кроме единственного исключения – Октября 1917-го, не дали положительного результата. Типичный пример – Хохляндия. Так что, это не вариант. А то, что грамотные и жесткие руководители могут привести страну к процветанию – таких примеров достаточно много. Смотри, например, историю Сингапура, современного Китая, Ливии при Каддафи. Везде – без всяких революций и переворотов. Да и у нас при Сталине все шло вперед семимильными шагами, а при ******** Хрущеве – покатилось вниз и уже так и не смогло оправиться от потерь.
loading...
Почему сталинские репрессии?
Репрессии были заложены в Конституции Лениным и Троцким, как диктатура пролетариата. В предчувствии войны,в 1936 году Сталин на пленуме Политбюро отменил репрессии. Это подтверждается документами. В 1937 году произошла чистка партаппарата от троцкистов, которая имела те же причины – подготовка к обороне страны.
loading...
Я думаю, что сам термин “Сталинские репрессии” в корне не верен, и является подменой понятий. Просто гражданская война не закончилась в 20-х, а в той или иной скрытой форме продолжалась до второй мировой войны. Соответственно люди пострадавшие в результате этих событий являлись либо участниками гражданской, либо её невинными жертвами, как и при любой войне.