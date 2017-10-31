Израиль толкает Америку на Войну! Смогут ли американские генералы предотвратить катастрофу?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президенты 52 крупных еврейских организаций США ведут президента Трампа, как щенка на поводке, на крупную войну с Ираном.

Введение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президенты 52 крупных еврейских организаций США ведут президента Трампа, как щенка на поводке, на крупную войну с Ираном. Истеричные «52 президента» и «Биби» Нетаньяху заняты производством прогнозов очередного Холокоста, придумывая, что не ядерный Иран готовится «испарить» Израиль, самую сильную ядерную державу на Ближнем Востоке. Шутовской президент США Трамп проглотил эту фантазию оптом и подталкивает американский народ к войне ради Израиля, его американских сторонников, и агентов. Мы приведем десять последних примеров произраильской политики, осуществленной Трампом в его марше на войну (есть конечно и множество других):

После многих лет, Израиль и «52 президента», наконец, заставили США выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), из-за ее подробной документации о преступлениях Израиля против палестинского народа. Трамп выполнил их требования.

Тель-Авив потребовал, чтобы сионистский фанатик и сторонник незаконных поселений еврейских поселенцев на оккупированных ими палестинских землях, адвокат Дэвид Фридман, был назначен послом США в Израиле. Трамп подчинился, несмотря на явный конфликт интересов посла.

Израиль начал проводить жестокие бомбардировки сирийских правительственных войск и объектов, участвующих в войне против ISIS-наемных террористов. Израиль, который поддерживал террористов в их стремлениях к уничтожению светского сирийского государства, потребовал поддержки со стороны США. Трамп выполнил это требование и направил еще больше американского оружия антиправительственным террористам.

Израиль осудил соглашение по иранской ядерной программе 2015 года, которое было подписано 6 основными государствами и членами Совета Безопасности ООН (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия). Разъяренный Нетаньяху потребовал, чтобы президент Трамп послушался Тель-Авив и отменил многостороннее соглашение, подписанное его предшественником Бараком Обамой. Трамп подчинился, и США рискуют открыто нарушить международное соглашение. Трамп, попугай лживого Нетаньяху: он врет, что Иран, нарушил «дух соглашения», не приведя ни одного случая фактическое нарушения. 5 других подписантов Соглашения, американские военные и Международное Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подтверждали строгое соблюдение Ираном этого соглашения. Трамп отвергает доказательства бесчисленных экспертов и среди союзников США и «своих собственных генералов», впитывая истеричную ложь Израиля и «52». Кто бы мог подумать, что «упертый» бизнесмен Трамп будет таким «мягким», когда дело дойдет до соблюдения и расторжения договоров и соглашений!

Израиль и «52» потребовали, чтобы Вашингтон сажал в тюрьму и штрафовал граждан США, которые воспользовались своим конституционным правом первой поправки к свободе слова, поддержав кампанию международного бойкота Израиля, которая призвана положить конец незаконной израильской оккупации Палестинских земель и преступлений против палестинцев. Трамп выполнил. Американцы вскоре столкнуться с реальным десятилетним сроком в тюрьме и полным финансовым уничтожением, за поддержку мирного экономического бойкота продукции израильских поселенцев. Это будет беспрецедентным нарушением Конституции США. В настоящее время государственные служащие США, такие как учителя в некоторых штатах США, сталкиваются с потерей работы за отказ подписать «присягу на верность», чтобы не бойкотировать продукты из незаконных поселений Израиля. Отчаявшимся жертвам наводнений и стихийных бедствий в Техасе отказывают в доступе к государственным фондам помощи налогоплательщиков США, если они не подписывают подобные клятвы верности в поддержку Израиля.

Израиль потребовал, чтобы США назначили сионистских фанатиков, адвоката по недвижимости Джейсона Гринблатта и спекулянта недвижимости Джареда Кушнера, в качестве посредников на Ближнем Востоке.

Трамп даже пошел против совета «своих генералов» относительно соблюдения соглашения по иранской ядерной программе и решил выполнить требования Нетаньяху.

Трамп поддерживает давний израильский проект, направленный на захват курдами Северного Ирака, захват богатой нефтью провинции Киркук и окончательное разделение некогда светского, националистического иракского народа. Трамп отправил оружие и военных советников курдам в раздираемую войной Сирию, чтобы помочь им захватить территорию для отдельного «Курдистана». Это часть израильского плана по разделению Ближнего Востока на слабые племенные «государства».

Трамп отверг требование турецкого правительства о выдачи Фетхуллаха Гулена, за его руководящую роль в неудачном военном перевороте в 2016 году.

Как и все его предшественники, Трамп полностью подчинен израильскому «лобби» (например,AIPAC), которое действует от имени иностранной державы в нарушение Закона о регистрации иностранных агентов 1938 года. Трамп выбрал своего ортодоксального сиониста зятя Джареда Кушнера, инвестора по недвижимости и известного сторонника войны против Ирана, как своего главного советника по внешней политике.

Безответственное потакание президентом Трампом Израилю и его американо-еврейским агентам, вызвало глубокую тревогу среди генералов в его собственном кабинете, а также среди действующих и отставных американских военных офицеров, которые отрицательно относятся к стремлению Тель-Авива подтолкнуть США к открытым войнам на Ближнем Востоке.

Десять причин, почему военные офицеры поддерживают ядерное соглашение Америки с Ираном

Конфигурация власти Нетаньяху-Израиль в Вашингтоне смогла убедить Трампа сорвать ядерное соглашение с Ираном. Это противоречило советам и пожеланиям главных американских генералов в Белом доме и офицеров действительной службы на местах, которые поддерживают соглашение и признают сотрудничество Ирана.

У генералов есть десять веских причин отклонить поползновения Нетаньяху-Трампа, которые хотят уничтожить соглашение:

1. Соглашение работает. Все надежные, независимые и официальные наблюдатели, в том числе Международное Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), разведывательное сообщество США и государственный секретарь США, подтверждают – Иран выполняет свою часть соглашения.

2. Если Трамп нарушит соглашение, подписанное шестью членами Совета Безопасности ООН, для того, чтобы угодить капризам Израиля и его банды «52», правительство США потеряет всякое доверие среди своих союзников. Американские военные будут в равной степени дискредитированы в своих нынешних и будущих отношениях с НАТО, и другими военными “партнерами”.

3. Нарушение соглашения заставит иранцев возобновить свои ядерные, а также передовые оборонительные программы вооружений, увеличивая риск того, что израильские подстрекательства спровоцируют военное столкновение. Война США с Ираном будет затяжной, приведет к гибели десятков тысяч американских солдат, уничтожению американских военных баз в странах Персидского залива и военных кораблей в Персидском заливе. Полномасштабная война с Ираном, крупной и хорошо вооруженной страной, станет катастрофой для всего региона.

4. Генералы США знают из своего более раннего опыта в администрации Джорджа У. Буша, что сионистские чиновники в Вашингтоне в тесном сотрудничестве с израильскими проводниками, неустанно трудились, чтобы спровоцировать вторжение США в Ирак и начать длительную войну в Афганистане. Это привело к гибели и ранению сотен тысяч военнослужащих США, а также миллионам жертв среди мирных жителей в оккупированных странах. Последующий хаос создал огромные кризисы беженцев, которые теперь угрожают стабильности в Европе. Генералы рассматривают израильских сторонников как безответственных пропагандистов и поджигателей войны, которые не рискуют “своей кожей”. Они правильно рассматриваются как агенты иностранной организации.

5. Генералы США извлекли урок в войнах в Ираке, Сирии, Ливии и Сомали, где катастрофические вмешательства привели к поражениям и потере потенциальных важных союзников.

6. Американские генералы, которые работают с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, чтобы заключить соглашение с Северной Кореей, знают, что если Трамп нарушает соглашение с Ираном, это только укрепляет недоверие Северной Кореи к США. Понятно, что полномасштабная война с ядерной Северной Кореей может уничтожить десятки тысяч американских солдат и их союзников по всему региону и убить сотни тысяч, если не миллионы, мирных жителей.

7. Генералы США глубоко обеспокоены тем, что их главнокомандующий, избранный президент Соединенных Штатов, принимает приказы из Израиля. Они не хотят проливать американскую кровь в интересах иностранной державы, политика которой только ухудшила влияние США на Ближнем Востоке. Генералы хотят действовать и защищать национальные интересы США, а не Тель-Авива.

8. Американские военнослужащие возмущены тем фактом, что Израиль получает самые передовые вооружения и технологии США, которые субсидировались американскими налогоплательщиками. В некоторых случаях, израильтяне получают передовое американское оружие даже раньше, чем американские войска. Они также знают, что агенты израильской разведки (и американские евреи) шпионили за США и получили конфиденциальную военную информацию, чтобы навредить политике США. Израиль действует в Соединенных Штатах с полной безнаказанностью!

9. Американские генералы обеспокоены переговорами с Китаем по стратегическим военным вопросам, имеющим глобальное значение. Постоянное преклонение и пресмыкание перед Израилем, мизерным мировым субъектом, привели к снижению престижа и статуса США, а также к недоверию Китая к любым военным соглашениям с американцами.

10.Общая зависимость Трампа от его про-израильских советников, привела к созданию параллельного правительства, настраивающего президента и его сионистских советников против его генералов. Это, безусловно, раскрывает полное лицемерие предвыборной кампании Трампа «Сделать Америку Великой снова». Его практика и политика продвижения войны с Ираном ради Израиля, ставят национальные интересы США и советы американских генералов в последний ряд и никогда не восстановят престиж США.

Заключение

Отказ Трампа выполнять соглашение по иранской ядерной программе, отражает подавляющую власть Израиля над президентом США. Упреки Трампу от его генералов и госсекретаря Тиллерсона, раскрывает полную деградацию президентства США и роли США в глобальной политике.

Все предыдущие президенты США были под влиянием еврейских миллиардеров и миллионеров, которые финансировали их избирательные кампании. Но иногда некоторые «Главнокомандующие» решали проводить политику, благоприятствующую национальным интересам США, а не воинственным амбициям Израиля. Избежать катастрофической войны на Ближнем Востоке как раз такой случай: Обама решил вести переговоры и подписывать ядерное соглашение с Ираном. Полезный дурак Тель-Авива, Дональд Трамп, намерен разорвать соглашение и ввергнуть страну в адскую региональную войну.

В этой связи, международное мнение встало на сторону генералов Америки. Только Израиль и его американские холуи с Уолл-стрит и с Голливуда, приветствуют хвастливого, воинственного Трампа!

Автор James Petras

Джеймс Петрас является автором более 62 книг, изданных на 29 языках, и более 600 статей в профессиональных журналах, в том числе American SociologicalReview, British Journal of Sociology,Social Research, и Journal of Peasant Studies.

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https://israelpalestinenews.org/netanyahu-israel-lobby-lead-trump-war-iran-behalf-israel/