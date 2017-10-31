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Названо точное число бедных работающих россиян

13:19. 31 октября 2017 Просмотров - 405 Один комментарий Опубликовал:

Названо точное число бедных работающих россиян

 

Шестая часть всех работающих людей в России не может обеспечить себя и свои семьи. Эксперты правительства назвали точное число бедных работающих россиян.

Доходы таких россиян в 2016 году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Аналитики, составившие отчет центра при правительстве "Работающие бедные в России и за рубежом" при определении бедных работающих учитывали не только зарплату, но и остальные доходы, и то, что эти доходы тратятся и на членов семьи. В результате количество работающих бедных, по данным на 2016 год, составляет более 12 млн человек. Это составляет 16,8% трудоспособного населения, уточнил эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин.

По данным Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума получает около 2 млн россиян (7,3% работающих на апрель 2017 г.), - пишут "Ведомости".

Основная доля бедных в нашей стране – это работающие люди с детьми, чья зарплата не превышает двух прожиточных минимумов, если детей двое, и 1,5 прожиточного минимума.

Доля бедных работников в госсекторе в 4 раза больше, чем в частном. Государство экономит на зарплатах и в дальнейшем может столкнуться с серьезным дефицитом кадров.

 

 

http://argumenti.ru/society/2017/10/553993

 

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Один комментарий»

  • 7269 5889
    Ъ 31 октября 2017 в 16:52 Ссылка Пометить
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    Все хорошо…Не нужно верить ни Росстату,ни ВЦИОМУ,и уж тем более Леваде-центру.ЭТО АГЕНТЫ ГОСДЕПА.Еще и правительство наше дезинформируют.Нужно смотреть сайт “Сделано у нас”,другие правдивые сайты,там настоящая проверенная информация,для настоящего патриота.Ломбардов что-то очень много открылось новых,почему-то…К чему бы это…Ай,что всякой ерундой заморачиваться,пойду включу Евгения Федорова,буду наслаждаться речью настоящего патриота и помогать Президенту.

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