Индустрия низменности: Сколько платят звездам за участие в ток-шоу?

Самоунижение как форма заработка

Мало кто захочет, чтобы его сокровенное обсуждал весь свет. А вот Никита Джигурда выставляет свои интимные отношения с женщинами напоказ – уверяет, что так он противостоит пропаганде однополой любви. Что ж, обосновать свое поведение всегда можно. Но бывший директор Джигурды Антонина Саврасова видит иную причину откровенности шоумена.

«Никита генерирует новости о своей жизни, чтобы на этом зарабатывать! – говорит Саврасова. – Джигурда давно нигде не работает – не играет в театре, не снимается в кино. Он получает деньги на телешоу. Приходит на программу, ломает комедию и зарабатывает крупные суммы».

Из своего развода с Мариной Анисиной и завещания Людмилы Браташ Джигурда выжал максимум «дивидендов». Его рейтинг взлетел, и на федеральных каналах ему платили до 600 тысяч рублей за участие в ток-шоу. Но время шло, и шумиха стала утихать.

«Пару месяцев назад Никита позвонил мне в растрепанных чувствах, – продолжает Антонина Саврасова. – Пожаловался: мол, на телеканалы не зовут, нет повода. Говорил, что у него закончились деньги, он не может даже дать на бензин водителю. Чувствовал себя покинутым и одиноким. И вдруг – удача! На горизонте появилась Донна Луна – знойная женщина, мечта поэта».

Дизайнер ювелирных украшений из Италии сама вышла на Джигурду, предложив посотрудничать. Он не упустил своего шанса, и вот уже личные страницы парочки наводнили совместные фото и видео.

На днях Джигурду вместе с Донной Луной пригласили в шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Артист согласился прийти на программу за 400 тысяч рублей, но потом вдруг назвал новую сумму – миллион! Телевизиощиков едва не хватил паралич. Чем окончился торг, пока неизвестно. Тем временем интерес к Никите проявляют также редакторы программы «Пусть говорят» того же Первого канала. Да и канал «Россия» уже попросил шоумена рассказать о новой любви, но пока стороны не договорились о размере гонорара.

Сколько платят звёздам за участие в телешоу

Единых расценок нет: все зависит от рейтинга артиста, информационного повода, эксклюзивности и оригинальности истории. Скажем, пока есть ажиотаж вокруг какого-то события, его участники получают повышенный гонорар. Кто сейчас помнит байкера Ишутина, ударившего на заправке певца Юрия Антонова? А между тем он сорвал свой куш – заработал на ток-шоу в общей сложности 1,5 миллиона рублей (по 300 – 400 тысяч рублей за один приход на телепередачу). Любопытно, что суд обязал Ишутина выплатить певцу 60 тысяч рублей. В итоге байкер остался в выигрыше. Прямо хоть бизнес открывай – бей известных людей и зарабатывай потом на шоу…

Жена певца Данко согласилась рассказать про непростые отношения в семье за 150 тысяч рублей (об этом сообщил сам артист). Водитель Анастасии Волочковой, ныне сидящий в СИЗО по подозрению в краже, хвастался знакомым, что запросил у «Пусть говорят» 800 тысяч рублей. Правда, получил ли он эти деньги, осталось неизвестным. Не самый популярный сериальный актер Сергей Плотников на откровениях про оставленного сына недавно заработал 150 тысяч рублей.

На программе «Секрет на миллион» канала НТВ Владимиру Фриске заплатили 300 тысяч рублей. Такую же сумму Диана Шурыгина и ее семья, по данным СМИ, заработали за участие в нескольких выпусках «Пусть говорят». В 600 тысяч рублей обошлась программе «Пусть говорят» голливудская звезда Линдси Лохан. А модели Наоми Кэмпбелл в 2010 году на этом же шоу заплатили 10 тысяч долларов.

Впрочем, не всем знаменитостям и экспертам платят. Кто-то безвозмездно участвует в эфире, чтобы засветиться. Некоторые с помощью телевидения надеются решить свои проблемы. А зачастую люди готовы выступить в студии ток-шоу бесплатно из уважения к обсуждаемой персоне, теме или просто из интереса.

Расценки

Гонорары знаменитостей за съемки на ТВ

Расценки на популярных ток-шоу

По материалам: Комсомольская правда

Комментарий редакции:

О целях, с которыми владельцы СМИ используют всех этих «звёзд», поощряя их большими финансами к различным скандалам и неадекватному поведению, подробно рассказывается в видеообзорах проекта Научи хорошему. Аналитика на самые популярные телешоу собрана в отдельной рубрике. Также полезно знать, на чьи средства организуется весь этот банкет, и кто в конечном итоге оплачивает гонорары за деградацию:

«Первому каналу» будет выделена дополнительная помощь из федерального бюджета. На производство, закупки и распространение контента вещатель получит 3 млрд руб. Депутаты ГД 27 октября приняли законопроект «О внесении изменений в ФЗ “О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов”, в котором эта сумма заложена “на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей». Источник.

ТВ-шоу – Индустрия низменности

В любой стране можно найти тысячу порядочных, выдающихся, талантливых людей, а можно найти тысячу деградировавших личностей, убийц, маньяков, извращенцев. Если вы желаете добра своей стране и своему народу, вы будете показывать ему положительный пример для подражания.

Если вы хотите опустить население на уровень животных, превратить жителей страны в безмозглую толпу, в рабов, вы будете выискивать всю грязь, пошлость и низость и транслировать всё это каждый день на экране. По своей сути ситуация с телевидением аналогична воспитанию детей. Какой пример перед собой видит ребёнок, положительный или отрицательный, таким он и вырастет.

А теперь после этого предисловия предлагаем вам взглянуть на разбор популярных российских телевизионных шоу и откровенно ответить на вопрос «на какие цели работает современное телевидение?»

В фильме проанализированы такие передачи, как «Давай поженимся», «Пусть говорят», «Мужское и женское», «Здоровье», «Жить здорово», «Дом 2», «Comedy Club», «Прямой эфир», «Точь-в-точь», «Нет запретных тем», «Уральские пельмени».

Источник: feedproxy.google.com