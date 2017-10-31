Боевой тримаран «Русич»: Россия готова к выпуску кораблей неограниченной мореходности для ВМФ

Идея создания боевого тримарана - судна с тремя соединенными между собой корпусами, обладающего повышенной устойчивостью и отличными мореходными качествами, принадлежит отечественному конструктору Станиславу Руденко. В 2015-м, в рамках Международного военно-морского салона, «Зеленодольское ПКБ» впервые представило проект малого фрегата-тримарана «Русич-1». По мнению создателей, за такими кораблями будущее ВМФ.

Представленный на суд общественности проект тримарана предполагал возможность судна уничтожать надводные, подводные и воздушные объекты противника в прибрежной и океанской зонах. Он также мог быть ставить минные заграждения, вести радиоразведку или выполнять поисково-спасательные операции.

Многочисленные испытания показали, что однокорпусные суда существенно уступают тримаранам в мореходности, безопасности, обитаемости и вооруженности, отмечают разработчики.

«Русич» имеет ударное ракетное вооружение, артиллерийское оружие 130-мм калибра, мощные противолодочные снаряды и мины. Кроме того, на корабле есть два ангара для вертолетов Ка-28 или Ка-31. Здесь также могут разместиться четыре беспилотника. Благодаря неограниченной мореходности вооружение можно использовать при волнении воды до шести баллов.

Длина «Русича» составляет 107 м, ширина - 35 м, водоизмещение - 2400 тонн. Тримаран способен плавать на расстояние в 6000 миль с автономным ходом до 60 суток. На борту его может комфортно расположиться экипаж в 77 человек.

Испытания показали, что по сравнению с однокорпусными кораблями амплитуды бортовой качки у тримарана снижаются в 5-6 раз, килевой - в три раза, а вертикальные перегрузки - в 2,5 раза. Это уменьшает требуемую мощность энергетической установки, расход топлива и эксплуатационные затраты. Стоимость постройки тримарана тоже оказывается ниже.

В интервью телеканалу «Звезда» автор изобретения - главный конструктор многокорпусных судов и кораблей «Зеленодольского ПКБ» Станислав Руденко рассказал, что суть инновационной конструкции российского тримарана заключается в том, что энергоустановка выносится из главного корпуса в боковые плавучести, из-за своей необычной формы названные аутригерами. Это коренным образом меняет принципы компоновки общего расположения, отмечает Руденко: энергоустановка, занимавшая обычно до половины лучшей части корпуса, больше не мешает, то есть позволяет лучшим образом разместить экипаж и полезную нагрузку корабля. ...

---

https://politexpert.net/73510-boevoi-trimaran-rusich-rossiya-gotova-k-vypusku-korablei-neogranichennoi-morekhodnosti-dlya-vmf