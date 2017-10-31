Архивное дело как инструмент глобального управления Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Почему историческую информацию выдают дозировано?

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов рассказывает, как с помощью архивов формируют наше прошлое. Как архивы используют для решения политических проблем? Зачем рисуют архивные документы?

Почему раскрывается не вся информация? Прольют ли 3000 рассекреченных документов свет на то, кто убил Джона Кеннеди? Зачем создают видимость рассекречивания? Как с помощью архивов управляют общественными системами?

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Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Экономика и Ноосфера, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.В., Иманов Г.М.

Курс эпохи водолея. Ключевая вода. (Аудиокнига), Ефимов Виктор Алексеевич

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